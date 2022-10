Ed Gein: ¿Quién fue el asesino serial que se menciona en la serie de Jeffrey Dahmer y que inspiró 'Psycho'?

Seguramente a este punto del año (y luego de ver miles de tuits y otras conversaciones en internet respecto al tema) ya vieron la serie de Netflix, ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story‘, una producción protagonizada por el actor Evan Peters y donde se muestra la vida del llamado ‘Carnicero de Milwaukee’.

Jeffrey Dahmer –tal y como les comentamos anteriormente– fue un hombre que causó terror en Estados Unidos, entre la década de los setenta y noventa, por asesinar a hombres y niños (usualmente de grupos marginados) con los cuales practicó necrofilia, canibalismo y más.

Evan Peters caraterizado como Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

La serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer menciona a otros asesinos seriales

Desde su estreno, ocurrido el pasado 21 de septiembre, la serie de la plataforma de streaming ha recibido mucha atención, ya sea por la historia en sí o por la polémica en la que se ha involucrado después de que varios familiares de las víctimas de Dahmer se pronunciaran respecto a la producción.

Pero también es cierto que algunos datos y nombres que aparecen en la serie han llevado a muchos y muchas a correr al buscador de Google para saber si éstos existieron o no. Y probablemente uno de esos ejemplos lo podemos encontrar con el nombre de Ed Gein.

En la serie de Jeffrey Dahmer se menciona el nombre de Ed Gein. Foto: Netflix

Uno de ellos es el nombre de Ed Gein

Antes de que sigan leyendo la nota les advertimos que les daremos spoilers a diestra y siniestra, por lo que les recomendamos mejor ver la serie (en caso de que aún no lo hayan hecho) y luego regresen a esta nota. Dicho esto, regresemos al tema.

En la serie de Netflix vemos que cuando Jeffrey Dahmer está la cárcel su padre, Lionel Dahmer, se reúne con él y un abogado para preparar la defensa ante el juicio. Es ahí donde el señor le sugiere a su hijo que se declare inocente y se use el recurso de que Jeffrey sufre de demencia.

Foto: Netflix

Lionel le explica a Jeffrey que al declararse loco no irá a la cárcel, sino a un hospital psiquiátrico donde lo atenderán mientras cumple su condena. El señor Dahmer entonces menciona que eso le ocurrió en 1957 a un hombre llamado Ed Gein, quien asesinó a personas y guardó los restos de sus víctimas como recuerdos o para decoración.

Lionel creía que si su hijo, al igual que Gein, se declaraba loco entonces las autoridades no lo mandarían a la cárcel. La cosa es que Jeffrey siempre dijo que él era consciente de lo ocurrido y simplemente sus impulsos (obsesión) fueron los que lo llevaron a cometer 17 asesinatos (aunque sólo se le enjuició por 15 de ellos).

Foto: Netflix.

Un asesino serial que causó conmoción en Estados Unidos durante la época de los 50

A diferencia de lo que la mayoría pudiera pensar, el nombre de Ed Gein no sólo fue real, sino que también lo fueron sus crímenes. Unos que en los años 50 aterrorizaron a los habitantes y la misma policía de Indiana, en Estados Unidos, por todo lo que este sujeto hizo con los restos de sus víctimas.

Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el estado de Wisconsin. Su padre fue George Gein, un hombre que tenía problemas con el alcohol, y su madre fue Augusta Lehrk, una ama de casa muy religiosa que a sus hijos les enseñó que los pecados cometidos en el mundo eran por culpa de las mujeres.

Augusta, la mamá de Ed Gein.

Ed Gein tuvo una infancia reprimida y un vínculo muy fuerte con su madre religiosa

Cuando tenía 8 años Ed se mudó junto a su familia a una granja de 80 hectáreas ubicada en Plainfield, un pueblo ubicado en el condado de Hendricks en el estado estadounidense de Indiana, donde prácticamente creció reprimido emocionalmente entre el aislamiento del lugar.

El niño sólo salía de la granja para ir a la escuela y su mamá no lo dejaba tener amigos, pues ella consideraba que eso afectaría su calidad moral. Un tiempo después Ed Gein decidió dejar de estudiar y ayudar a su familia con los trabajos de la granja, tales como matar y descuartizar animales en compañía de su padre.

Ed Gein cuando era niño. Foto: Especial

El señor George murió en el año de 1940, algo que llevó a Ed (de entonces 26 años) y a su hermano Henry (de 30) a buscar trabajo afuera de la granja para sobrevivir y apoyar a su madre, quien comenzó a tener roces con su hijo mayor debido a que él comenzaba a cuestionarle si el mundo era como ella se lo contaba.

