Comienza el año y la temporada de premios a lo mejor del cine, así que arrancamos con los Golden Globes 2026 que, para muchos, es la antesala a lo que podría ocurrir en los Oscars 2026.

One Battle After Another —Una Batalla Tras Otra, por su nombre en español— tiene nueve nominaciones en juego, en cuanto a televisión la tercera temporada de The White Lotus tiene seis nominaciones.

Leonardo DiCaprio en One Battle After Another / Captura de pantalla

Aunque no hay una película mexicana nominada en la categoría a Mejor Película en Lengua No Inglesa, Guillermo del Toro representa a nuestro país con la posibilidad de volver a llevarse el premio a Mejor Película y Mejor Dirección por Frankenstein.

Mientras llega el momento de conocer a los ganadores, esto es todo lo que debes saber sobre los Golden Globes 2026.

¿Cuándo son los Golden Globes 2026?

La temporada de premios arranca con esta premiación que se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 en California, Estados Unidos.

¿Dónde son los Golden Globes 2026?

Los Golden Globes se llevan a cabo en uno de los sitios mas glamourosos de California: el Hotel Beverly Hilton. Este ha sido el hogar de la premiación desde 1961.​

Como ya es una tradición, el Beverly Hilton será la sede de los Golden Globes/Foto: Especial

¿A qué hora empiezan los Golden Globes 2026?

La 83 entrega de los Globos de Oro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto duran los Golden Globes?

La premiación tiene una duración aproximada de tres horas.

¿A qué hora terminan los Golden Globes 2026?

Si la premiación dura tres horas estaría terminando a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo

La transmisión en vivo de los Golden Globes 2026 se puede seguir por televisión abierta y en streaming. Si quieres sintonizarla en tu televisión puedes hacerlo en TNT, en televisión de paga, y por Azteca 7 en televisión abierta.

Si quieres ver los Golden Globes 2026 en streaming puedes hacerlo en HBO.

Dónde ver la alfombra roja de los Golden Globes 2026

La alfombra roja es uno de los momentos más importantes de los Golden Globes y sucede antes de la premiación. Las coberturas más completas se transmiten por TNT, para toda Latinoamérica, y Azteca 7 en México. En streaming por HBO.

Nominados a los Golden Globes 2026

La lista completa de nominados a los Golden Globes 2026 ya fue dada a conocer, así que te invitamos a que la cheques para saber qué películas te falta ver, cuándo las estrenan y programar tus maratones de streaming si las series o películas están en plataformas digitales y, lo más importante, a quién le irás en la quiniela.

¿Quién conduce los Golden Globes 2026?

Por segunda ocasión consecutiva, la anfitriona de los Golden Globes 2026 será Nikki Glaser quien es conocida por su trabajo en el stand-up además de que ha trabajado como actriz, podcaster y conductora de radio y televisión.

¿Quién es Nikki Glasier?

Nikki Glaser nació en Cincinnati, Ohio y estudio Literatura Inglesa. Comenzó su carrera en stand-up cuando tenía 18 años y escribió sus primeras rutinas de comedia cuando estaba en la universidad.

Participó en programas de televisión como The Tonight Show with Jay Leno, Conan y en dos temporadas de Last Comic Standing.

Ha participado en comedias Trainwreck y I Feel Pretty y los programas de televisión Inside Amy Schumer y A.P. Bio con Amy Schumer.

Foto: getty Images

¿Cuántas categorías hay en los Golden Globes?

Esta premiación reconocerá el trabajo de las producciones de cine en 27 categorías.

¿Qué es el Premio Carol Burnett y quién lo recibirá en 2026?

Es un premio especial que comenzó a otorgarse en 2019 y que reconoce a aquellos que han hecho contribuciones importantes a la televisión dentro y fuera de la pantalla. En 2026, Sarah Jessica Parker se convierte en la sexta persona que recibe este galardón.

Sarah Jessica Parker es muy bien conocida como Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie de televisión Sex and The City y en las dos películas que continuaron esta historia, además de la secuela And Just Like That.

Sarah Jessica ha recibido cuatro Golden Globes como actriz de comedia por Sex and the City, además de que la serie ganó este premio tres veces, de manera consecutiva, como Mejor Serie de Comedia.

¿Qué es el Premio Cecil B. DeMille y quién lo recibirá en 2026?

Helen Mirren será galardonada en los Golden Globes 2026, esto para reconocer todo el trabajo que ha hecho en cine y televisión. La actriz ha sido nominada en esta premiación en 17 ocasiones, ganando tres estatuillas.

El premio Cecil B. DeMille, creado en 1952 y en honor al director del mismo nombre, ha sido otorgado a 69 homenajeados seleccionados entre los talentos más grandes e icónicos de Hollywood incluidos Walt Disney, Jack Warner, Sidney Poitier, Robert Redford, Barbra Streisand y Oprah Winfrey. Viola es una de las personas que pueden presumir ser una EGOT porque ha ganado premios Oscar, Emmy, Grammy y varios premios Tony.