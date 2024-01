Lo que necesitas saber: A sus 91 años y a pesa de lo que dijo en el pasado, John Williams confirmó que seguirá escribiendo bandas sonoras para el cine.

Todavía no pasa ni un día del 2024, pero ya lo empezamos con grandes noticias, sobre todo para los fans del cine y la música. Lo decimos porque después de muchos rumores, es un hecho que seguiremos disfrutando de los scores del enorme John Williams en la pantalla grande y por supuesto que eso nos emociona muchísimo.

Fue hace algunos meses cuando el compositor estadounidense insinuó que se retiraría para siempre, sugiriendo que Indiana Jones and the Dial of Destiny sería su banda sonora final. Sin embargo, a pesar de que muchos mencionaban que esta leyenda se jubilaría –sobre todo por su edad–, parece que está lejos de dejar de hacer lo que más le gusta.

John Williams, uno de los compositores más legendarios del cine/ Foto: Getty

John Williams confirmó que no se retirará de componer música para el cine

Resulta que recientemente John Williams platicó con The Times de Londres y en entrevista con ese medio, reveló que no piensa en retirarse. Y de paso, aclaró cómo estuvo el asunto de su supuesta despedida: “No me importan mucho los grandes pronunciamientos, declaraciones firmes y terminadas y rodeadas de puertas cerradas. Si hice uno sin ponerlo en contexto entonces lo retiro”.

Aunque Williams no mencionó cuál podría ser su siguiente banda sonora, dejó claro que si encuentra un proyecto que le llame la atención, seguro se subirá: “Si apareciera una película que me interesara mucho, con un calendario que pudiera afrontar, entonces no descartaría nada. Todo es posible. Todo está ante nosotros. Sólo nuestras limitaciones nos frenan”.

Alejandro Gonzalez Iñárritu y John Williams/Foto: Getty Images

Por ahora, John Williams formará equipo con el violonchelista Yo-Yo Ma para dar una serie de conciertos en Filadelfia y Nueva York en febrero de 2024. Sin embargo, nos pone muy contentos el hecho de saber que una verdadera leyenda del cine y la música seguirá haciendo scores espectaculares.

