Lo que necesitas saber: El trono por ver quién es el más conocedor de 'Friends' es bastante codiciado, pero este quiz te ayudará a saber si eres digno acreedor del premio.

Todo aquel que pertenezca a esa parte de la humanidad a la que Friends le cambió la vida, estará de acuerdo que abundan los que ‘creen que ya saben todo’ y que se las dan de que hasta se saben los diálogos de memoria. Y pues, pongan que sí… pero el trono para el máximo conocedor de la serie en la historia está bastante peleado, y es muy anhelado y codiciado.

Varios hasta lloramos lloraron de la emoción cuando se hizo oficial la noticia de la TAAAAN esperada reunión entre Chandler, Monica, Ross, Rachel, Phoebe, y Joy, a través de Max en 2021, la cual de plano no esperábamos que fuera a suceder (por más que lo pedíamos a gritos).

Foto: HBO Max

Y sí, después de tanto tiempo se logró lo inesperado, un reencuentro con el elenco de Friends que fue muy divertido, el cual tuvo invitados muy especiales y en donde la nostalgia nos metió un buen trancazo. Aunque no todo ha sido maravilloso, ya que después de este momentazo, lamentablemente Matthew Perry murió en 2023 a los 54 años.

Es momento de demostrar que son verdaderos fans de ‘Friends’

Pero ahora, para festejar los 20 años del final de la serie (y ver quién ya domina el Unagi de principio a fin), hicimos un quiz que podría parecer que no es tan complicado, pero que tiene dos que tres trampas. Pero bueno, antes de que te lo eches, acá te dejamos un video con los momentos más hilarantes de la serie. Friends for life, prros.

Si tú te las das de sabio conocedor de la serie que lo ganó todo, échate esta trivia no apta para principiantes de Friends y compártela con tus amigos que ya no ven series nuevas porque se la pasan viendo a Rachel, Ross, y compañía… Could we BE anymore fans?

El quiz más difícil de ‘Friends’

