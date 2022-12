Lo dice la 100cia: James Cameron comprobará que Jack de 'Titanic' no cabía en la puerta

¿Será que finalmente se terminará uno de los debates que más ha dividido a la humanidad en las últimas décadas? Y es que lo decimos porque James Cameron está bastante dispuesto a demostrar que la muerte de Jack Dawson en ‘Titanic’ no sólo era necesaria para la trama de la cinta, sino que también era inevitable.

Resulta que el conocido director canadiense, también compa de Guillermo del Toro y quien recientemente estrenó ‘Avatar: el sentido del agua’, dijo que se involucró en un estudio científico el cual comprueba que Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, no cabía en la puerta de madera.

Foto: Paramount Pictures

Desde hace años hay un debate sobre si Jack pudo haberse salvado en ‘Titanic’

Como bien saben (o eso esperamos porque ‘Titanic’ la pasan a cada rato en la tele), en la cinta de 1997 Jack y Rose -al igual que miles de personas más– quedan varados en el congelado mar luego de que el barco se parte en dos y se hunde.

El personaje de DiCaprio encuentra una puerta flotante y sube ahí a Rose (Kate Winslet), quien intenta subir a su enamorado con ella. Al final no lo consigue y Jack decide quedarse en el agua donde eventualmente muere debido a las bajas temperaturas.

Foto: Especial

James Cameron recurrió a la ciencia para comprobar que sólo cabía una persona en la puerta

Desde entonces muchos afirmaban que Jack sí cabía en la puerta y la historia de ‘Titanic’ pudo terminar diferente. Sin embargo, James Cameron quiso demostrar que eso no era posible y que todas las personas se han equivocado sobre la teoría de la puerta.

Así lo dijo el director a The Toronto Sun durante la promoción de la segunda parte de Avatar, donde reveló que ha documentado un “estudio científico” que prueba que dos personas no podrían haber sobrevivido en la puerta flotante al final de ‘Titanic’. ¡La ciencia lo respalda!

Foto: Paramount Pictures

Y dejar en claro que la muerte de Jack era inevitable

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas”, dijo James Cameron al detallar que el equipo a cargo de este estudio realizó un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película.

Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes… los pusimos en agua helada y probamos para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos pudieran haber sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir. James Cameron sobre el estudio que realizaron de Jack y Rose en ‘Titanic’

Foto: Paramount Pictures

Además de necesaria para la trama de la película

James Cameron indicó que Jack necesitaba morir, pues la historia es como la de Romeo y Julieta: Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio… Tal vez después de 25 años, ya no tendré que lidiar con esto”, mencionó.

Dicho estudio se mostrará a través de un documental especial que se lanzará en febrero del próximo año, mes en el que también se volverá a proyectar ‘Titanic’ en varias salas de cine, ahora en formato 4K y durante el fin de semana del ‘Día de San Valentín”.

Foto: Paramount Pictures

James Cameron quiere terminar con las teorías conspirativas de la muerte de Jack Dawson

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que James Cameron se pronuncia sobre el tema, pues en 2017 y en el aniversario 20 de ‘Titanic’, el guionista dijo a Vanity Fair que la muerte del personaje interpretado por Leo DiCaprio no tenía nada que ver con otra cosa que no fuera el arte.

“De haber vivido, el final de la película no tendría sentido … la película trata sobre la muerte y la separación; él tenía que morir. Se llama arte, las cosas suceden por motivos artísticos, no por razones físicas”, declaró. ¿Será que ahora sí se viene el cierre de esta polémica?