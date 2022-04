El actor francés Alain Delon, solicita la eutanasia y se despide con emotiva carta

Háblale a la tía, la prima y a la abuelita, que uno de los actores más icónicos del cine europeo, Alain Delon, ha hecho público su deseo de socorrer a la muerte asistida a sus 86 años de edad, debido a su deteriorado estado de salud tras haber sufrido dos accidentes cardiovasculares y una fuerte depresión tras perder a su mejor amigo, Jean Paul Belmondo y a su primera esposa, Nathalie Delon, quienes fallecieron en 2021. “Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”, confesó el actor.

Anthony Delon, hijo de Nathalie y Alain ha explicado que su padre le ha pedido ayuda para realizar los trámites para someterse a un suicidio asistido y él ha accedido a estar a su lado en sus últimos momentos de vida. “Sí, me pidió que organizara esto”, señaló el también actor de 57 años en una entrevista para la cadena ‘RTL’.

En plena promoción de su autobiografía, Delon confesó que quedó muy afectado tras la muerte de Nathalie, quien falleció tras solicitar la eutanasia debido al cáncer de páncreas que la aquejaba. El protagonista de ‘El silencio de un hombre’ estuvo cuidándola hasta sus últimos días y ahora ha reflexionado que no le gustaría pasar por un sufrimiento igual.

“Encuentren en mí un ejemplo”

El productor, que saltó a la fama en 1957 más por sus atributos físicos que por sus dotes histriónicos, se despidió de su público en una emotiva carta, tras 65 años de carrera. “Quiero agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los actores de las siguientes generaciones puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el ámbito laboral, sino en lo cotidiano de los días, entre victorias y derrotas. Gracias”, escribió.

Ras grabar un centenar de películas, el nombre de Alain Delon, resulta familiar para todos. A lo largo de su carrera, destacó por recibir la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes de 2019. En 1991, fue nombrado por el gobierno francés como comendador por la Orden de las Artes y las Letras y también recibió el Oso de Oro honorífico de la Berlinale, en 1995, por los logros de su carrera.

Dentro de su filmografía, Alain Delon ha trabajado con cineastas de la talla de Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Micheangelo Antonioni y Louis Malle. Entre sus otros trabajos reconocidos están ‘El eclipse’, ‘La piscina’, ‘Círculo rojo’ o ‘El otro Sr. Klein’. En 1985, obtuvo el César al mejor actor por ‘Habitaciones separadas’.

Alain Delon desea marcharse en paz

El actor en varias ocasiones ha defendido el “derecho a morir”, incluso razonando su posible decisión ‘final’. “Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a marcharse en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”.

Cuando se haga el procedimiento como lo marca la ley en Suiza, al histrión se le suministrará pentobarbital sódico, un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos, el cual es usado en muchos países para la pena de muerte. Descansando con el mismo valor con el que se enroló como paracaidista en el Ejército francés, sirviendo en Indochina antes de emplearse como camarero en París.

La respuesta a la solicitud de la eutanasia para Alain Delon, tardará al menos un par de meses, mientras tanto, no nos queda ora que despedirnos de una de las más grandes figuras del cine de todos los tiempos. No cabe duda que la muerte asistida seguirá siendo uno de los casos más polémicos y de los que aún queda poco por decir y mucho por hacer. Como el caso de Martha Sepúlveda, quien acudió a la inyección letal como último deseo, sin padecer un diagnóstico terminal.