Por su parte, luego de la muerte de su padre, Ed se apegó más a su mamá y desarrolló un vínculo bastante fuerte (dicen que hasta complejo de Edipo). Algo que pudo haber quedado comprobado el 16 de mayo de 1944, cuando Henry murió luego de que se originara un incendio en la granja de su familia.

Granja de los Dahmer. Foto: Especial

Su vida criminal comenzó luego de que su mamá muriera por un paro cardiáco

Si bien la causa oficial de la muerte de Henry fue por la asfixia del humo durante el incendio, las autoridades encontraron al hombre bocabajo y con signos de violencia. A pesar de todo los agentes encargado nunca investigaron el caso y lo clasificaron como una muerte accidental.

La muerte de su hermano Henry llevó a Ed Gein a tener un vínculo aún más fuerte con su madre, aunque el gusto no le duraría mucho ya que meses después la mujer tuvo un paro cardiaco que la llevó a estar paralizada hasta su fallecimiento, ocurrido en agosto del año de 1945.

La primera víctima de Ed Gein fue Mary Hogan

Nadie se imaginaría que después de ese suceso en la vida de Ed Gein, el pueblo de Plainfield comenzaría a vivir el infierno en la tierra. Algo que inició con este sujeto profanando tumbas de mujeres a las que veía en el orbituarios de los periódicos.

Los sucesos pasaron de eso a la desaparición de niños, adolescentes, mujeres y granjeros en el pueblo. Una de esas personas fue Mary Hogan, la encargada del bar de Plainfield donde Ed solía ir a beber sin tener contacto con nadie más que con la mujer en cuestión.

Mary Hogan. Foto: Especial

De acuerdo a libros como el de ‘Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, the Original Psycho‘ (1998), Mary se parecía mucho a la mamá de Ed (aunque en una versión grotesta), por lo que luego de dispararle con una escopeta se la llevó a su casa para reemplazar la ausencia de la fallecida Augusta.

Aunque clientes encontraron rastros de sangre en el bar, el cartucho de una escopeta y hasta huellas dactilares, las autoridades decidieron no investigar el caso. Así que la desaparición de la mujer quedó en el olvido hasta tres años después, en 1957, cuando todo explotó.

Foto: Especial

Aunque sus crímenes se descubrieron hasta 1957 con la desaparición de Bernice Worden

Resulta que en 1957 los habitantes del pueblo notificaron a la policía la desaparición de Bernice Worden, la dueña de la ferretería de Plainfield y quien llamó la atención por no abrir su local cuando la temporada de caza era bastante alta.

La policía comenzó a investigar y al ver el registro de clientes en la tienda de Worden se dieron cuenta que un hombre llamado Ed Gein había sido la última persona con la que Bernice tuvo contacto, así que se dirigieron a su granja sin imaginar lo que encontrarían.

Ed Gein. Foto: Getty Images

En el lugar no sólo estaba el cuerpo de Bernice Worden colgado de los pies, sin cabeza y con las tripas de fuera, también hallaron muebles forrados de piel humana, órganos guardados en el refrigerador y partes humanas que eran usadas como objetos de decoración.

Las imágenes que encontró la policía fueron tan impactantes que luego del juicio que enfrentó Ed Gein –sólo lo enjuiciaron por dos asesinatos y fue enviado a un centro psiquiátrico en Wisconsin–, decidieron quemarlas para no dejar evidencia de lo que este hombre le hizo a sus víctimas.

La policía examinó la casa de Ed Gein y encontró varios restos humanos. Foto: Getty Images

Ed Gein inspiró series y películas

Ed Gein se quedó internado en el hospital psiquiátrico donde le detectaron esquizofrenia y ahí estuvo hasta el 26 de julio de 1984, cuando perdió la vida a los 77 años de edad debido a una insuficiencia respiratoria. Su vida, como la de Jeffrey Dahmer, inspiró a varias obras.

Una de ellas y quizá la más conocida es ‘Psycho’, la película de Alfred Hitchcock (basada en la novela de Robert Bloch) donde el personaje de Norman Bates tiene varias similitudes con este hombre, que a su vez también inspiró a Leatherface de la saga ‘Masacre en Texas’, quien tenía una afición por la piel humana.

El personaje de Norman Bates en la cinta ‘Psycho’ está inspirado en Ed Gein. Foto: Especial