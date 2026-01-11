Lo que debes saber: Estos son los nominados a los Golden Globes 2026. Estas son las películas, series, directores, actores y actrices que compiten por una estatuilla en la premiación del 11 de enero de 2026.

Los Golden Globes 2026 es una de las primeras premiaciones del año y muchos la consideran como la antesala de los Premios Oscar así que si eres de los que le entrar a las quinielas para, además de ganarte unos pesos, amas el cine y quieres ver triunfar a tus películas favoritas —y en este caso también series— seguro ya tienes apartada la noche del 11 de enero para no perderte de este evento.

Si aún no decides a todos tus favoritos te compartimos la lista completa de nominados a los Golden Globes 2026 y más información sobre esta premiación que se lleva a cabo en el histórico The Beverly Hills Hotel ubicado en California, Estados Unidos.

Eso sí, si aparecen nominadas películas que aún no has visto recuerda que algunos de estos estrenos aún no han llegado a México y Latinoamérica, así que mantente pendiente de tu cartelera local para llegar listx a las demás entregas de premios.

¿Cuándo son los Golden Globes 2026?

Los Golden Globes 2026 se llevan a cabo el domingo 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California.

¿A qué hora empiezan los Golden Globes 2026?

La 83 entrega de los Globos de Oro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto duran los Golden Globes?

La premiación tiene una duración aproximada de tres horas.

¿A qué hora terminan los Golden Globes 2026?

Si la premiación dura tres horas estaría terminando a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo

La transmisión en vivo de los Golden Globes 2026 se puede seguir por televisión abierta y en streaming. Si quieres sintonizarla en tu televisión puedes hacerlo en TNT, en televisión de paga, y por Azteca 7 en televisión abierta.

Si quieres ver los Golden Globes 2026 en streaming puedes hacerlo en HBO.

Y, ahora sí, he aquí a todos los nominados a los Golden Globes 2026.

Nominados a los Golden Globes 2026

Mejor Película (Drama)

Frankenstein

Hamnet

I Was Just an Accident

Sentimental Value

Sinner

The Secret Agent

Mejor Película (Musical o Comedia)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

¿Aún no has visto Nouvelle Vague? En esta entrevista te contamos más sobre esta película nominada.

Mejor Película Animada

Arco

Demon Slayer

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Película en Lengua no inglesa

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

Sirāt

The Secret Agent

The Voice of Hind Raja

Mejor Actriz (Drama)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Jessie Buckley (Hamnet)

Julie Roberts (After the Hunt)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Tessa Thompson (Hedda)

Mejor Actor (Drama)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

Joel Edgerton (Train Dreams)

Michael B. Jordan (Sinners)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Mejor Actriz (Musical o Comedia)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Cynthia Erivo (Wicked 2)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Song Blue)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Mejor Actor (Musical o Comedía)

Ethan Hawke (Blue Moon)

George Clooney (Jay Kelly)

Jesse Plemons (Bugonia)

Lee Byung-Hun (No Other Choice)

Leonardo Di Caprio (One Battle After Another)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz Secundaria

Amy Madigan (Weapons)

Ariana Grande (Wicked 2)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Mejor Actor Secundario

Adam Sandler (Jay Kelly)

Benicio del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Stellen Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Director

Chloé Zhao (Hamnet)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (It Was Just an Accident)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners)

Checa nuestra entrevista con Guillermo del Toro hablando de Frankenstein.

Mejor Serie (Drama)

The Diplomat

Pluribus

Severance

Slow Horses

The Pitt

The White Lotus

Conoce más sobre Pluribus en esta entrevista de Cinemática.

Mejor Serie (Musical o Comedia)

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Want This

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor Serie Limitada (o sea, de poquitos capítulos)

Adolescence

All Her Fault

Black Mirror

Dying for Sex

The Beast in Me

The Girlfriend

Mejor Actriz de Serie (Drama)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (MobLand)

Kathy Bates (Matlock)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor Actor de Serie (Drama)

Adam Scott (Severance)

Diego Luna (Andor)

Dary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Noah Wyle (The Pitt)

Sterling Brown (Paradise)

Mejor Actriz de Serie (Musical o Comedia)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Jenna Ortega (Wednesday)

Kristen Bell (Nobody Want This)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Mejor Actor de Serie (Musical o Comedia)