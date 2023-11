Lo que necesitas saber: La adaptación live-action de 'Avatar' de Netflix llegará a la plataforma en febrero del 2024. Checa el avance acá.

El llamado ‘gigante del streaming’ le devolvió la fe a los fans del anime y las series animadas con su adaptación live-action de One Piece. Con eso en mente, están listos para traernos otro estreno similar que segurito será tendencia en cuanto llegue a la plataforma… Aún falta para su lanzamiento, pero ya tenemos un nuevo tráiler de Avatar: The Last Airbender de Netflix.

Este nuevo avance llegó como parte del evento Geeked Week en el que se han dado actualizaciones de diversos shows emocionantes. De hecho, ya hasta se reveló que la segunda temporada de la serie animada Arcane llegará en noviembre del 2024.

Pero fue revelación del adelanto de ‘La leyenda de Aang’ la que se llevó la atención por completo. Y si te la perdiste, no te preocupes que acá te dejamos todo el dato.

Imagen ilustrativa. Foto: Netflix.

Aquí el tráiler de ‘Avatar: The Last Airbender’ de Netflix

Seguro que los fans de la serie animada original estarán con la expectativa a tope por esta nueva entrega, sobre todo teniendo en cuenta la malísima recepción que tuvo la película live-action del 2010. Pero bueno, también es válido confiar en la próxima adaptación de acción en vivo, ahora en manos del servicio de streaming de la ‘N’ quien la traerá como serie.

Y como les decíamos, llegó el primer tráiler de Avatar: The Last Airbender de Netflix. Desde el inicio, se nos muestra la clásica historia sobre cómo la Nación del Fuego ataca a las otras naciones del mundo.

“El tiempo, el pasado y el futuro se mezclan… No te olvides de quién eres”, dice una voz misteriosa mientras vemos a Aang aparecer de forma épica para aprender y completar su misión. Aquí te dejamos el avance.

Fecha de estreno de ‘Avatar’ de Netflix

¿Qué les pareció en tráiler de Avatar de Netflix? Bueno, pues ya no habrá que esperar tanto, nomás algunos meses pues la serie llegará a la plataforma el 22 de febrero próximo. Ahí les dejamos el dato para que lo vayan anotando en su agenda de estrenos. Aquí les dejamos el póster.

Póster oficial de la serie. Foto: Netflix.

El elenco de la serie

Seguro que esta será una oportunidad para algunos actores jóvenes como Gordon Cormier, el intérprete de Aang, quien ya tiene experiencia en la actuación siendo este su proyecto más grande hasta el momento.

Kiawentiio Tarbell tiene el papel de Katara, Ian Ousley hace a Sokka y Dallas Liu la arma de Zuko. Pero además de este elenco joven, también tenemos a algunos veteranos reconocidos como Daniel Dae Kim en el rol del Señor del Fuego Ozai, junto a Paul Sun-Hyung Lee (quien hace a Carson Teva en el universo de Star Wars) como el General Iroh.

En fin, ¿qué les pareció el tráiler de Avatar: The Last Airbender de Netflix? Ahora, a esperar el estreno en febrero próximo. Ahí nos cuentan qué tan emocionados andan con este próximo lanzamiento.

