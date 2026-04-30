Lo que necesitas saber: De acuerdo con el director de Lionsgate, la nueva película de Michael Jackson podría comenzar a filmarse este año... o hasta 2027.

A sólo una semana del estreno de la biopic del “Rey del Pop”, se confirma que habrá secuela… tenía que ser, luego del éxito del filme en el que se cuenta la vida de Michael Jackson y que éste dejó a los fans a medias (nomás abarca hasta mediados de los 80).

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

Durante su participación en el podcast The Town With Matt Melloni, el director de Lionsgate Motion Picture Group, Tom Fogelson, confirmó la secuela de Michael. De acuerdo con el ejecutivo, la secuela del filme dirigido por Antoine Fuqua podría comenzar grabaciones este mismo año… o en 2027.

“Aún no hemos llegado al punto en que tengamos que resolver nada”, señaló Fogelson respecto a la agenda de Fuqua, de la cual mucho depende el inicio de la filmación de Michael 2… y primero el director tiene que atender un pendiente que tiene con Netflix para dirigir un proyecto con Denzel Washington.

Michael Jackson y Bill Bray en la biopic. Foto: Universal Pictures.

Y bueno, respecto a la posibilidad de que en la segunda parte de la biopic de Michael Jackson ahora sí se aborde el asunto de las acusaciones por abuso sexual de menores… pues no lo den por hecho.

Segunda parte de Michael seguiría sin tratar acusaciones por abuso sexual

“Hay una enorme cantidad de música… y experiencias de vida, más allá de las acusaciones”, señaló el ejecutivo de Lionsgate sobre los temas que podría tratar la segunda parte de Michael.

“Es una pregunta realmente complicada, y no estoy seguro de ser la persona más indicada para responderla ni de que ahora sea el mejor momento”, agregó Fogelson, quien dijo que la nueva película podría mejor describir cómo se dio la actuación de Michael Jackson en el show del medio tiempo del Super Bowl del 93.

Michael ha roto récords en taquilla y, a días de su estreno, se posiciona como la biopic que más dinero ha recaudado en su primer fin de semana: más de 215 millones de dólares… y muchos videos de fans bailando en las salas de cine.