El mes de junio está lleno de grandes estrenos de películas y series. Así que por acá nos armamos la cartelera de los títulos más importantes para que los tengas en el radar y te armes un buen maratón a lo largo del mes.

Mad Mikkelsen en el meme “Joder, esto sí es cine” / Foto: TW

PELÍCULAS

Películas que se estrenan en salas de cine, como parte del catálogo de originales en plataformas de streaming o como estrenos de ciertas plataformas.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Estreno en cines el 1 de junio

Tras casi cinco años de espera, por fin veremos la segunda parte de Spider-Man: Into the Spider-Verse bajo el título de Across the Spider-Verse. En esta cinta volveremos a ver a Miles Morales, pero ahora metido en el multiverso junto a Gwen Stacy y un equipo de Spideys.

La cosa es que esta vez se enfrentarán a un nuevo villano conocido como The Spot, el cual tiene la habilidad de viajar en el multiverso, reflejando una mayor amenaza para Morales, Gwen y compañía. Las expectativas con esta cinta está en el cielo después del éxito (hasta en la Academia) de la primera entrega. Y nos emociona ver seis universos con más de 200 personajes. AQUÍ nuestra entrevista con Cruz Contreras.

Huesera

Estreno en streaming (Amazon Prime Video) el 7 de junio

Huesera es una de las producciones mexicanas más destacadas de los últimos años, sobre todo dentro del género de horror. Participó en el FICM de 2022 y tuvo un gran estreno en salas de cine a inicios de este año. Y ahora, en una gran noticia, llegará al catálogo de Prime Video.

Huesera sigue la historia de Valeria, una joven mujer que se entera está embarazada. A partir de esto, comienza a tener unas aparentes visiones de una figura rota que la amenaza. La edición de sonido de esta cinta es grandioso, y la histoira es una metáfora sobre las maternidades forzadas. AQUÍ nuestra reseña completa.

Transformers: Rise of the Beasts

Estreno en cines el 8 de junio

Después de algunos años, Paramount decidió revivir la franquicia de Transformers a través de Rise of the Beasts con el protagónico de Anthony Ramos y Domonique Fishback. Desde luego, tendrmeos de vuelta a los mejores personajes de esta historia como Optimus Prime y Bumblebee, además de un montón de nuevos personajes como Mirage y Optimus Primal.

Rise of the Beasts nos presenta a los Maximals, quienes deben huir de su planeta para refugirarse en la Tierra tras la amenaza de Scourge, quien está en busca de una llave para que Unicron pueda atravesar dimensiones y devorar mundos. Muchos años después, en la década de los 90, esta amenaza vuelve, pero ahora los Autobots y los Maximals deben unirse para terminarla.

Sick of Myself

Estreno en cines el 8 de junio

Los productores de la aclamada La peor persona del mundo vuelven este año con Sick of Myself (Enferma de mí), una sátira con tintes de horror corporal sobre una pareja de narcisistas extremos que todos los días compiten por ver quién recibe más atención.

Él, Thomas, es un artista en ascenso, y ella, Signe, es una barista que cuando ve que su novio comienza a crecer en fama, decide tomar unas píldoras rusas prohibidas que la enferman, primero, con una reacción fuerte en su piel que trae secuelas bastante graves. Al inicio, la atención parece justa frente a su “extraña enfermedad”, pero pronto todo se saldrá de control.

The Flash

Estreno en cines el 15 de junio

The Flash es una de las películas más esperadas de este 2023. Y quizá en parte se deba un poco a la controversia alrededor del actor Ezra Miller, quien da vida a Barry Allen. Pero les prometemos que la película es tan genial, que cualquier cosa ajena no tendrá importancia.

En esta cinta, dirigida por Andy Muschietti, vemos a Barry intentando tener una vida normal mientras recupera evidencia que libere a su padre (acusado de la muerte de su madre). Es así como descubre que con su velocidad, puede viajar a través del tiempo y distintas dimensiones.

¿Puede salvar a su madre? Quizá sí, pero eso alterará todo no sólo en su realidad, sino en diversas realidades en donde tendremos de vuelta a Michael Keaton como Batman más la presentación de Sasha Calle como Supergirl.

Asteroid City

Estreno en cines el 15 de junio

Asteroid City es el último largometraje de Wes Anderson que se estrenó en competencia en la edición de este 2023 del Festival de Cannes. Está protagonizado por Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Brayn Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Willem Dafoe, y muchos colaboradores más.

La película está ambientada en la década de los 50 en Asteroid City, una ciudad en la que durante una convención sobre fenómenos astronómicos, comienzan a suceder cosas muy extrañas. Todos los elementos que definen al cine de Anderson están presentes en esta cinta.

Misión de rescate 2

Estreno como original de Netflix el 16 de junio

Chris Hemsworth está de regreso como el mercenario Tyler Rake, a quien conocimos en 2020 en Misión de rescate de Sam Hargrave bajo la producción de los hermanos Russo. En aquella película, Rake debía rescatar al hijo de un narcotraficante.

