Pedro Pascal está en todo. Sí. Este 2025 estrenó o estrenará cuatro producciones enormes como The Last of Us, su despedida de la serie; Materialists, la romcom de Celine Song; Eddington, la cual compitió en Cannes para Ari Aster; y es uno de Los 4 Fantásticos en la nueva entrega del MCU.

Para Los 4 Fantásticos interpreta a Reed Richards o Mister Fantastic, un genio que junto a su esposa, cuñado y mejor amigo, sufre una alteración de su ADN que le otorga superpoderes. Por el estreno de la cinta, platicamos con Pedro Pascal y el resto del elenco con Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Como pudieron ver en la entrevista, hay una razón detrás por la que Pedro Pascal es el novio del internet y una de las personas más populares en la actualidad.

La cosa es que su historia con la fama es interesante, pues llegó “tarde” pensando en la forma en la que funcionan los tiempos en Hollywood. Eso quiere decir que lleva un buen rato en la industria y tiene un montón de películas y series. Acá les contamos de algunas.

Pedro Pascal en Cannes 2025 para presentar ‘Eddington’ / Foto: Getty Images

Narcos

Las primeras temporadas de Narcos se siente como en la prehistoria de Netflix. Se trató de uno de los “primeros” ejercicios internacionales de la plataforma, la cual presentó la historia detrás de la persecución, arresto y muerte, con la participación del gobierno de Estados Unidos, de Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso del siglo XX.

En Narcos aparece Pedro Pascal como Javier Peña, un agente de la DEA que participa en la búsqueda de Pablo Escobar dentro de Colombia. La primera temporada de Narcos, sobre todo, recibió críticas positivas, y dio paso a su llegada a México con el protagónico de Diego Luna.

Narcos está disponible en Netflix.

Strange Way of Life

Strange Way of Life es un cortometraje en inglés de Pedro Almodóvar, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, luego del trabajo del director español con Tilda Swinton en The Human Voice y que, ambos, dieron paso a The Room Next Door de 2024.

Strange Way of Life nos presenta a un vaquero llamado Silva, quien después de años de ausencia, vuelve al pueblo que cuida su examante, Jake. El encuentro se da en circunstancias terrible: Silva quiere salvar a su hijo, y eso implica que Jake viole la ley que juró proteger.

Strange Way of Life está disponible en MUBI.

The Last of Us

The Last of Us lleva dos temporadas y ya es considerada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos tanto para el cine como para la televisión. Pedro Pascal y Bella Ramsey toman los papeles principales de Joel y Ellie, quienes viven en un mundo apocalíptico en donde habitan los infectados.

Joel es un contrabandista al que le encargan llevar a Ellie, quien es inmune a la enfermedad, a un lugar seguro. En el camino logra crear un vínculo paternal. El trabajo de ambos en sus respectivos personajes, ha sido elogiado, y Pascal fue nominado como Mejor Actor para los premios Emmy de 2025.

The Last of Us está disponible en HBO Max.

The Unbearable Weight of Massive Talent

The Unbearable Weight of Massive Talent de 2022 fue una de esas comedias que fueron una sorpresa para todos. Protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal en los personajes de Nic Cage (sí, de sí mismo) y de un fanático del actor cuyo dinero proviene de lugares turbios.

El personaje de Pedro se llama Javi Gutiérrez, y en un inicio creemos que es un narcotraficante multimillonario que sucede, es muy fan de Nic Cage. Pero pronto descubrimos que es el hermano del verdadero criminal, y él lo único que quería era ver Paddington con su ídolo.

The Unbearable Weight of Massive Talent está disponible en Netflix.

Game of Thrones

Pedro Pascal ya había aparecido en varias producciones para la televisión antes de aparecer en Game of Thrones. Pero fue esta serie la que le otorgó el salto a la fama. En la temporada 4 de 2014, apareció el príncipe Oberyn Nymeros Martell interpretado por Pascal.

Su historia la vemos a partir de que llega a Desembarco del Rey para formar parte del consejo de Joffrey. Cuando Tyrion es acusado del asesinato del rey, Oberyn se ofrece a ser su “campeón” y luchar contra Gregor Clegane, responsable, en parte, de la muerte de su hermana y sus sobrinos. Oberyn y Gregor mueren durante la pelea.

Game of Thrones está disponible en HBO Max.

Triple Frontier

Triple Frontera es una película de J.C. Chandor protagonizada por Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal para interpretar a un grupo de ex miembros de las fuerzas especiales que se reúnen en el lugar conocido como Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.

La cosa es que, aparentemente, su misión es atrapar a un capo de la droga. Pero en realidad, arman un plan para robarle dinero y desaparecer con él, pensando que por primera vez se podrían ver beneficiados. ¿Pero qué sucede cuando alguno o algunos de ellos quieren obtener más?

Triple Frontier está disponible en Netflix.

&t=2s &t=2s

The Wild Robot

The Wild Robot fue una de las producciones animadas más exitosas de 2024. Dirigida por Chris Sanders, el mero mero de Lilo & Stitch, Cómo entrenar a tu dragón o Los Croods, The Wild Robot se llevó algunas nominaciones a los premios Oscar como Mejor Película Animada, Score y Sonido.

Y es que sí es una belleza. La cinta sigue la llegada de un robot a una isla habitada por animales entre los que están una familia de zarigüeyas, un ganso huérfano, castores, osos, halcones y un zorro, cuya voz viene de Pedro Pascal acompañado de actores como Lupita Nyong’o, Kit Connor, Catherine O’Hara y más.

The Wild Robot está disponible en HBO Max.

Gladiador II

El regreso de Ridley Scott con una de sus películas más exitosas y aclamadas, Gladiador, no fue lo que muchos esperaban. Pero lo que hizo fue reunir a un elenco co espectacular comandado por Paul Mescal junto a Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger y Connie Nielsen.

Gladiador II nos lleva 16 años después de los sucesos de la primera película, pero ahora centrados en la captura y el regreso a Roma de Lucio Vero, hijo de Máximo y Lucila. El hombre regresa con sed de venganza contra el Imperio, específicamente contra uno de sus generales, ahora esposo de Lucila: Marco Acacio.

Lucio Vero se convierte en gladiador, patrocinado por Macrino, un sujeto que comienza a tejer sus redes para quedarse con el poder en Roma. ¿Cómo? Deshaciéndose de los hombres que siguen a Máximo como el mismo Marco Acacio, y aquellos que le estorban como los emperadores y hermanos Geta y Caracalla.

Gladiador II está disponible en Paramount+.

&t=28s &t=28s

Drive Away Dolls

Escrita y dirigida por Ethan Coen, Drive Away Dolls es una road movie en el tono de comedia que sigue dos chicas que deciden “huir” hacia Tallahassee en Florida por distintas razones. Al rentar un coche, obtienen uno que tiene un maletín con algo tremendamente valioso para un criminal.

Es así como empieza una persecución y búsqueda frenética de las chicas por parte de varios sujetos. La película está protagonizada por Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo, Bill Camp, Matt Damon y Pedro Pascal.

Drive Away Dolls está disponible en HBO Max.

The Mandalorian

No hay mucho qué decir de The Mandalorian que no sepan. Se trata de una de las producciones para la televisión más exitosas para Lucasfilm y el universo de Star Wars gracias al fanatismo de personas como Jon Favreau, Dave Filoni y su gran manejo del fan service. La verdad.

The Mandalorian tiene como protagonista a Mando, interpretado con su voz y a veces con su imagen por Pedro Pascal. En la primera temporada encuentra a un pequeño ser llamado Grogu, y que forma parte de la misma especie que Yoda. Ambos viajan por el universo para encontrar el lugar de origen de Grogu mientras tienen aventuras relacionadas con la batalla que libra la galaxia.

The Mandalorian está disponible en Disney+.