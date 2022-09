Hay buenas noticias y muy buenas noticias en relación a la producción de Nosferatu en manos de Robert Eggers. Pero vamos por partes para aquellos que no tenían ni idea de que habría una película enfocada en este ente de Transilvania que conocimos en la década de los 20.

Hace unos años, después del éxito de The Lighthouse, Eggers dijo que su próximo proyecto sería un remake de este clásico del expresionismo alemán de la década de los 20. La cinta de 1922, dirigida por Murnau, es considerada como la película más influyente del género de terror. AQUÍ les contamos más de esta gran cinta.

Conde Orlok, interpretado por Max Schreck en ‘Nosferatu’ de F. W. Murnau’s / Getty Images

Fue una “adaptación” no oficial de Drácula de Bram Stoker, por lo que no estuvo libre de controversia. Sin embargo, como decimos, es una de las cintas más importantes en la historia del cine. Por eso no nos sorprende que se haga un nuevo remake (el cual, sabemos, no es el primero).

En 1979, Werner Herzog estrenó Nosferatu, el vampiro junto al icónico Klasu Kinki e Isabelle Adjani. Esta película fue aclamada y a la fecha sigue siendo relevante, por lo que esta nueva producción de Eggers, permanece con las expectativas muy altas. ¿Pero qué es lo que sabemos hasta ahora?

Robert Eggers llegando al tributo a Kristen Stewart en la entrega número 45 del festival Deauville American Film/Foto: Getty

También puedes leer: Exposición por los 100 años de ‘Nosferatu’ promoverá la donación de sangre

Nosferatu… ¿sin Anya Taylor-Joy?

Desde 2015, Robert Eggers dijo que quería armar un remake de Nosferatu. Fue hasta 2019 que todo comenzó a tomar forma, y el director mencionó que los protagonistas serían Anya Taylor-Joy y Harry Styles. El primero en salirse del proyecto fue el cantante, y a partir de ahí, Eggers dijo que lo dejaría en pausa.

¿Y qué sucedió? Eggers se involucró en la producción de The Northman, la cual se estrenó en abril de este 2022 junto a Alexander Skarsgård y Taylor-Joy. No se supo nada de la película hasta ahora que se reportaron nuevos protagonistas para Nosferatu.

Bill Skarsgård / Foto: Getty Images

De acuerdo con Deadline, Bill Skarsgård es el nuevo protagonista que tomaría el personaje del conde Orlok mientras Lily-Rose Depp sería la víctima con la que el vampiro se obsesiona. Tendremos que esperar a que esta noticia se confirme con los detalles de esta producción.

Este es el segundo intento de Eggers y Bill Skarsgård de trabajar juntos. El primero fue para The Northman, pero el actor sueco salió por temas de agenda. Para 2023, estrenará Boy Kills World de Netflix, John Wick: Chapter y quizá comience la producción del reboot de The Crow de Rupert Sanders. AQUÍ esta noticia.

Imagen de ‘Nosferatu’ / Foto: Reuters