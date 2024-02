El elenco del live-action de 'Avatar: The Last Airbender' nos cuenta de los cambios e importancia de esta historia en la actualidad

Lo que necesitas saber: Netflix por fin estrenó el live-action de 'Avatar: The Last Airbender' y platicamos con el elenco sobre las enseñanzas de esta historia y más

De un tiempo para acá, Netflix le ha apostado a los live-action de animaciones que han marcado a varias generaciones. Ya lo vimos con One Piece, que para sorpresa de muchos, dejó contentos tanto a los fans de hueso colorado como al público casual. Sin embargo, ahora llega el turno de ver la adaptación de la plataforma de otra serie querida por muchos, Avatar: The Last Airbender.

Desde hace un buen rato, el gigante del streaming anunció con bombo y platillo que estaban trabajando en una nueva versión de esta serie animada creada por Nickelodeon, la cual nos sorprendió porque además de combinar el estilo anime con dibujos animados estadounidenses, nos mostró una historia que simplemente nos voló la cabeza.

El gigante del streaming se animó a adaptar ‘Avatar: The Last Airbender’/Foto: Netflix

Para los que no la han visto (que creemos, son pocos), la historia de Avatar: The Last Airbender se centra en un mundo devastado por una guerra de 100 años donde algunas personas pueden dominar uno de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego o aire. Es ahí donde conocemos a Aang, el único capaz de dominar los cuatro elementos y que destinado a llevar la paz.

Junto a sus nuevos compañeros y amigos, Katara y Sokka, Aang se embarca en una aventura en la busca dominar los elementos mientras es perseguido por Zuko, un vengativo príncipe exiliado de la Nación del Fuego (los causantes de la guerra) quien busca recuperar su honor capturando al Avatar.​

Platicamos con el elenco del live-action de ‘Avatar: The Last Airbender’ de Netflix

Poco a poco, Netflix fue soltando detalles sobre su versión live-action de Avatar: The Last Airbender, como las primeras imágenes y tráilers, que por supuesto, hicieron que nuestras expectativas se elevaran como la espuma. Sin embargo, también nos causaba mucha curiosidad ver cómo abordarían este anime y cómo lucirían tanto los personajes como los escenarios en que se desarrolla la historia.

Aprovechando que este 22 de febrero por fin llegó esta serie al catálogo del gigante del streaming, tuvimos chance de platicar con los protagonistas (Gordon Cormier, Ian Ousley y Kiawentiio), quienes nos contaron su percepción de los personajes, algunos de los cambios que se hicieron para adaptar la trama a la actualidad y las enseñanzas que deja esta aventura épica.

La responsabilidad de interpretar a un personaje tan querido por muchos

Definitivamente, Aang es un personaje muy importante y significa mucho para muchas personas en todo el mundo, porque ha estado presente en gran parte de sus vidas. Y en Avatar: The Last Airbender, Gordon Cormier hace un gran trabajo interpretándolo en esta nueva versión, pues realmente transmite la vibra y valores que siempre mostró el personaje de la serie animada.

Pero, ¿qué significa para él, como persona y actor, dar vida a Ang en esta serie? ¿Qué tanto aprendió de este personajazo después de interpretarlo en la pantalla chica? Bueno, pues esto fue lo que nos contestó el protagonista.

“Lo primero es lo primero, muchas gracias por tus palabras. En segundo lugar, creo que Aang es un símbolo de esperanza, porque en este mundo, la Nación del Fuego está tomando el control, y realmente no hay una señal de esperanza hasta que sale del iceberg. Y después de que se comienza a correr la voz en el show, la gente descubre el Avatar y el mundo comienza a tener esperanza nuevamente. Entonces creo que ese es un mensaje que me gustaría difundir”.

Gordon Cormier como Aang en ‘Avatar: The Last Airbender’/Foto: Netflix

Siempre existe la posibilidad de mejorar algo dentro una gran historia

Muchas veces las adaptaciones de algo que conocemos sirven para mejorar algunas cosas de la versión original y llevarlas a un pensamiento más actual. Y eso es algo que pasa con Sokka en Avatar: The Last Airbender, pues más allá de que está presente la esencia que siempre tuvo el personaje en la serie animada, cambiaron partes de su personalidad que en estos tiempos resultan un tanto sexistas y que de plano, ya no van con la época en la que estamos.

Y al respecto, Ian Ousley –el actor que lo interpreta en el livea-action de Netflix– nos dijo lo siguiente sobre esta modificación del personaje, pero también nos contó de las fortalezas que encontró en Sokka luego de interpretarlo en esta producción.

“Sí, entiendo totalmente lo que estás diciendo. Creo que definitivamente intentamos mantener exactamente la misma esencia de quién es Sokka y de plano no queremos cambiar nada sobre el personaje, pero, ya sabes, no podemos… estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que todavía está la sobreprotección de su hermana en nuestra versión del show, y él definitivamente todavía está lidiando con esa parte y se siente humillado después de eso. Y en cierto modo, es gracias a esa parte que comprende su papel en el mundo”. “Esta es una gran pregunta. Creo que la mayor fortaleza que tiene Sokka en nuestra versión del programa es… de la versión animada del programa definitivamente todavía tiene ese corazón y todavía tiene el sentido del humor. Pero en nuestra versión, solo porque estamos tratando con personas de la vida real, él tiene muchas más… tiene muchas más capas, y muchas veces oculta su vulnerabilidad con humor. Y entonces creo que puedes ver muchas de las capas más profundas y entiendes por qué Sokka es como es, tal vez algunas de las cosas que cubre las veremos más adelante en la serie y por qué intenta ocultarlas con humor. Y creo que es algo realmente introspectivo e interesante que aprender sobre Sokka y que tal vez no veamos tanto en el show animado”.

Ian Ousley interpreta a Sokka en el live-action de ‘Avatar: The Last Airbender’/Foto: Netflix

Hacer match con un personaje y darle un poco de tu personalidad

Kiawentiio es la actriz encargada de dar vida a Katara en Avatar: The Last Airbender de Netflix. Desde la serie animada nos quedó claro que la última maestra agua de su tribu es una persona cariñosa y compasiva, que a lo largo de la historia demuestra su gran determinación que tiene de ayudar a los demás.

Sin embargo, en la versión live-action de esta historia exploramos ciertas dimensiones que creo que no eran tan evidentes con este personaje. Pero, ¿qué tanto de su personalidad le imprimió esta actriz a Katara en esta versión y qué se lleva de ella? Bueno, pues esto nos respondió.

“Sí, quiero decir, siento que Katara y yo tenemos muchas similitudes, y con eso, naturalmente siento que mi propia personalidad se asoma en algunos momentos. Y algo que aprendí de ella, algo que creo que todos podríamos aprender de ella también, es lo esperanzada y optimista que puede ser, ¿sabes? Es como el núcleo de quién es ella. Y poder mirar siempre hacia delante y ver el lado positivo de las situaciones malas es algo que puede resultar muy útil para todos. Y para mí especialmente, definitivamente traté de implementar eso más en mi propia vida después de… poder interpretarla”.

Kiawentiio logró encontrar puntos en común con su personalidad para interpretar a Katara en ‘Avatar: The Last Airbender’/Foto: Netflix

