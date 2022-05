Una de las mejores noticias en este 2022 ha sido el regreso de David Cronenberg con una nueva cinta titulada Crimes of the Future junto a uno de sus más grandes colaboradores: Viggo Mortensen. Respiren hondo una vez más porque ahí no acaba la cosa, pues el resto del elenco lo integran Kristen Stewart y Léa Seydoux.

¿Por qué es una gran noticia y uno de los estrenos que nos urge ver en México? Hay varias razones, pero la principal es el nombre de Cronenberg, uno de los directores más icónicos y espectaculares que vuelve después de ocho años de ausencia. Y lo hace con su primer guion original (dentro de la ciencia ficción, además) desde eXistenZ de 1999.

Léa Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart en ‘Crimes of the Future’ / Foto: Neon

La segunda es la presencia de Mortensen, quien ha colaborado con él en cintas espectaculares como A History of Violence, Eastern Promises y A Dangerous Method. La tercera es que Crimes of the Future se estrenará en la edición de 2022 del Festival de Cannes. ACÁ la selección oficial.

Y la cuarta, es que tenemos un tráiler que nos da una idea más “clara” de lo que veremos en esta cinta. Como recordamos, a mediados de abril se estrenó un teaser (AQUÍ se los dejamos), pero ahora tenemos un avance más completo que confirma nuestras sospechas: Crimes of the Future se ve brutal.

Póster oficial de ‘Crimes of the Future’ / Foto: Neon Rated

Crimes of the Future

Crimes of the Future tiene como protagonistas a Saul Tenser, un artista de performance que tiene como pareja a una mujer llamada Caprice. Estamos en un momento en el que la humanidad ha aprendido a alterar su composición biológica. Por lo que Saul y Caprice realizan performances relacionados con estas alteraciones en sus órganos.

También conocemos a Timlin, una investigadora del National Organ Registry que se acerca a Saul y Caprice con la intención de seguirle la pista a un grupo misterioso que pretende avanzar más en la evolución de los seres humanos. ¿Hay un límite y quién lo impone?

Viggo Mortensen es Saul Tenser en ‘Crimes of the Future’ / Foto: Neon

En el tráiler, conocemos la relación que hay entre los protagonistas entre imágenes intensas donde hay incisiones o cortes al cuerpo y cosas que pueden resultar perturbadoras para algunos. Por ejemplo, en una secuencia, Caprice toca y besa una incisión en el cuerpo de Saul.

La cinta ha recibió clasificación R, y esto se debe al contenido cargado de violencia, imágenes espeluznantes, desnudos (sexualmente gráfica) y el lenguaje. Para resumir… es una película de David Cronenberg. Acá les dejamos el tráiler oficial de Crimes of the Future. ¿Nuestra recomendación? Respiren hondo y prepárense para algo completamente alucinante.

¿Cuándo se estrena?

Como les contamos, Crimes of the Future competirá por la Palma de Oro en Cannes este 2022. Es una de las cintas más esperadas, pero la tiene difícil este año, pues va contra cineastas destacadas como Claire Denis (su regreso tras High Life); los hermanos Dardenne (después de El joven Ahmed); Hirokazu Kore-eda (ganador de la Palma de Oro en 2018 por Shoplifters); Kelly Reichardt (después de First Cow); Park Chan-Wook (el genio detrás de Oldboy); Ruben Östlund (ganador de la Palma de Oro en 2017 por The Square); entre otros.

Su fecha de salida está programada para junio de 2022. Todo parece indicar que sí llegará a México, pero aún falta que se confirme la noticia con la fecha de estreno. Mientras, acá les dejamos la Selección oficial de Cannes para que vayan echando sus apuestas y apuntando sus imperdibles.

