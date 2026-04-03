Era 2024 y Todd Haynes pichó su nueva película: un drama queer de época centrado en dos amantes. La gran noticia es que Joaquin Phoenix sería el protagonista junto a Danny Ramírez. Entonces, ¿cómo es que Pedro Pascal terminó filmándola en la CDMX?

La cosa se puso complicada para llegar a ese punto. Cinco días antes de empezar a filmar en el verano de 2024, Phoenix se salió del proyecto. Hasta ahora, no se han revelado las razones de su salida, sólo tenemos el “lo que pasó en ese verano fue complicado“, de Todd Haynes. No más.

Sin embargo, el director de Velvet Goldmine y Carol dijo que el guion estaba tan bien hecho y tan completo, que resucitaría en algún punto y con alguien más: y ese alguien más es Pedro Pascal junto a quien se mantiene fiel al proyecto, Danny Ramírez.

Pedro Pascal / Foto: Shutterstock

De noche, el próximo drama queer de Pedro Pascal

Pasó más de un año para que De noche, la película de Todd Haynes que quedó en el limbo tras la salida de Phoenix, volviera al vuelo. Todo se armó con la entrada de Pedro Pascal al proyecto, anunciado en febrero de este 2026. Una locura pensando en los tiempos de producción.

Pero como les decíamos, ya todo estaba tan armado, que sólo faltaba el protagonista. De noche está ambientada en la década de los 30 y nos presenta a un policía obligado a participar en las conductas corruptas del sistema y su joven amante.

Han de saber que las tensiones políticas generadas por la inminente guerra, afectan a los protagonistas. Por ende, para vivir su amor, deben huir de Los Angeles a México.

Todd Haynes con Cate Blanchett y Rooney Mara por ‘Carol’ / Foto: Shutterstock

Pedro Pascal en México

Esta es la razón porque la que en la semana del 30 de marzo, vimos a Pedro Pascal en la Ciudad de México, específicamente en algunas locaciones del Centro Histórico como el Club de Periodistas de México. Pascal interpreta al policía mientras Ramirez es su joven amante.

Todo esto ha sido posible gracias a MK2 Films, la misma productora independiente, de origen francés, que estuvo detrás de producciones exitosas de 2025 como Sentimental Value de Joachim Trier y The Secret Agent de Kleber Mendonça Filho.

El actor Danny Ramírez también aparece en ‘De noche’ / Foto: Shutterstock

Una película de Todd Haynes

Todd Haynes es uno de los mejores directores que existen. Una de sus películas mas populares es Carol, protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara como dos mujeres que se enamoran, pero les es imposible tener una relación. Recibió seis nominaciones a los premios Oscar, pero ninguna estatuilla.

Ahora, con De noche, Todd Haynes ha dicho que la historia “surge de una época —demasiado relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global“.

Su última película, May December de 2023, tiene a Julianne Moore y Natalie Portman como protagonistas de un relato basado en hechos reales: el de una maestra que “se enamora” de un alumno de 13 años con el que se casa y tiene una familia. Acá les dejamos la entrevista que tuvimos con él: