¿Por qué Helena Bonham Carter quiere que ya finalice 'The Crown'?

The Crown debe ser, por mucho, una de las mejores series que hemos visto en la última década. A pesar de que el drama histórico de Netflix ha ganado una recepción increíble desde que se estrenó en el 2016, en años más recientes se ha enfrentado también a diversas críticas, esto a medida que se van retratando hechos históricos más actuales alrededor de la familia real británica.

Helena Bonham Carter, quien formó parte del show en la tercera y cuarta temporadas interpretando a la princesa Margarita, es de hecho una de las figuras que cree que el programa no debería continuar.

Helena Bonham Carter en ‘The Crown’. Foto: Netflix.

Helena Bonham Carter explica por qué ‘The Crown’ ya no debería continuar

En una reciente entrevista con The Guardian, Helena Bonham Carter platicó un poco sobre cómo ha sido su carrera a lo largo de los últimos años. En la plática, se le preguntó a la británica precisamente sobre las serie de Netflix y cómo aparentemente será más fácil para Peter Morgan –creador y guionista– adaptar los acontecimientos más recientes en torno a la Familia Real (es decir, el periodo de tiempos que corresponde a finales de la década de los 90 y los 2000).

La actriz respondió que quizá no sea buena idea seguir con el show en ese sentido. “Debería tener cuidado aquí también, pero no creo que deban continuar, en realidad. Estuve ahí y me encantaron mis episodios, pero ahora es muy diferente. Cuando empezó The Crown era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente. Pero eso depende de ellos”, explicó Helena.

Helena Bonham carter como la princesa Margarita. Foto: Netflix.

También se le preguntó a Helena Bonham Carter qué pensaba sobre el libro Spare, la autobiografía del príncipe Harry publicada recientemente y que ha siod un éxito de ventas a nivel mundial. “Realmente no quiero contribuir a todo el asunto. Es complicado y se sacará de contexto. Y creo que se le ha prestado suficiente atención”.

Recordemos que con el estreno de la reciente quinta temporada, The Crown se enfrentó a señalamientos bastante controversiales, algunos porque el tráiler de esta tanda de capítulos se estrenó poco después del fallecimiento de la Reina Isabel II.

Además de ello, miembros de la Familia Real y gente cercana a la misma se han lanzado contra la serie alegando que los acontecimientos presentados (sobre todo los relacionados con el complicado matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos) se han magnificado.

Imelda Staunton como la reina Isabel II en la quinta temporada de ‘The Crown’ / Foto: Netflix

Se pidió en algún momento que la plataforma de streaming utilizara un descargo de responsabilidad antes de cada episodio, haciendo mención de que todo se trata de una dramatización. De hecho, Bonham Carter también fue una de las celebridades que simpatizó con dicha propuesta.

Otras celebridades como Judi Dench también se han lanzado contra The Crown, tachando a la serie por su “sensacionalismo crudo”.

¿La temporada 6 se prepara?

Como recordará algunos, The Crown en un inicio estaba pensaba para hacerse a lo largo de seis temporadas. Luego, los creadores anunciaron hace unos años que solo serían cinco… Y de nuevo, en una nueva decisión, se repensó la idea original para traer una sexta entrega.

Pues bien, parece que siempre sí hará así. Hasta donde se sabe, en la temporada seis no se planea ahondar tanto en la vida reciente de la familia más importante del Reino Unido, por lo que es posible que no se toque el matrimonio de Harry y Meghan Markle, así como el fallecimiento de la Reina Isabel II. Por otra parte, un reporte de Deadline (que les dejamos POR ACÁ) dice que veremos las consecuencias de la muerte de la princesa Diana y la etapa de la juventud de sus hijos.

En ese sentido, por el momento se sabe que el papel del príncipe William tendrá dos versiones: una de 15 años en la interpretación de Rufus Kampa, y otra en sus primeros años de la edad adulta con la actuación de Ed McVie. También se sabe que la actriz debutante Meg Bellamy será la versión joven de Kate Middleton.

El actor Rufus Kampa, que interpretara al Príncipe William de 15 años. Foto: Especial.

Meg Bellamy, quien interpretará Kate Middleton. Foto: Especial.

Ed McVey, quien interpretara a William en sus primeros años de la edad adulta. Foto: Especial.