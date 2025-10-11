No es que sea difícil encontrar una buena película coming of age. La cosa es que la inmensa mayoría se repiten entre los clichés adolescentes que han convertido una etapa de la vida en un conflicto que se soluciona siempre igual. Decimos esto porque Olmo, la nueva película de Fernando Eimbcke (Temporada de patos), rompe con esta regla y se convierte en una de las cinta más bellas de este 2025.

Olmo es una de las películas mexicanas que forma parte de la Selección oficial de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Esta cinta es importante, también, porque marca el regreso de Eimbcke a la dirección después de más de 10 años de ausencia.

Y lo hace de una manera genial, divertida, emotiva, con un relato que se presenta como una pausa en un momento constante de conflicto. Acá les contamos más de ella.

Aivan Uttapa es Olmo en la película mexicana / Foto: TIFF

Olmo: ¿De qué va la película?

El protagonista de esta historia es Olmo, un adolescente de 14 años que vive con su familia en una pequeña casa en Estados Unidos. Él y su hermana hablan inglés pero entienden perfecto el español de sus padres.

El cuidado de su padre, diagnosticado con esclerosis múltiple, ha modificado la dinámica familiar entre los dobles turnos que debe tomar su madre como mesera, y los cuidados que se reparten (o mejor dicho se avientan) entre Olmo y su hermana.

Y así, un día en el que la mamá cuidaría de él, le llaman para ocupar un turno cuyo pago podría alivianar el retraso que tienen en la deuda de la renta. Pero eso significa que Olmo debe asumir la responsabilidad única de cuidar a su papá, un hombre severo que suele minimizar lo que los demás hacen.

El “otro” problema de Olmo es que ese mismo día habla con la vecina que tanto le gusta y desea con la posibilidad de ir a una fiesta juntos. Con ayuda de su amigo Miguel, se ponen en marcha para encontrar un plan en el que el papá pase a ser responsabilidad de alguien más y ellos puedan divertirse.

Gustavo Sánchez Parra en ‘Olmo’ / Foto: TIFF

El secreto de Olmo: la simpleza

La historia de Olmo transcurre en un día, y el escenario principal es la casa del adolescente. La ambientación nos lleva, quizá, a la década de los 70, una época en la que no había celulares, la gente fantaseaba con las chicas de revista y se les debía golpear a las antenas para agarrar señal.

Pero cuando hablamos de simpleza no es sólo la del espacio o el momento, incluso la de la poca cantidad de personajes. Sino la de la forma en la que sutilmente proyecta un montón de emociones. Es bellísimo lo que logra Eimbcke en ese aspecto.

Nuestro argumento es que muchas películas abordan varios temas sin centrarse en ninguno. Esto, sentimos, deja a la audiencia en una suerte de limbo para que seleccione con cuál es la que conecta sin tener un desarrollo o resolución.

Olmo habla de muchos temas: pérdidas, rupturas, dinámicas familiares fallidas, drama adolescente, fantasías sexuales, fraternidad y amistad. Y todas tienen un espacio justo en su historia para el desarrollo y resolución, quizá a través de un personaje específico o un diálogo. No necesita elaborar demasiado una emoción porque no son ideas, son proyecciones de las mismas.

Y es bellísimo porque significa que desde el guion estaban completos los personajes, atraviesan conflictos que no los definen, y eso nos permite entablar una conexión con todos independientemente de sus decisiones y formas.

El personaje de Miguel en ‘Olmo’ / Foto: TIFF

El acto de cuidar

Como les decíamos, el padre de Olmo tiene esclerosis múltiple, y por esa razón se encuentra completamente inmóvil del cuello para abajo. Durante el transcurso de la película, entendemos que el acto de cuidar no es que se relacione con la madurez o una idea de responsabilidad.

Sino que cuidar implica reconocer lo mucho que otros nos tuvieron que cuidar para estar ahí, con la posibilidad de hacerlo. Una manera muy directa de entenderlo es a través de la relación padre/madre y los hijos. Y no, no se trata de “devolver” un favor, sino de mostrar el amor a través de una palabra, una mirada, ceder una tarde, cancelar planes o a veces hasta recibir un golpe.

¿Quién aparece en Olmo?

El elenco es grandioso. Tenemos a Gustavo Sánchez Parra junto a Andrea Suárez Paz como los padres de Olmo, mientras a este personaje lo toma con mucha precisión Aivan Uttapa, y en el papel de la hermana está Rosa Armendariz. Pero siendo muy honestos, nuestro personaje favorito es el de Miguel interpretado por Daniel Olmedo.