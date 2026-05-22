Se viene un enorme revés para Disney con el estreno de The Mandalorian & Grogu, la nueva película de Star Wars que lleva a los famosos personajes de la serie The Mandalorian a la pantalla grande. Y con revés no nos referimos a las críticas mixtas que ha recibido, sino a las proyecciones de su taquilla.

Es bien sabido que Star Wars le invierte una buena lana a todas sus producciones, tanto en películas como en series para televisión. Y The Mandalorian & Grogu no es la excepción, con un presupuesto de poco más de 160 millones de dólares.

Eso quiere decir que su recaudación en taquilla tiene que ser tres veces más grande de lo que costó… y con lo disparados que ahora están los costos de producción para cualquier cinta comercial, se vuelve una tarea que marca excepciones, no reglas. Y The Mandalorian & Grogu no será esa excepción.

The Mandalorian & Grogu, por debajo de Solo

De acuerdo con un reporte de Variety, The Mandalorian & Grogu sólo hizo 12 millones de dólares en previews. Esta cifra la deja por debajo de lo que hasta ahora se considera el fracaso taquillero más grande de la franquicia: Solo: A Star Wars Story, que en 2018 hizo 14 millones en previews.

Aquella cinta costó entre 250 y 300 millones de dólares y sólo recaudó 392 millones en total para su taquilla internacional.

The Mandalorian & Grogu tiene un presupuesto mucho más reducido, pero eso no quita que las proyecciones, con ese primer empujón, no sean brillantes para el futuro.

Imagen de ‘The Mandalorian & Grogu’ / Foto: Lucasfilm

El futuro de Star Wars: Starfighter en 2027

Ahora bien. No tenemos pruebas, pero seguramente decidieron llevar The Mandalorian & Grogu al cine antes que cualquiera de las apuestas originales de Star Wars, con el firme propósito de recordarle a la audiencia que esta franquicia se ve mejor en una pantalla grande que chica.

Eso quiere decir que los siete años de ausencia en cines podrían pasarles factura… y esa factura es la taquilla reducida de The Mandalorian & Grogu. Algo que podría funcionar como “ensayo y error”.

Baby Yoda en ‘The Mandalorian & Grogu’ / Foto: Lucafilm

El próximo año, en 2027, Star Wars estrenará una enorme producción titulada Starfighter, la cual cuenta con el protagónico de Ryan Gosling y Mia Goth, bajo la dirección de Shawn Levy.

A lo que vamos es que parece que enviaron a The Mandalorian & Grogu en sus primeras líneas de batalla antes de mandar la artillería pesada con una historia nueva.