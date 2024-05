Antony Starr en la CCXP México: Salud mental, trabajar con una directora mexicana y la posibilidad de ser Wolverine

Antony Starr tuvo un panel en el tercer día de la CCXP México 2024, donde habló sobre The Boys, su próxima película 'G20' y la salud mental.

Llegó el último día del evento y arrancó con todo, eh… Ahora, tocó ver a Antony Starr en la CCXP México 2024 como parte de las actividades del domingo (y último día) en la convención, y vaya sorpresa la que nos a acabamos de llevar en su panel individual.

El actor, que también estuvo en el panel de The Boys del primer día de la convención donde se reveló el nuevo tráiler de la cuarta temporada, platicó sobre su próxima película junto a Viola Davis, ‘G20’, así como la importancia de la salud mental.

Ahora que se viene la cuarta temporada de The Boys, el momento se aprovechó en la CCXP México para hablar de Homelander y la importancia del personaje para Antony Starr. Y en ese sentido, el actor ha sido claro sobre cómo, más allá de lo brutal que es en escena, hay un trasfondo donde se toca la vulnerabilidad de la salud mental y el trauma.

“En realidad, la cuestión de la salud mental es muy importante porque creo que muchas personas luchan por ello. Es un personaje divertido, pero también procuré involucrarme en su vulnerabilidad”, dijo Starr cuando se le preguntó sobre los aspectos que encuentra más notables sobre el protagonista de The Boys.

“Homelander es el hombre más poderoso del mundo en el show, pero también es el personaje más de débil de cierto modo”, agregó el actor sobre su icónico personaje en la serie de Amazon Prime Video, misma que estrenará su cuarta temporada el próximo 13 de junio.

Antony Starr también habló de que ha estado en terapia durante muchos años y una de las cosas que más resaltó en el inicio de su panel, es la importancia de ir a terapia, algo que por por fortuna se habla cada vez más y de lo que cada vez hay menos estigmas. Y en ese sentido, también recordó a su personaje de Lucas Hood en la serie Banshee, que también atraviesa crisis de salud mental.

Con todo el tema de los multiversos en el universo cinematográfico de Marvel, uno de los rumores (y deseos) entre los fans es que Antony Starr interprete a una nueva versión de Wolverine. La idea ha rondado el imaginario de los fanáticos desde hace un tiempo… y bueno, a romperle un poco el corazón a la gente: parece que el actor tiene bien claro que no se ve del todo en el personaje por ahora.

Y esto lo menciona teniendo en cuenta que Hugh Jackman recientemente regresó al papel del icónico X-Men para la tercera cinta de Deadpool junto a Ryan Reynolds (de la cual –por cierto– apenas se estrenó un tráiler lleno de muchos easter eggs).

“No creo que Hugh Jackman vaya a soltar ese personaje. Él sigue diciendo que ya no lo va a interpretar, pero sigue yendo al gimnasio y lo está haciendo de nuevo… Él no se va a ningún lado y es muy muy bueno. Hay ciertos papeles que algunas personas hacen muy bien y Hugh Jackman lo hace genial… También me gustó la película del Joker con Joaquin Phoenix y ya va a estrenarse la siguiente. Va a ser un musical… ¿Cómo demonios hicieron un musical sobre el Joker?”

Antony Starr en su panel de la CCXP México 2024.