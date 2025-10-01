La temporada 3 de Monster de Ryan Murphy para Netflix, se centrará en la figura de Ed Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield” y uno de los asesinos más aterradores en la historia de Estados Unidos (no es decir poca cosa pensando que la primera entrega de la serie antológica fue sobre Jeffrey Dahmer).

Monster en su tercera temporada, hará un recorrido por los episodios más importantes en la vida de Ed Gein, sobre todo la relación que mantenía con su madre abusiva.

Charlie Hunnam en ‘Monster’ / Foto: Netflix

Ahora. Si bien no somos fans de este tipo de producciones que crean un entorno de fascinación y morbo alrededor de los criminales (dejando de lado, de nueva cuenta, a las víctimas), tienen el potencial de abrir una conversación sobre la salud mental y el tratamiento amarillista que los medios hacen de este tipo de casos.

Esto lo mencionamos porque el interés que genera Ed Gein viene de que su historia sirvió como base o inspiración para construir algunos de los personajes más icónicos del género de terror en la literatura y el cine. Estamos hablando de Norman Bates de Psycho; Leatherface en Texas Chainsaw Massacre; Ezra Cobb de Deranged; y Buffalo Bill de The Silence of The Lambs.

Así que para entender un poco la conversación que se generará con el estreno de Monster en Netflix, aquí les va un poco de la historia y qué es lo que hay detrás de los personajes en estas cintas de terror.

El asesino Ed Gein / Foto: Getty Images

¿Quién era Ed Gein?

Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. Junto a su hermano Henry, tuvo una infancia difícil a partir de su padre alcohólico que los violentaba y una madre fanática religiosa que, de acuerdo con algunos reportes, le enseño a los niños Gein que el sexo era un acto perverso.

En 1940 murió Edward Gein. Cuatro años después, se reportó a Henry como desaparecido. Días después encontraron su cuerpo quemado en una zona cercana a la granja de los Gein. A pesar de que descubrieron que tenía golpes en la cabeza, la policía cerró el caso como un accidente.

Para 1945, la madre de Ed murió. Y se cree que es momento fue definitivo para los posteriores actos criminales que Ed cometería.

Ed Gein / Foto: Getty Images

El descubrimiento del asesino

Tras la desaparición de la viuda Bernice Worden en 1957, la policía dirigió su investigación hacia Ed Gein, pues fue la última persona en haber estado en la tienda de Bernice.

Para cuando llegaron a la granja, encontraron el cuerpo de Bernice colgado en el cobertizo. Le habían disparado y decapitado. Además, encontraron la cabeza de Mary Hogan, una mujer que había desaparecido desde 1954. De ambas víctimas, se dice que se parecían a la mamá del asesino.

El horror en la casa de Ed Gein

Mucho se ha hablado del impacto que generó Ed Gein en la sociedad estadounidense en la época. Y quizá esta pregunta suena insensible (y lo es, en realidad), pero si a lo largo de los años se han registrado criminales más mortíferos que Gein, ¿por qué este llamó la atención?

Gein solía profanar tumbas para robar distintas partes de cuerpos de mujeres. Para cuando la policía entró a su propiedad, encontraron una serie de artículos confeccionados con los cuerpos profanados: sillas hechas con piel, cráneos que se utilizaron como tazones, cinturones, lámparas. También había máscaras hechas con los rostros o “trajes”.

Ed Gein confesó haber profanado más de 40 tumbas desde 1947, además de utilizar los cadáveres para obtener placer sexual. Confesó el asesinato de Bernice y Mary; sin embargo, su defensa construyó el caso alegando problemas de salud mental.

El asesino nunca pisó la cárcel, sino que fue llevado al Hospital Central Estatal para Criminales Insanos en 1958 para luego ser transferido al Instituto de Salud Mental Mendota en donde murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años de edad. Murió por temas de salud.

La casa de Ed Gein en Plainfield en Wisconsin / Foto: Getty Images

De la realidad a la ficción en la literatura y el cine

Desde siempre, los criminales más mediáticos se han convertido en material para ficciones tanto en el cine como en las letras. Ed Gein no fue la excepción, y su caso está detrás de tres famosos personajes.

