¡Grandes películas! Esta es la selección oficial del Festival de Cannes 2022

Después de un buen rato de incertidumbre, las cosas regresaron a la normalidad dentro de la industria cinematográfica. No solo lo decimos porque miles de personas en todo el mundo volvieron a las salas, también porque están de vuelta eventos importantes como ceremonias de premiación y festivales de cine. Tal es el caso de Cannes, que luego de dos años raros, regresa tal como lo conocíamos para presentar algunas de las mejores películas del 2022.

Como recordarán, luego de una edición 2019 espectacular, las cosas se pusieron bastante tensas para los organizadores de este festival gracias al coronavirus. Tuvieron que armar un evento híbrido en 2020 y para el siguiente año volvieron al formato tradicional con ciertas medidas de sana distancia. Sin embargo, con la situación del COVID-19 prácticamente controlada en todo el planeta, esta enorme fiesta reunirá una vez más a grandes figuras del cine mundial.

El Festival de Cannes regresa en 2022 con una selección de películas increíble

Resulta que después de muchos rumores y especulaciones, este 14 de febrero los organizadores del Festival de Cannes anunciaron con bombo y platillo la selección oficial de películas que presentarán este 2022. Desde el cine UGC Normandie de París, Pierre Lescure y Thierry Frémaux revelaron la lista completa de producciones que se proyectarán en exclusiva en este eventazos del 17 al 28 de mayo, y vaya que nos dejaron con el ojo cuadrado.

Para que se den una idea de lo que hablamos, la cinta que inaugurará el festival será Z (o Comme Z) del cineasta francés Michel Hazanavicius. Sin embargo, a pesar de que no veremos el regreso oficial de David Lynch a las grandes ligas –sí, quedamos y gacho–, varios directores importantes como David Cronenberg, Baz Luhrman y George Miller estrenarán sus más recientes proyectos. Pero ya fue mucho texto, acá les dejamos la lista.

En competencia

Holy Spider – Ali Abbasi

Les Amandiers – Valeria Bruni Tedeschi

Crimes of the Future – David Cronenberg

The Stars at Noon – Claire Denis

Frere et Soeur – Arnaud Desplechin

Tori and Lokita – Jean-Pierre and Luc Dardenne

Close – Lukas Dhont

Armageddon Time – James Gray

Broker – Hirokazu Kore-eda

Nostalgia – Mario Martone

R.M.N. – Cristian Mungiu

Triangle of Sadness – Ruben Ostlund

Decisions to Leave – Park Chan-Wook

Showing Up – Kelly Reichardt

Leila’s Brothers – Saeed Roustayi

Boy from Heaven – Tarik Saleh

Tchaikovsky’s Wife – Kirill Serebrennikov

Hi-Han (Eo) – Jerzy Skolimowski

Un Certain Regard

Les Pires – Lise Akoka and Romane Gueret

Burning Days – Emin Alper

Metronom – Alexandru Belc

Retour a Seoul – Davy Chou

Sick of Myself – Kristoffer Borgli

Domingo y La Niebla – Ariel Escalante Meza

Plan 75 – Hayakawa Chie

Beast – Riley Keough y Gina Gammell

Corsage – Marie Kreutzer

Butterfly Vision – Maksym Nakonechnyi

Volada Land – Hlynur Palmason

Rodeo – Lola Quivoron

Joyland – Saim Sadiq

The Stranger – Thomas M. Wright

The Silent Twins – Agnieszka Smoczynska

Estrenos en Cannes

Outside Night – Marco Bellocchio

Nos Frangins – Rachid Bouchareb

Irma Vep – Olivier Assayas (serie)

Dodo – Panos H. Koutras

Proyecciones especiales

The Natural History of Destruction – Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind – Ethan Coen

All That Breathes – Shaunak Sen

Proyecciones de medianoche

Moonage Daydream – Brett Morgen

Smoking Makes You Cough – Quentin Dupieux

Hunt – Lee Jung-Jae

Fuera de competencia

Top Gun: Maverick – Joseph Kosinski

Elvis – Baz Luhrmann

Three Thousand Years of Longing – George Miller

November – Cédric Jimenez

Masquerade – Nicolas Bedos