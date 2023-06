La industria del entretenimiento nunca olvidará lo que provocó El juego del calamar (o Squid Game para los angloparlantes) cuando se estrenó en el 2021. Su éxito fue tanto que hizo historia en los Emmy del año pasado y bueno, la gente ya espera la continuación de la serie. Por aquí les contamos lo que sabemos de la temporada 2 de El juego del calamar.

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: Netflix.

Todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de ‘El juego del calamar’

Este es el elenco

La temporada 2 de El juego del calamar ya está tomando forma y así como sucedió con la primera entrega, todo luce emocionante. Con esto, principalmente nos referimos a que Netflix reveló a los miembros restantes del elenco para la segunda tanda de episodios de la icónica serie surcoreana.

¿Y quiénes son? La nueva lista la componen Park Gyu-young (conocida por la serie de Netflix Sweet Home), Jo Yu-ri (la cantante y actriz del grupo Iz*One), Kang Ae-sim (reconocida actriz de Corea Del Sur aclamada por Be Melodramatic y Move to Heaven), Lee David (quien actuó en The Fortress, película del creador de El juego del calamar Hwang Dong-hyuk)…

La lista nueva la completan Lee Jin-uk (de la serie Sweet Home de Netflix y de la película Miss Granny de Hwang Dong-hyuk), Roh Jae-won (un actor de recién debut en el 2021 que ha ganado reconocimiento con Missing Yoon y Ditto), y Won Ji-an (también un recién debutante en el entretenimiento con la serie D.P. de Netflix en sus créditos) y Choi Seung-hyun del grupo BIGBANG.

De izquierda a derecha: Choi Seung-Hyun, Lee Jin-Uk, Won Ji-An, Park Gyu-Young,Kang Ae-Sim, Lee David, Jo Yu-Ri, Roh Jae-Won. Foto: cortesía Netflix.

Esos ocho nuevos integrantes del elenco, se suman al cast previamente revelado en el evento TUDUM que se realizó recientemente: Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon y Yang Dong-Geun.

Además de ellos, algunos miembros de la primera temporada que están confirmados con Lee Jung-jae (el protagonista), Lee Byung-hun, Gong Yoo, and Wi Ha-jun. La temporada 2 de El juego del calamar también verá el regreso de creador y guionista Hwang Dong-hyuk para las labores de dirección.

Lee Jung-jae protagonizó la primera temporada de ‘El juego del calamar’. Foto: Getty.

La posible trama

Por ahora, no se ha revelado la trama exacta de la temporada 2 de El juego del calamar. Pero claro que podemos esperar algo igual de brutal que en la primera entrega, que fue el componente por el que el público alrededor del mundo decidió prestar atención al show.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, dijo que no quería basar esta continuación en las teorías de los fans respecto a cómo terminó la 1ª temporada.

“Las filosofías que puse en la primera temporada naturalmente se extienden a la segunda temporada. En lugar de tratar de cumplir con las expectativas de los espectadores, solo pensé en el último momento cuando Gi-hun se dio la vuelta para abordar el avión y pensé en lo que hará a continuación…”, dijo el director.

Hwang Dong-hyuk, creador de ‘El juego del calamar’. Foto: Getty.

“Todavía no puedo compartir ningún detalle, pero saben que Seong Gi-hun se ha convertido en una persona totalmente nueva al final de la primera temporada, por lo que la segunda será sobre lo que hará el nuevo Gi-hun”, agregó el creador de la serie.

Fecha de estreno de la temporada 2 de ‘El juego del calamar’

Tampoco hay una revelación clara sobre la fecha de estreno de la temporada 2 de El juego del calamar. Sin embargo, Hwang Dong-hyuk ha mencionado anteriormente que podría llegar a finales de este 2023 hacia los primeros meses del 2024.

Pero si tomamos en cuenta que hasta junio de este año se están revelando los detalles del cast, entonces lo más probable es que la segunda tanda de episodios de la serie se estrene hasta el año entrante. Aún así, estaremos atentos al anuncio oficial de la fecha de estreno.