Lo que necesitas saber: 'Talk to Me' se está convirtiendo en el nuevo éxito de terror de A24... y la casa productora ya tiene en la mira una secuela bajo el nombre de 'Talk 2 Me'.

Ya de tiempo atrás, A24 nos ha demostrado que le saben a eso de las películas de terror. No por nada Midsommar, The Witch, Hereditary y la saga de X se han convertido en algunas de las cintas más memorables del género en los últimos años… Y la tradición continuará ya que A24 anunció una secuela de Talk to Me.

La nueva cinta de dicha casa productora apenas llegará a México precedida de un éxito notable en Estados Unidos y otras partes del mundo, esto tras su estreno en festivales de cine. Y sí: la franquicia se expande con planes muy interesantes para el futuro.

Imagen de ‘Talk to Me’. Foto: A24.

A24 anunció una secuela de ‘Talk to Me’ y esto es lo que sabemos

El estudio de producción neoyorquino tiene muy buen ojo a la hora de agarrar proyectos cinematográficos con potencial de éxito. En el caso de la australiana Talk to Me, A24 se hizo con los derechos de distribución luego de su estreno mundial en el pasado Festival de Sundance 2023. Y vaya hitazo el que se echaron a la bolsa.

La cinta ha sido elogiada a tope, e incluso hay quienes la ponen como la película de terror no solo del verano, sino del año. Entonces, era de esperarse que la historia no se quedará en solo una película… Como dijimos, A24 anunció una secuela de Talk to Me que “llegará muy pronto”, según lo que se menciona en el video de la revelación.

Esta confirmación llega después de que Danny Philippou, uno de los directores de la película, le dijera a Deadline que ya habían grabados más escenas y la continuación de la historia, por lo que tenían material para pensar en una secuela. Y bueno, esta se llamará Talk 2 Me.

No solo habrá una secuela; también una precuela

Si bien A24 anunció una secuela de Talk to Me, este no es el único proyecto que se tiene en mente para agrandar la franquicia. Los hermanos gemelos Danny y Michael Philippou, directores de la película original, dijeron a The Hollywood Reporter recientemente que ya tienen filmada una precuela.

Esta precuela se centrará en los personajes de Cole y Duckett, quienes son los hermanos que aparecen al inicio de Talk to Me, y aunque no son los protagonista como tal, son parte sustancial para entender lo sobrenatural de la historia.

Danny y Michael Philippou, los directores de ‘Talk to Me’. Foto: Getty.

Fecha de estreno de Talk to Me en México

Con toda esta onda de que A24 anunció una secuela de Talk to Me, nomás crecen las ganas de ver la película. Y por si no tienen el dato, aquí se los dejamos: la cinta se estrenará en cines de México este 10 de agosto que viene, para que vayan armando el plan. Acá abajito les explicamos de qué trata y por qué se ha convertido en uno de los largometrajes más sorpresivos del año.

