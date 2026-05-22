The Late Show with Stephen Colbert ha llegado a su fin, marcando el cierre de una de las carreras más exitosas y populares de la televisión en Estados Unidos, de la mano de un conductor que nos dio varios momentos memorables, incluida su mejor entrevista.

Ya sabíamos que el final estaba cerca. CBS tomó la decisión de cancelar el programa de Stephen Colbert por motivos financieros, aunque muchos reconocen que la razón estuvo ligada a la fusión entre Paramount y Skydance Media, para la cual necesitaban el favor del presidente Donald Trump.

Y Donald Trump nos ha hecho saber, desde hace muchos años, que odia a figuras como la de Stephen Colbert, llamándolos malos conductores, personas sin carisma ni talento, y enemigos de la democracia estadounidense.

Stephen Colbert en su último programa / Foto: CBS

La mejor entrevista de Stephen Colbert

En fin. Lo que nos queda es recapitular la extensa carrera de Stephen Colbert como host de The Late Show y recordar cuál fue la mejor entrevista de las 11 temporadas que corrió el programa. Y para nosotros, fue la de Keanu Reeves en 2019, mientras promocionaba la salida de John Wick: Chapter 3 – Parabellum.

Keanu Reeves en The Late Show

Keanu Reeves fue el primer invitado de Stephen Colbert la noche del 11 de mayo de 2019. Muy al estilo del actor, hubo momentos incómodos pero tiernos mientras intentaba explicar que pelear montado en un caballo es divertido, pero no difícil porque… ¡es una película!

Contó sus experiencias mientras filmaba con perros, las charlas que tuvieron con los entrenadores y su colaboración con Halle Berry. Fue divertido escucharlo intentar explicar que la fantasía de la cinta nunca se compara con la realidad del set, algo en lo que Colbert insistía de manera graciosa.

La entrevista de Keanu Reeves con Stephen Colbert / Foto: CBS

Pero lo lindo llegó hacia el cierre de la entrevista, hablaron del regreso de Bill & Ted Face the Music, programada entonces para estrenarse en 2020. Reeves dijo que, después de 25 años, los personajes debían escribir una canción que salvara al universo. Y si no habían escrito la canción en tantos años, menos lo harían en 80 minutos…

Colbert lo cuestionó sobre las consecuencias para los personajes si no escribían la canción. “¿Qué crees que sucede cuando morimos, Keanu Reeves?”, le preguntó el presentador, provocando una risa en el público.

El actor respiró hondo y dijo: “Sé que aquellos que nos aman, nos extrañarán”.

La entrevista que dio paso al The Colbert Questionert

Inspirados en la entrevista de Keanu Reeves, los productores de Stephen Colbert idearon The Colbert Questionert, el cual consta en una ráfaga de preguntas veloces para conocer mejor a los invitados en temas un tanto simples o cotidianos.

El mismo Colbert tomó el cuestionario para su último programa, y lo hizo con ayuda de Billy Crystal, “Weird Al” Yankovic, Josh Brolin y Martha Stewart tomando el lugar del host.