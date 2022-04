OLV: ¡Habrá reboot de ‘The Crow’ con Bill Skarsgard como protagonista!

No cabe duda que The Crow es una de las películas más emblemáticas de los 90 debido a la mística que hay detrás de ella, además de que es una de las más recordadas por del trágico incidente donde perdió la vida Brandon Lee. Y bueno, es bien sabido que con los años, se ha intentado traer de nueva cuenta la franquicia con un reinicio, que por una u otra razón nunca se ha concretado… hasta ahora.

Pues agárrense que parece que la idea para traer esa historia de nuevo a la pantalla grande, cobra fuerza. Y no solo eso pues parece que será Bill Skarsgard quien tome el papel del icónico personaje. Los detalles son escasos, pero parece que el proyecto va en serio y con una parte del staff de producción lista para darle forma.

Bill Skarsgard protagonizará el reboot de ‘The Crow’

Seguro que algunos lo celebran y otros tantos más pensarán que no es necesario tocar la historia de nuevo… sin embargo, lo cierto es que las expectativas crecerá de inmediato en lo que respecta a este nuevo intento de reiniciar la franquicia de The Crow. Y ya sabemos quiénes están detrás de todo el asunto.

De acuerdo con lo que informa en exclusiva The Hollywood Reporter, Bill Skarsgard será el protagonista de esta nueva entrega inspirada en el cómic de finales de los 80 de James O’Barr. Así como lo leen; el actor que también recordamos por ser el protagonista del reinicio de It como el payaso Pennywise (que tendrá su serie de TV en HBO Max por cierto), se prepara para estelarizar un reboot más de otra popular historia de antaño.

El proyecto para traer a The Crow de regreso a la pantalla, cuenta con Rupert Sanders (conocido por su trabajo en Snow White and the Huntsman y Ghost in the Shell) en la silla del director, mientras que el escritor Zach Baylin (recientemente nominado al Oscar por King Richard) le dará forma al guión.

Las fuentes indican que el rodaje de la película comenzará en junio de este mismo año, además de que se filmará en Munich y Praga. Se han destinado 50 millones de dólares para su realización y pues la cosa pinta para que este proyecto sí se concrete, a diferencia de la producción que entre 2017 y 2018 se planeaba con Jason Momoa, que al final se canceló.

Veremos qué tal sale este reinicio y si cumple con las expectativas que seguramente ya se están haciendo los fans más acérrimos de la historia. ¿Cómo ven todo el proyecto? ¿Les late cómo luce?