Todo parecía indicar que estaba muerto, pero no… Por lo que es reclutado para una nueva misión, ahora más extrema y peligrosa, en la que debe proteger a la familia de un conocido mafioso de Georgia. Sin embargo, esta vez también se nos revelan las razones personales por las cuales el protagonista lucha por volver.

Elemental

Estreno en cines el 22 de junio

Pixar estrenará un nuevo largometraje este 2023 bajo el título de Elemental, con la dirección de Peter Sohn. Esta cinta nos llevará a Element City, un lugar donde los distintos elementos de la naturaleza conviven en una no tan armoniosa sociedad.

Ember es la protagonista de esta nueva historia, una joven de Firetown que sigue las reglas de su familia de no mezclarse con ningún otro elemento. Eso cambia cunado conoce a un joven dentro del mundo del agua que le dice que ella puede tomar sus propias decisiones.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Estreno en cines el 29 de junio

Harrison Ford está de regreso con el personaje de Indiana Jones, pero esta vez bajo la dirección de James Mangold y la incorporación al elenco de Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y más. Indiana Jones and the Dial of Destiny, vuelve tras 15 años de ausencia en una aventura épica.

Esta cinta nos muestra a un Indiana Jones a punto de retirarse. Sin embargo, Helena, quien es su ahijada, le habla de un artefacto conocido como dial que podría “cambiar el destino de toda la humanidad”. La cosa es que ese objeto también podría caer en manos de villanos (cof cof nazis). Por lo que Indiana Jones y Helena se han de embarcar en una nueva aventura.

SERIES

Algunas de las series que se estrenarán en junio son producciones originales que arrancan con su primera temporada, o bien, algunas que regresan con una nueva entrega.

The Idol

Estreno el 4 de junio en HBO Max

Sam Levinson, el creador de Euphoria, estará de vuelta en HBO Max pero con una nueva serie titulada The Idol, cocreada por Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, y con el protagónico de Lily-Rose Depp, quien da vida a Jocelyn, una estrella de la música.

Tedros, el personaje de Abel, es una especie de gurú/líder de culto que si bien ayuda a Jocelyn a acelerar su carrera para que alcance su máximo potencial… también podría estar ejerciendo algún tipo de control extremo sobre su cuerpo y mente.

Black Mirror (Temporada 6)

Estreno el 6 de junio en Netflix

¡Por fin! Después de muchos años de espera, es que regresará la antología de Charlie Brooker titulada… Black Mirror. Sin duda, a lo largo de los años ha sido una de las producciones de ciencia ficción más destacadas que este 2023, después de mucha incertidumbre, está de vuelta con nuevos episodios.

Entre los protagonistas de esta entrega está Salma Hayek, Aaron Paul, Michel Cera, Myha’la Herrold, Josh Hartnett, Zazie Beetz, y muchos más, repartios en cinco historias (aterradoras, por supuesto) que llevan los títulos de “Joan es horrible”, “Loch Henry”, “Beyond the Sea”, “Mazey Day” y “Demonio 79”.

The Crowded Room

Estreno el 9 de junio en Apple TV+

Tom Holland se lanza a la televisión de la mano de Apple TV+ para protagonizar The Crowded Room, un thriller de crimen y misterio ambientado al cierre de la década de los 70 en la ciudad de Nueva York. Holland interpreta a Danny Sullivan, un joven que es arrestado por su aparente participación en un tiroteo.

El caso lo lleva Rya Goodwin, interpretada por Amanda Seyfried, quien trabaja para el FBI como interrogadora a partir de que Danny no recuerda nada de lo que sucedió. ¿Es inocente o es culpable? La respuesta se irá revelando conforme se muestran algunos pasajes de su complicada vida.

And Just Like That (Temporada 2)

Estreno el 22 de junio en HBO Max

Carrie Bradshaw está de regreso con la segunda temporada de And Just Like That… la secuela de Sex and the City. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis vuelven en sus icónicos personajes mientras viven altas y bajas en sus relaciones amorosas (unas más que otras).

En cuanto a Carrie, después de la muerte de Big, decide darse muchas oportunidades en el amor, decidida a dejar el pasado atrás. Sin embargo, la figura de Aidan Shaw vuelve para remover muchísimas cosas. ¿Será que esta vez por fin suceda?

The Witcher (Temporada 3)

Estreno el 29 de junio/27 de julio en Netflix

La tercera temporada de The Witcher se dividirá en dos partes. La primera se estrenará el 29 de junio y la segunda hasta el 27 de julio. Esta entrega sirve para despedir a Henry Cavill como Geralt de Rivia, el infame brujo que pelea contra monstruos y criaturas para salvar a la humanidad.

Para esta nueva entrega, los personajes de Ciri y Yennfer vuelven para enfrentarse a una amenaza cada vez mayor en la que la experiencia de Geralt y el enorme poder de Yennfer no serán suficientes. Las expectativas con The Witcher está en el cielo… y estamos seguros de que todas se cumplirán.