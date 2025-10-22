Lo que necesitas saber:
'Frankenstein' es la adaptación de Guillermo del Toro al clásico de Mary Shelley. La película llegará a las salas de cine por tiempo limitado antes de su estreno en Netflix.
Hace unos meses, Netflix reveló las primeras imágenes de Frankenstein de Guillermo del Toro… y clarito se indicaba que llegaría directo a la plataforma. Por fortuna, hay cambios y la nueva película del cineasta mexicano sí tendrá estreno en cines.
Aunque eso no es lo mejor. El mismísimo Guillermo confirmó que vendrá a México el 3 de noviembre para presentar su nueva película junto a los protagonistas Jacob Elordi y Oscar Isaac. Eso sí, todavía falta saber el lugar dónde estarán, pero es cuestión de tiempo para se confirme.
Como te decíamos, la película se estrenará en Netflix pero antes podrá verse en la pantalla grande —como se debe— para que la experiencia sea aún mejor. Te contamos a partir de cuándo la puedes ver y los cines independientes (como bien dice Del Toro) donde estará disponible en CDMX y el resto de México.
¿Cuándo se estrena Frankenstein?
La película tendrá dos estrenos: el primero en cines y el segundo en Netflix.
¿Cuándo se estrena Frankenstein en cines?
El estreno limitado de la película se llevará a cabo el 23 de octubre de 2025.
¿Cuándo se estrena Frankenstein en Netflix?
De acuerdo con Netflix, Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará oficialmente el próximo 7 de noviembre.
¿Dónde ver Frankenstein, de Guillermo del Toro?
Ya revelaron las salas de cine en la que se proyectará esta película y afortunadamente estará casi en todos los estados del país. En CDMX se proyectará en la Cineteca Nacional y 15 salas de cine.
Si te late la idea de ir a ver la película a la pantalla grande, te recomendamos que consultes la cartelera del cine al que planeas asistir porque la venta de boletos ya comenzó. Acá te dejamos la lista.
Checa quién es quién en el reparto de Frankenstein.
¿Dónde ver Frankenstein en CDMX?
- Cineteca Nacional Xoco
- Cineteca Nacional de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine
- Cinemanía
- Sala Julio Bracho (CCU)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
¿Dónde ver Frankenstein en México?
Estado de México
- Film Club Café
- Cineteca Mexiquense
- Cinedot Coacalco
- Cinedot Los Reyes
- Cinedot Ecatepec
- Cinemas Plaza Mariana
- Cineplex Atlacomulco
- Cinestar San Mateo
- Cinemas Lerma
- Cinema Plaza Valle
- Cine Xilotzin
- Cineplex Ixtapaluca
Aguascalientes
- Cinemas Krystal
- Cinetop Aguascalientes
- Sala Alternativa
- Intercinemas Calvillo
Baja California
- Cinedot Oasis Tijuana
- Cineteca Tijuana
Chiapas
- Cinemas Ocosingo
Chihuahua
- Cinemas Delicias
Coahuila
- Río Cinemas Alameda
- Río Cinemas Cineplex Tec
- Río Cinemas Sabinas
- Citicinemas Torreón
Colima
- Cinemas del Country
Guanajuato
- Cinemubi Guanajuato
Guerrero
- Cine Hidalgo
Hidalgo
- Cinemas Ultra
- Cineplex Ixmiquilpan
- Cine Plaza Del Villar
- Cineteca Tulancingo
- Cinebox Tula
Jalisco
- Cineteca FICG
- Cinefórumro UDG
- Cine+Lago
- Cinemas Plaza San Javier
- Cineplex Atotonilco
- Cinery Plaza Sao Paulo
- Cinematic Flim Ajijic
Michoacán
- Cinelia Morelia
- Teatro Emperador Caltzontzin
- Cinemas Madero
Morelos
- Cinedot Cuernavaca
- Cinema Las Plazas
Nayarit
- Nayalab
- Cinema Guayabitos
- Cinemac
Nuevo León
- Cineteca Nuevo León
- Cineplex Guadalupe
- Epiceno Cinema
- Elite Cinema
- Río Cinema Cuauhtémoc
Oaxaca
- Cine Zacatela
Tabasco
- Cinemas Tabasco
Puebla
- CCU BUAP
- Cinemas Zacatlán
- Cinebox San Martín
- Cinebox Tezuitlán
Querétaro
- Cinedot Centro Sur
- Cinetop Tequisquiapan
- Cinebox San Juan
San Luis Potosí
- Cineteca Alameda
- Magnus Cinema
- Magnus Cinema Puente Corona
- Cineplex Matehuala
Sinaloa
- Citicinemas La Isla
- Citicinemas Galerías San Miguel
- Citicinemas Guamuchil
Sonora
- Cineteca Sonora
- Cinetix San Luis Río Colorado
- Cinemall
Tamaulipas
- Multicinemas Azteca
- Cinebox Tampico
Tlaxcala
- Cinedot Tlaxcala
- Cinetix Huamantla
- Cinetix Apizaco
- Multicine
Veracruz
- Cinetix Orquídeas
- Cinetix Plaza Zaragoza
- Cinebox Coyol
- Cinebox Papantla
Yucatán
- Cinerec Tekax
- Cines Siglo XXI
Zacatecas
- Capital Movie
Checa el trailer oficial
Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley, en el que se relata la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.
La película, como es sabido, es dirigida por Guillermo del Toro y cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley y Lars Mikkelsen.
El elenco lo completan Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz. Y aquí va el trailer oficial: