En el marco del Festival de Cannes, un grupo de cineastas daneses y suecos han dado a conocer un manifiesto bautizado como “Dogma 25”… algo claramente influido por el movimiento encabezado por Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, Dogma 95.

Dogma 25 / Foto: Instagra/zentropaproductions

“Sin cine de autor, no habrá originalidad en el cine convencional”

“En un mundo donde el cine se basa en algoritmos y las expresiones visuales artificiales cobran fuerza, nuestra misión es defender la huella imperfecta, distintiva y humana”, señala el manifiesto firmado por cinco directores, una de ellas, la cineasta May el-Toukhy.

“Dogma 25 es una misión de rescate y una rebelión cultural”, señalan los líderes de este movimiento, quienes celebran y reconocen lo que Lars Von Trier hicieron en 1995, al establecer parámetros para hacer cine, en un contexto en el que las grandes producción comenzaban a ser el paradigma… lo que ellos pretendían con sus reglas era hacer “cine puro”.

“Todo el cine convencional se apoya en el cine de autor, y si este desaparece por completo, no quedará originalidad en el cine convencional”.



May el-Thouky (Queen of Hearts), Milad Alami (The Charmer), Isabella Eklöf (Holiday), Annika Ber (Hurricane) y el artista Jesper, son los firmantes del manifiesto Dogma 25.

¿Cuáles son las reglas de Dogma 25?

Dogma 25 conserva sólo una de las reglas de Dogma 95: que las películas se graben en el lugar donde se dice que se desarrolla la narrativa. El resto son nuevas, por ejemplo, que las películas sean trabajadas a partir de un guion original.

También se pide que los integrantes de Dogma 25 sólo acepten financiamiento para sus películas, si estos no alteran el contenido. Otra regla es que, máximo, se trabajara con un staff de 10 personas al momento de las grabaciones.

Algo que resulta bastante interesante es la regla que establece que, preferentemente, las películas de Dogma 95 deberán ser sin diálogos. “Creemos en la narrativa visual y en la confianza del público”, señala el manifiesto.

No maquillaje y no manipulación de rostros y cuerpos. Además, la utilería y el decorado que se utilice en el ser deberá ser alquilado, prestado, encontrado o usado; de ninguna manera comprada nuevo.



Uso de IA o efectos especiales, ni pensarlo. Y eso ni se dice, pero se entiende cuando se sabe que la regla básica frente a las nuevas tecnologías es que las películas Dogma 25 se realizarán bajo la prohibición del uso de internet… al menos, para los procesos creativos. Para cuestiones administrativas, no hay bronca.

De acuerdo con el manifiesto, las películas Dogma 25 deberán realizarse en máximo un año. Los cineastas que firmaron este documentos cuentan con el apoyo de los impulsores de Dogma 95 (principalmente Vintenberg y Lars Von Trier), además de la productora escandinava Zentropa.