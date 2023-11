Lo que necesitas saber: Después de casi 10 años, el proyecto volvió a dar señales de vida con un anuncio que confirma que todo sigue en pie.

Seguro que muchos ni siquiera se acordaban de que había un live-action de Naruto en desarrollo. No los culpamos porque fue hace ya varios años que se anunció el proyecto, del cual realmente no se ha detallado gran cosa… al menos hasta ahora.

Como recordarán, los primeros informes de esta adaptación aparecieron por ahí del 2015 (sí, desde hace casi 10 años que lo están desarrollando). Con el paso del tiempo, todo ha pasado de la especulación y rumores a prácticamente el olvido de la cinta.

Imagen ilustrativa de ‘Naruto Shippuden’. Foto: TV Tokyo.

El live-action de Naruto ‘revivió’

Pero ahora, en medio de una época en la que vemos cada vez más adaptaciones de animes reconocidos (y donde One Piece parece mostrar el camino sobre cómo se debe hacer una buena adaptación), la idea del live-action de Naruto ‘revivió’.

¿Y de dónde viene todo este rollo? Bueno, pues resulta que Variety sacó un artículo bastante interesante sobre guionistas para tener en el radar próximamente, y ahí figuró el nombre de Tasha Huo.

Tasha Huo. Foto: Especial (vía redes sociales).

Ella aparece en el listado mencionado ya que para el 2024, dos de sus proyectos estarán llegando tanto al cine como al streaming: por un lado escribió el guión de la nueva adaptación del cómic Red Sonja, y también es la showrunner de la serie animada de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft que se estrenará en Netflix.

Pero no solo eso… En el artículo de Variety, se especifica que el siguiente trabajo de alto perfil de Tasha Huo es el guión del live-action de Naruto. No es un detalle menor para nada, sobre todo si tomamos en cuenta que es la primera gran actualización que se da sobre el proyecto en casi 10 años desde que se anunció.

Y bueno, pensando en que Tasha estará relativamente libre tras terminar sus dos proyectos antes mencionados, es justo creer que durante el año entrante se enfocará de lleno en desarrollar el guión de la adaptación del anime. Veremos cómo avanza la onda.

Imagen ilustrativa de Naruto. Foto: Especial

El equipo de producción ya confirmado desde hace tiempo

La revelación de Tasha Huo como guionista del live-action de Naruto le confirmó al mundo que este proyecto sigue en pie, a pesar del largo tiempo de espera que tuvimos que aguantar para que se dieran detalles.

En ese sentido, hay que repasar lo poco que ya se sabía del largometraje. La compañía detrás de esta entrega es Lionsgate (los mismos detrás de la saga de The Hunger Games y John Wick), quienes tienen como productor asociado a Avi Arad, conocido por ser productor de muchas pelis de Marvel, Ghost in the Shell con Scarlett Johansson y el próximo live-action de The Legend of Zelda.

Avi Arad, conocido por su trabajo de producción en películas de Marvel, producirá también el live-action de ‘The Legend of Zelda’ para Nintendo y Sony. Foto: Getty.

También ya hay director del live-action de ‘Naruto’

Otro detalle que no podemos olvidar es que el live-action de Naruto ya había anunciado hace varios años a su director. Y hasta donde se sabe, Michael Gracey, quien es recordado por dirigir The Greatest Showman, se mantiene como el cineasta que llevará la historia del ‘Zorro de Nueve Colas’ a la gran pantalla.

Para él, la parte de hacer una adaptación fiel al anime y al manga es de suma importancia. Y de hecho, él mismo ha dicho que si el proyecto no había avanzado, es porque no había un guión que convenza del todo a Masashi Kishimoto, creador del manga original de Naruto quien además estaría dentro de los productores ejecutivos de la película.

Michael Gracey fue anunciado en un principio como el director del live-action de Naruto. Foto: Getty.

“Muchas adaptaciones de Hollywood de series de manga muy populares simplemente no lo hacen bien, y para mí lo realmente importante era que si iba a hacer Naruto, quería trabajar con Kishimoto y tener un guión en un escenario en el que él pudiera míralo y animarse a realizarlo“, dijo Gracey a Collider en el 2018.

Ahora con la llegada de Tasha Huo, veremos si se consigue el guión necesario para avanzar en la producción del live-action de Naruto. Y claro, esperemos que sea algo mucho mejor de lo que se ha logrado con otras adaptaciones como Dragonball: Evolution, la reciente Los Caballeros del Zodiaco, The Last Airbender, Death Note del 2010, entre otras.

Masashi Kishimoto, creador de Naruto. Foto: vía Facebook.

Te puede interesar