Platicamos con Cruz Contreras, el mexicano detrás de 'Spider-Man: Across the Spider-verse'

A todos nos encanta ver a mexicanos rompiéndola en todo el mundo, no importa lo que hagan. Sin embargo, en los últimos años apareció una persona que bajita la mano está poniendo en alto a nuestro país en Hollywood (en particular) dentro de la animación y su nombre es Cruz Contreras, uno de esos mexas rifados que sin duda merecen más reconocimiento.

Quizá no les suene, pero Cruz Contreras ha hecho cosas increíbles recientemente en las grandes ligas de la industria cinematográfica. Desde hace un buen rato ha estado detrás de los efectos visuales de películas como Justice League (la misma de Zack Snyder), The Dark Tower y Men In Black: International.

Cruz Contreras/Foto: Cortesía Sony Pictures

Nos echamos una plática con Cruz Contreras, el animador mexicano detrás de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’

Sin embargo, además de participar en dichas cintas, Cruz Contreras es más reconocido dentro del campo de la animación. En particular porque llegó a trabajar a Sony Pictures Imageworks, donde ha estado involucrado en películas como Mas Allá De La Luna y Monstruo del Mar, que fueron nominadas al Oscar respectivamente.

Pero sin duda, la cinta que catapultó a Cruz Contreras como un rifado en lo que hace fue Spider-Man: Into the Spiderverse, la cual ganó en 2019 el premio de la Academia de Hollywood a mejor película animada y que nos voló la cabeza por completo por todas las técnicas de animación que usaron y la historia que contaron.

Cuatro años después, esta franquicia vuelve con Spider-Man: Across the Spider-verse, aunque Miles Morales y compañía no son los únicos que regresaron. Cruz Contreras también volvió a trabajar en la secuela y aprovechando que este 1 de junio se estrena la película en nuestro país, platicamos de todo un poco con este talentoso mexicano que la está rompiendo en la animación.

Así fue como nació el amor de Cruz Contreras por la animación

Estamos seguros que desde niños, algunos tenían muy claro qué querían ser “de grandes”. Y eso fue justo lo que pasó con Cruz Contreras, quien luego de ir al cine y ver películas animadas, quedó fascinado con este enorme universo de historias y personajes que parecían fantasía, pero que gracias a la tecnología, podían llegar al mundo real.

“Siempre he sido muy impresionable. Entonces, cuando veía películas, me las creía. Yo decía que esto se podía hacer, que la magia existía, ¿no? Que todos estos personajes podían volverse realidad y crecí con esto. Después empecé a ver que esta técnica (la animación) en las películas se estaba comenzando a usar más y más. En realidad, los efectos visuales como tal se empezaron a desarrollar muchísimo en estos últimos años, y me puse a investigar terminando la prepa qué eran este tipo de cosas, cómo se hacían y en dónde se hacían. Así fue como descubrí la animación”.

Cruz Contreras tenía claro que quería dar vida a personajes fantásticos/Foto: Cortesía Sony Pictures

Cruz Contreras quería mostrar su trabajo y no ocultarlo

A pesar de que Cruz Contreras sabía lo que quería hacer, su carrera dentro del cine empezó dentro de los efectos visuales. Afortunadamente, después de algunos años, encontró el camino que lo llevó directito a la animación y en donde ha demostrado el enorme talento que tiene.

“Cuando trabajaba en efectos visuales en live action, no me gustaba fíjate. Sentía que estaba escondiendo mi trabajo, se siente que mientras menos cuenta se dé el espectador, es mejor, así son las cosas de ese lado. Porque si tienes un efecto visual que se nota mucho, quiere decir que está mal hecho. Y en la animación así no es, en esa parte mientras más vistoso, mientras más estético y mientras llame la atención, es mejor. Además, pues mostrar orgulloso lo que hago”.

Cruz Contreras dejó los efectos visuales para pasarse a la animación/Foto: Cortesía Sony Pictures

‘Spider-Man: Into the Spiderverse’ fue la primera gran oportunidad de Cruz Contreras en la animación

Como ya lo mencionábamos antes, Cruz Contreras estuvo involucrado en Spider-Man: Into the Spider-verse, una película que sin miedo a exagerar, marcó un antes y después en el mundo de la animación, pues fue épico ver tantas técnicas y personajes reunidos en un solo lugar. Y por supuesto que Cruz tiene grandes recuerdos de esta cinta.

