Lo que necesitas saber: 'Frankenstein' es la adaptación de Guillermo del Toro al clásico de Mary Shelley. La película llegará a las salas de cine por tiempo limitado antes de su estreno en Netflix.

Hace unos meses, Netflix reveló las primeras imágenes de Frankenstein de Guillermo del Toro… y clarito se indicaba que llegaría directo a la plataforma. Por fortuna, hay cambios y la nueva película del cineasta mexicano sí tendrá estreno en cines.

Aunque eso no es lo mejor. El mismísimo Guillermo confirmó que vendrá a México el 3 de noviembre para presentar su nueva película junto a los protagonistas Jacob Elordi y Oscar Isaac. Eso sí, todavía falta saber el lugar dónde estarán, pero es cuestión de tiempo para se confirme.

Como te decíamos, la película se estrenará en Netflix pero antes podrá verse en la pantalla grande —como se debe— para que la experiencia sea aún mejor. Te contamos a partir de cuándo la puedes ver y los cines independientes (como bien dice Del Toro) donde estará disponible en CDMX y el resto de México.

¿Cuándo se estrena Frankenstein?

La película tendrá dos estrenos: el primero en cines y el segundo en Netflix.

¿Cuándo se estrena Frankenstein en cines?

El estreno limitado de la película se llevará a cabo el 23 de octubre de 2025.

¿Cuándo se estrena Frankenstein en Netflix?

De acuerdo con Netflix, Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará oficialmente el próximo 7 de noviembre.

Frankenstein de Guillermo del Toro / Imagen: @NetflixLAT

¿Dónde ver Frankenstein, de Guillermo del Toro?

Ya revelaron las salas de cine en la que se proyectará esta película y afortunadamente estará casi en todos los estados del país. En CDMX se proyectará en la Cineteca Nacional y 15 salas de cine.

Si te late la idea de ir a ver la película a la pantalla grande, te recomendamos que consultes la cartelera del cine al que planeas asistir porque la venta de boletos ya comenzó. Acá te dejamos la lista.

Checa quién es quién en el reparto de Frankenstein.

¿Dónde ver Frankenstein en CDMX?

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

La Criatura de Frankenstein, película de Guillermo del Toro. Foto: Cortesía Netflix

¿Dónde ver Frankenstein en México?

Estado de México

Film Club Café

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinedot Ecatepec

Cinemas Plaza Mariana

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Cinemas Lerma

Cinema Plaza Valle

Cine Xilotzin

Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

Cinemas Krystal

Cinetop Aguascalientes

Sala Alternativa

Intercinemas Calvillo

Baja California

Cinedot Oasis Tijuana

Cineteca Tijuana

Chiapas

Cinemas Ocosingo

Chihuahua

Cinemas Delicias

Coahuila

Río Cinemas Alameda

Río Cinemas Cineplex Tec

Río Cinemas Sabinas

Citicinemas Torreón

Colima

Cinemas del Country

Guanajuato

Cinemubi Guanajuato

Guerrero

Cine Hidalgo

Hidalgo

Cinemas Ultra

Cineplex Ixmiquilpan

Cine Plaza Del Villar

Cineteca Tulancingo

Cinebox Tula

Jalisco

Cineteca FICG

Cinefórumro UDG

Cine+Lago

Cinemas Plaza San Javier

Cineplex Atotonilco

Cinery Plaza Sao Paulo

Cinematic Flim Ajijic

Michoacán

Cinelia Morelia

Teatro Emperador Caltzontzin

Cinemas Madero

Morelos

Cinedot Cuernavaca

Cinema Las Plazas

Nayarit

Nayalab

Cinema Guayabitos

Cinemac

Nuevo León

Cineteca Nuevo León

Cineplex Guadalupe

Epiceno Cinema

Elite Cinema

Río Cinema Cuauhtémoc

Oaxaca

Cine Zacatela

Tabasco

Cinemas Tabasco

Puebla

CCU BUAP

Cinemas Zacatlán

Cinebox San Martín

Cinebox Tezuitlán

Querétaro

Cinedot Centro Sur

Cinetop Tequisquiapan

Cinebox San Juan

San Luis Potosí

Cineteca Alameda

Magnus Cinema

Magnus Cinema Puente Corona

Cineplex Matehuala

Sinaloa

Citicinemas La Isla

Citicinemas Galerías San Miguel

Citicinemas Guamuchil

Sonora

Cineteca Sonora

Cinetix San Luis Río Colorado

Cinemall

Tamaulipas

Multicinemas Azteca

Cinebox Tampico

Tlaxcala

Cinedot Tlaxcala

Cinetix Huamantla

Cinetix Apizaco

Multicine

Veracruz

Cinetix Orquídeas

Cinetix Plaza Zaragoza

Cinebox Coyol

Cinebox Papantla

Yucatán

Cinerec Tekax

Cines Siglo XXI

Zacatecas

Capital Movie

Checa el trailer oficial

Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley, en el que se relata la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

La película, como es sabido, es dirigida por Guillermo del Toro y cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley y Lars Mikkelsen.

El elenco lo completan Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz. Y aquí va el trailer oficial: