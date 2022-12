Este 2022, los fanáticos de Game of Thrones nos quedamos con un gran sabor de boca –sobre todo después del final de la serie–, pues luego de tres años volvimos a Westeros para ver House of the Dragon, la precuela sobre la familia Targaryen estrenada en HBO. Sin embargo, parece que hay alguien en particular que no está muy contento que digamos con los proyectos que están desarrollando sobre este universo. Así es, hablamos del mismísimo George R.R. Martin.

El creador de todos estos personajazos siempre ha expresado su sentir sobre las producciones basadas en sus obras en las que está trabajando la cadena de televisión estadounidense. Y a pesar de que Martin anda muy concentrado terminando algunas de las novelas que por fin cerrarán con broche de oro la saga de Canción de Hielo y Fuego, se dio el tiempo para hablar de esos spin-offs que de plano ya archivaron y que tienen pocas esperanzar de ver la luz algún día.

George R.R. Martin habló sobre las series basadas en ‘Game of Thrones’ que HBO ya archivó

Resulta que hace algunos días, George R.R. Martin publicó una nueva entrada en su blog. En ella declaró que la serie de cambios estructurales dentro de HBO Max han afectado el desarrollo de un montón de spin-offs planificados inspirados en Game of Thrones, y aunque varios están guardados, en su opinión no están completamente descartados (o eso es lo que el autor norteamericano piensa).

“Algunos (de los proyectos) avanzan más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo. Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos que… quizá pronto. Un par se han archivado, pero no estoy de acuerdo en que estén muertos. Puedes sacar algo de la estantería tan fácilmente como puedes ponerlo en la estantería. Todos los cambios en HBO Max nos han afectado, desde luego”.

Y es que de acuerdo con The Hollywood Reporter, HBO recopiló 15 posibles conceptos de precuelas basados en las obras que Martin ha publicado. Entre ellos se encuentra Bloodmoon, un spin-off ambientado en la Era de los Héroes, pero que cancelaron en 2019 después de grabar el episodio piloto. Por ahí también tenemos la serie de Jon Snow (que por ahora no es oficial que se haga), así como las series Dunk And Egg, The Sea Snake y Ten Thousand Ships, que se encuentran en las primeras fases de desarrollo.

La cadena de televisión también se está trabajando en tres series animadas, entre ellas The Golden Empire, ambientada en la tierra de Yi Ti. Aunque eso sí, hay otras ideas bastante interesantes que incluso tienen escritores, como una historia protagonizada por la guerrera Nymeria o lo conquista de Aegon en Poniente –personajes a los que se mencionó algunas veces en Game of Thrones–. Y sí, hasta el momento aún no es un hecho que estén archivadas o canceladas, pero parece que como George R.R. Martin, tendremos que esperar un buen rato a que HBO confirme más detalles al respecto.