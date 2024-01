Lo que necesitas sabe: Prepárense, porque estamos a nada de los Golden Globes 2024 y para que no se les pase nada, acá les contamos todos los detalles.

El 2024 arrancó con todo, pues no llevamos ni una semana y estamos a nada de que empiece uno de nuestros momentos favoritos: la temporada de premios. Y qué mejor manera de iniciar las ceremonias de premiación que con una de las más importantes. Así es, nos referimos ni más ni menos que los Golden Globes.

Después de una racha un tanto complicada para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood –HFPA por sus siglas en inglés–, volverán como ya es una tradición para premiar a lo mejor del cine y la televisión. Y definitivamente, como cada año la cosa no será sencilla, pues en competencia hay un montón de producciones que de plano se merecen un premio.

Imagen ilustrativa de los Golden Globes/Foto: Getty Images

Se vienen los Golden Globes 2024 y aquí les contamos lo que deben saber

Luego de un largo año de espera, los Golden Globes regresan este 2024 con su entrega número 81. Y sí, como era de esperarse, hay un montón de hype por saber qué pasará el próximo domingo 7 de enero, pues en esta ceremonia tendremos un panorama muy amplio de cómo se definirá esta temporada de premios.

Sabemos que a muchos por acá les interesa esta premiación y no quieren perdérsela por nada del mundo. Es por eso que para calentar motores e irnos preparando para lo que se viene, nosotros les contaremos todo lo que deben saber previo a una nueva edición de los Golden Globes. Así que tomen nota, porque esta información les servirá y mucho.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

Los nominados de esta edición

El pasado 11 de diciembre, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció con bombo y platillo a los nominados de los Golden Globes 2024. Y a pesar de que algunas series y películas estaban cantadísimas para aparecer en las nominaciones, hubo otras que fueron toda una sorpresa hasta para los conocedores.

En cuanto a cine de drama, la cosa estará tensa, porque Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y Maestro van fuertes (aunque hay un par de cintas más que podrían dar la sorpresa). Algo similar ocurre con las cintas de comedia pues Barbie, Poor Things y May December se perfilan como las ganadores del premio.

Foto: Getty Images

En cuanto a series del mismo género, Ted Lasso, The Bear y Abbott Elementary se darán un tiro duro. Y ya para cerrar, todo indica que en cuanto a series de drama, las ganadoras podrían ser The Crown, The Last of Us o Succession. Y ustedes, ¿ya tienen sus favoritos y la quiniela lista? Por acá pueden checar la lista completa de nominados a los Golden Globes 2024.

El conductor de los Golden Globes 2024

Ahora bien, ya conocemos a los nominados de los Golden Globes 2024, pero quizá en este punto se estén preguntando quién será el encargado de conducir la ceremonia. Bueno, pues para la edición número 81 de la premiación, el comediante y actor Jo Koy tendrá el honor de presentar este eventazo.

Si no lo conocen, Koy es un standupero estadounidense que ha participado como panelista frecuente en los programas de E! (probablemente lo recuerden por aparecer en el late show Chelsea Lately). Aunque además de esto, también ha tenido varios especiales de comedia en Netflix y Comedy Central, y recientemente trabajó en películas como Haunted Mansion y Leo.

Jo Koy conducirá los Golden Globes 2024/Foto: Getty Images

¿En dónde se llevará a cabo la ceremonia?

Luego de los nominados y el conductor, es momento de recordar la sede de los Golden Globes 2023. Como ya es una tradición, estos premios una vez más se llevarán a cabo en el Beverly Hilton de Hollywood, el cual ha sido el escenario de todas y cada una de las ceremonias desde los años 60.

Como ya es una tradición, el Beverly Hilton será la sede de los Golden Globes/Foto: Especial

Podrán seguir la premiación de los Golden Globes 2024 en vivo y a todo color

Por último pero no menos importante, deben saber que podremos ver en tiempo real lo que pasará en los Golden Globes 2024 este 7 de enero. Para empezar, tendrán chance de checar todo lo que ocurre en la alfombra roja a partir de las 6:00 pm (hora del centro de México) a través de la transmisión de TNT y en HBO Max.

La ceremonia –que durará 3 horas– arrancará a las 7:00 pm y de igual manera, podrán seguirla en vivo por el mismo canal de televisión y la plataforma de streaming. Aunque, si por alguna razón se perdieron la premiación, no se preocupen, que en HBO Max estará disponible por tres meses. Pero sobre todo, no se pierdan la cobertura minuto a minuto que traeremos para ustedes en Sopitas.com.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

