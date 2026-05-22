¿Por qué me interesa? Conocer los hábitos de caminata de los mexicanos, es una manera de abrir un diálogo sobre salud y empatía con los peatones.

Caminar es una actividad noble, es una forma de llegar a donde queremos, pero también un tipo de ejercicio gratuito, accesible y de bajo impacto que trae grandes beneficios a nuestra salud. No obstante, en urbes tan grandes como la CDMX, Monterrey o Guadalajara, dar paseos largos a veces es casi imposible. En ese sentido, vale la pena preguntarnos: ¿qué tanto caminamos realmente los mexicanos?

Las cifras no son alentadoras; según un estudio realizado por la Universidad de Stanford a más de 700 mil personas en al menos 46 países, México es uno de los lugares del mundo donde menos se camina. A pesar de ser uno de los sitios donde hay más personas con sobrepeso, no estamos ni cerca de la meta de 10,000 pasos al día sugerida por la OMS.

El promedio de pasos de nuestro país esta muy por debajo de la media./imagen Unsplash

Esto se debe a una multitud de factores, pero la causa principal está relacionada con que en muchas de las grandes ciudades del país la infraestructura está diseñada para la movilidad de autos y camiones, no para los peatones, lo que propicia que muchas banquetas estén dañadas, haya pocos cruces y no existan planes reales de planificación vial, como la disminución de velocidad en algunas zonas.

Por si todo esto fuera poco, las distancias entre nuestras actividades cotidianas son muy lejanas, lo que se traduce en que nuestra casa esté lejos del trabajo, y a su vez, el trabajo no quede cerca de los lugares donde hacemos vida social. Este problema genera que muchas personas tengan forzosamente que usar cualquier tipo de transporte para llegar de un lugar a otro más de una vez al día.

¿Cuál es la realidad de los caminantes en México?

De acuerdo a datos del INEGI, la cantidad de pasos promedio del mexicano es de 4,692, lo que en kilómetros se traduce a que las personas recorren poco más de 3 kilómetros a pie cada día. Estos números están muy por debajo de los primeros lugares mundiales, y para los especialistas, revelan problemas tanto estructurales como de salud.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que no se camina igual en todo el país, y esto se mide a través de una pregunta básica: ¿llegas a pie a tu escuela o trabajo? La respuesta varía mucho según la región y nos ofrece un mapa geográfico de los caminantes mexicanos. En este contexto, Nuevo León es la entidad en la que menos personas andan en sus labores cotidianas, solo 1 de cada 10, y Chiapas es el estado con mejores números, con 48.7% de la población caminando a todos lados.

El estado donde menos se camina es Nuevo León./imagen Unsplash

Otro cuestionamiento que nos permite profundizar en el tema es: ¿por qué caminas? La respuesta nos indica que en México las personas realizan esta actividad no porque sea sana o por el disfrute del paseo, sino como una estrategia de supervivencia financiera. Esto se debe a que muchas familias de bajos recursos destinan demasiado presupuesto al transporte y prefieren andar a pie que tomar otro camión.

Finalmente, la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte revela que los motivos de viaje más populares son sobre todo el regreso a casa en las tardes y la ida a la escuela en las mañanas, con solo un 20% para llevar a cabo tareas cotidianas como ir al mercado, al banco o a un parque cercano.

Los peatones en México

La realidad de los peatones en nuestro país es sumamente compleja y es quizá la principal razón por la que en México se camina tan por debajo de la media mundial. Y es que en casi todos los estados y municipios, la gente que camina cotidianamente se enfrenta a una gran crisis de seguridad vial y una pésima infraestructura urbana.

Esto se resume en cifras pavorosas, como que menos del 38% de las manzanas cuentan con banquetas y casi el 70% de las aceras en todo el país no están habilitadas con rampas de accesibilidad. Asimismo, los peatones enfrentan una invasión no controlada de comercio ambulante, postes de luz mal puestos y cientos de miles de coches que se estacionan en lugares indebidos.

Ser peatón en México es un reto cotidiano./Imagen Unsplash

Y aunque esto pareciera inofensivo, la realidad es más dura de lo que parece. De acuerdo a cifras del INEGI, cada año fallecen en promedio más de 5 mil personas al año por atropellamiento, de las cuales, el 40% fueron víctimas de siniestros de tránsito que se hubieran evitado si se le diera un lugar digno a los caminantes.

Por una cultura peatonal en México

Sin duda, hay muchas cosas que cambiar, pero quizá la más urgente es generar en nuestras comunidades una verdadera cultura peatonal en la que se le enseñe a las y los conductores a respetar los pasos de cebras, las vueltas continuas, el espacio de tránsito en las banquetas, el tiempo de los semáforos y a esos valientes que todos los días cruzan por las avenidas y las calles en México.

En México mueren más de 5000 personas atropelladas cada año./imagen Unsplash

Con esto en mente, generar una cultura peatonal en México requiere a la vez de rediseñar los espacios compartidos en las ciudades, y sobre todo, transformar nuestro comportamiento como ciudadanos. La meta es edificar juntos un entorno seguro, cómodo y lógico.