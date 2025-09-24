Lo que necesitas saber: Aunque no pudo asistir de manera presencial, el actor sorprendió a todos con su aparición a través de un video que se proyectó en el escenario principal.

Casi un año después de que fuera detectado con cáncer, el actor James Van Der Beek hizo una aparición sorpresa a través de un video, en la reunión del elenco de la famosa serie de 90, Dawson’s Creek.

James Van Der Beek / Foto: Facebook.com/VanDerJames

James Van Der Beek aparece en reunión del elenco de Dawson’s Creek

El protagonista de Dawson’s Creek, James Van Der Beek, volvió a aparecer tras revelar hace casi un año que enfrentaba cáncer… esto lo hizo ni más ni menos que durante la reunión del elenco de la serie.

Y aunque no pudo asistir de manera presencial, el actor sorprendió a todos con su aparición a través de un video que se proyectó en el escenario principal.

“Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo”, expresó.

Y… ¿Por qué no pudo asistir de manera presencial a la reunión?

El propio James Van Der Beek se encargó de informar a través de redes sociales que, desde que se enteró de la reunión, su intensión si era estar presente.

“Esta es la noche que MÁS había esperado desde que mi ángel Michelle Williams dijo que la iba a organizar, allá por enero… Así que pueden imaginarse lo destrozado que estaba cuando dos virus estomacales se confabularon para dejarme fuera de combate y dejarme en tierra en el peor momento posible”, explicó.