“‘Spider-verse’ fue mi primer película animada, yo venía de la escuela del live-action (…) De repente llego y nos dicen ‘vamos a llevar todo al extremo’, así que pasé de un polo al otro. (Trabajar en la cinta) fue muy divertido por la posibilidad de poder experimentar tantas cosas, ¿no? De innovar en la animación”. “Recuerdo todavía el primer día que vi un shot de ‘Into the Spider-verse’ y me quedé maravillado. Yo de hecho pensé que era una pintura o que alguien lo había dibujado, jamás había pensado que eso se movía. Ya fue cuando mi supervisor le dio play al shot que vi que todo se empezaba a mover frente a mi cara. Me quedé súper impresionado”.

Y ahora, Cruz Contreras está de vuelta para ‘Spider-Man: Across the Spiderverse’

Luego de Into the Spider-verse, Cruz Contreras trabajó en otras películas de Sony Pictures, como Más Allá De La Luna, Monstruo del Mar, Hotel Transilvania 4 y Vivo. Sin embargo, este mexicano tan rifado está de vuelta para mostrar su talento en Spider-Man: Across the Spiderverse y nos contó un poquito de su experiencia en esta secuela.

“Creo que lo más complicado (de esta película) fueron todos los estilos diferentes de animación, aprender a trabajar con estos estilos, cómo trabajar con ciertos personajes, identificar los retos que tenían y saber cómo desarrollarlos. A parte de todo esto, hacer que los personajes se vean bien en conjunto”.

Cruz Contreras volvió para trabajar en ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’/Foto: Cortesía Sony Pictures

Cruz Contreras tiene muy claro que lo mejor de Spider-Man son sus mensajes

Por su puesto que luego de dos películas impresionantes y un montón de trabajo detrás de cámaras, Cruz Contreras tiene muy claro el ADN de Spider-Man. Pero sobre todo, más allá de la animación y lo que puedan hacer para impresionarnos, sabe que lo más valioso de estas cintas son sus mensajes y valores que transmiten.

“Los mensajes son lo mejor que he aprendido, son súper poderosos. Hace poco comentaba que podrías sacar mensajes de todas las películas de Spider-Man y hacer un súper discurso motivacional. Tiene unas frases tan bonitas y tan llegadoras… Yo recuerdo tan solo en ‘Into the Spider-verse’, eso de que todo el mundo puede usar la máscara me impactaba mucho”. “Durante mis primeros años acá yo decía ‘¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué me vieron? ¿En qué momento me trajeron a trabajar en estas cosas? ¿Por qué yo y por qué no alguien que se gradúo de las mejores escuelas de animación en Estados Unidos? ¿Qué me hace diferente?’. Y fue gracias a ‘Spider-verse’ que entendí que todos pueden usar la máscara, tú puedes ser quien quieras y hacer lo que quieras. Es por eso que le tengo mucho cariño a esa película, porque me han enseñado a vivir mi vida”.

Imagen de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’/Foto: Cortesía Sony Pictures

La satisfacción de que tu trabajo trascienda a todo el mundo

Por supuesto que Cruz Contreras ha aprendido muchísimo trabajando en estas películas –a nivel profesional–. Sin embargo, la mayor satisfacción que le ha dejado participar en todas estas producciones es el impacto que tienen historias como Spider-Man: Into the Spider-verse en millones de personas en el mundo.

“No sé si es la suerte o si es a propósito, pero creo que he tenido proyectos muy bonitos que han impactado a muchísima gente, ¿sabes? Proyectos como ‘Spider-verse’ donde tenemos al primer superhéroe birracial, ¿no? A Miles, mitad latino y mitad afroamericano. Ahora tenemos a Miguel, mitad mexicano y mitad irlandés (…) Trabajé en películas como ‘Vivo’, donde era una historia sobre Cuba, ‘Más Allá De La Luna’ sobre una leyenda de China y personajes asiáticos. Siento que estas películas impactan a la gente de muchas maneras y me gusta sentir eso, que estoy trabajando en proyectos que hacen sentir bien a la gente”.