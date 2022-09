Nosferatu de Murnau es una de las películas más importantes y determinantes en la historia del cine. No sólo en la era de las películas mudas, el género de horror, ni se diga del expresionismo alemán, sino en general al establecer una enorme influencia que continúa a la fecha. AQUÍ les contamos más sobre la película.

Y este 2022, se cumplen 100 años de su lanzamiento, por lo que se han preparado algunas exposiciones y muestras especiales para reconocer su importancia. Una de ellas es “Phantoms of the Night: 100 Years of Nosferatu” de la Nationalgalerie de Berlín, en Alemania.

Pero no será una exposición cualquiera donde sólo se hable del legado de Nosferatu y la presencia de este vampiro de Transilvania en la cultura pop (fuera del imaginario de Drácula, pues todos sabemos que Nosferatu es una versión no oficial de la obra de Bram Stoker). Sino que al mismo tiempo se promoverá una buena causa.

Imagen de ‘Nosferatu’ / Foto: Reuters

Donaciones de sangre mientras vemos ‘Nosferatu’

La exposición “Phantoms of the Night: 100 Years of Nosferatu” arrancará a partir del próximo 16 de diciembre en la Nationalgalerie, y se presentará en colaboración con la Cruz Roja de Alemania para que los visitantes puedan donar sangre.

Así que mientras recorren las salas llenas de la influencia que Nosferatu y Murnau ha tenido en la cultura, podrán hacer una donación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la donación de sangre está en un punto bajo con una tasa de 31.5 personas por cada mil en países de ingresos altos (como Alemania).

Foto: Cuartoscuro

Y las cosas se ponen peor con los países en desarrollo y de ingresos bajos con 16.4 y 6.6 por cada mil personas en los países de ingresos medianos altos y medianos bajos. Y de 5 por cada mil en ingresos bajos.

¿Y cómo están las cosas en México?La verdad, bastante mal. Con datos del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, México tiene más de 550 bancos de sangre, pero al año, recolectan 5 mil unidades por año. Y eso no es todo. La mayoría de las transfusiones se hacen con donación de reemplazo o de conocidos (no pagados o voluntarios). En otras palabras, nuestro país es el último lugar en todo Latinoamérica en donación de sangre voluntaria.