Norman Bates de Psycho

En 1959, Robert Bloch publicó la novela Psycho (Psicosis), la cual construyó parte de su relato basado en la vida de Ed Gein. Para cuando Alfred Hitchcock, con un guion de Joseph Stefano, estrenó la película homónima en 1960, el caso de Gein se hizo más popular, reconociendo las influencias directas a la vida del asesino.

Hay distintas fuentes de información del caso de Gein, pero en la que muchos coinciden es en la relación de dependencia que tenía con su madre. Se ha interpretado que la profanación de cuerpos y la creación de máscaras o “trajes”, coincide con una necesidad de Ed de “habitar a su madre” o convertirse en ella.

Y esto es algo que se refleja en Norman Bates, quien guarda el cadáver de su madre en su casa, y viste sus prendas para asesinar a Marion Crane.

Anthony Perkins como Norman Bates en ‘Psycho’ / Foto: Getty Images

Leatherface en The Texas Chain Saw Massacre

En cuanto a Leatherface de The Texas Chain Saw Massacre (La massacre de Texas) de Tobe Hooper de 1974, sigue a unos hermanos y amigos que viajan a un cementerio en Texas tras escuchar que la tumba de un familiar fue profanada.

Tras ver que todo está “bien”, son atacados por un sujeto que trae puesta una máscara de piel humana. Mata a cada uno de los protagonistas excepto a una chica que logra escapar. El tema de la máscara de piel es la conexión más evidente que hay entre Gein y este personaje.

Gunnar Hansen como Leatherface en un promocional de ‘The Texas Chainsaw Massacre’ / Foto: Getty Images

Ezra Cobb de Deranged

Ezra Cobb es el protagonista de Deranged de 1974 dirigida por Alan Ormsby y Jeff Gillen, es la representación más directa del caso de Ed Gein. Tiene como protagonista a un hombre que vive en una granja con su madre, una fanática religiosa que le ha inculcado el odio hacia las mujeres.

Tras la muerte de la señora, Ezra no sólo conserva el cadáver de su madre, sino que profana algunas tumbas y asesina a distintas mujeres.

Imagen de la película ‘Deranged’ / Foto: IMDB

Buffalo Bill de The Silence of The Lambs

Buffalo Bill es uno de los personajes principales de The Silence of the Lambs (El silencio de los inocentes), dirigida por Jonathan Demme en 1991. Esta cinta es considerada la primera del género de terror en llevarse el Oscar a Mejor Película, y además, con esta estatuilla, se llevó las otras 4 principales: Director, Actor, Actriz y Guion adaptado.

La película está basada en la novela homónima de Thomas Harris, publicada en 1988. La historia sigue a Clarice Starling, una agente del FBI que le encargan entrevistar al doctor Hannibal Lecter, un inteligente psiquiatra forense que se encuentra sentenciado por homicidio y canibalismo.

El objetivo es que este les ayude a encontrar al asesino conocido como Buffalo Bill, quien secuestra y mata mujeres para utilizar su piel como un traje. El caso de Ed Gein causó furor en la época por lo que se entendió como travestimo a partir de la creación de trajes hechos con piel humana, algo similar a lo que hace Buffalo Bill en esta cinta.

El personaje de Buffalo Bill en ‘The Silence of the Lambs’ / Foto: Paramount Pictures

Monster de Netflix

Hay muchas más películas, series y documentales centrados en la historia de Ed Gein. Pero como les contamos, el más reciente es la temporada tres de Monster de Ryan Murphy, quien ha creado una serie antológica que explora la vida de algunos de los criminales más populares en Estados Unidos.

En la primera temporada de 2022 se centró en el caso de Jeffrey Dahmer, quizá el asesino en serie más conocido, acusado de matar a mas de 15 hombres y practicar canibalismo. La segunda temporada de 2024 contó la historia de Lyle y Erik Mendéndez, acusados de asesinar a sus padres José y Kitty.

Para la tercera entrega de Monster centrada en Ed Gein, el protagonista lo toma Charlie Hunnam junto a un elenco confirmado por Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Lesley Manville, Olivia Williams, Tom Hollander y más. Parte de lo que ha generado expectativas en la serie, es que se hablará de la forma en la que Alfred Hitchcock adoptó la historia para su película.