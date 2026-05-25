BTS dio tres conciertos en la CDMX a inicios de mayo… pero parece que no se han ido. Nos encanta cuando los artistas, de alguna manera, extienden su residencia en los países que visitan con más actividades relacionadas a su música. Y BTS lo hace con una transmisión en vivo de una de sus presentaciones.

En los últimos años ha crecido la tendencia de llevar los conciertos de las bandas y artistas más grandes del mundo a la pantalla grande, ya sea como películas documentales o transmisiones directas de sus shows más esperados. Y es en la segunda donde BTS volverá a sorprendernos.

Así que por acá les contamos cuándo y dónde se llevará a cabo la transmisión de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN y cómo podemos vivir de nuevo una de las experiencias más grandes del entretenimiento en vivo de este 2026.

¿Cuándo se estrena BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING?

El regreso de BTS no tiene precedentes. La banda anunció un total de 85 fechas en 34 ciudades, incluida la CDMX, para reunirse con ARMY en una espera que, aunque larga, valió completamente la pena.

Ahora, para seguir celebrando el título de su último disco, ARIRANG, se anunció la proyección en cines del concierto en vivo desde el Estadio Asiad de Busan (Busan Asiad Main Stadium), algo así como un regreso a casa.

Imagen ilustrativa de la gira actual de BTS. Se actualizará pronto con fotos del show en el Estadio GNP Seguros. Imagen: redes sociales de BTS.

¿La razón? Ese fue el último lugar donde estuvieron juntos antes del periodo de servicio militar que los separó musicalmente por años. Pero ya es momento de volver.

La cita para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING será el próximo 13 de junio de 2026. Para conseguir boletos, habrá que mantenerse pendiente de la preventa, la cual arrancará el jueves 28 de mayo a través de Cinépolis y Cinemex.

Y sí, el 13 de junio no es una fecha al azar. Ese día se celebra el aniversario del debut de BTS, reconociendo el legado y el futuro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook como la banda de k-pop más importante de su generación.

Info de la transmisión del concierto de BTS en México / Foto: Cinépolis

El regreso de BTS a México

La última vez que BTS estuvo en México había sido hace nueve años. Y su regreso con ARIRANG fue exactamente lo que ARMY México llevaba esperando muchísimo tiempo. “Y al mismo tiempo algo para lo que ningún video o transmisión puede prepararte realmente”, escribió Fer Bravo en su reseña de la primera noche de BTS en la CDMX.

Así que vale la pena extender esa relación inquebrantable entre ARMY y BTS con una experiencia que promete sentirse enorme incluso desde una sala de cine.

AQUÍ pueden acceder a más información sobre la transmisión, así como detalles de la presentación.