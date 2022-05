En Now & Then, la verdad a medias es la protagonista. La serie nos presenta a un grupo de seis amigos que se acaban de graduar. Para celebrar, se van a la playa; pero entre circunstancias extrañas, sólo vuelven cinco de ellos. Unos 20 años después, durante una reunión, reciben un correo para chantajearlos con revelar la verdad. ¿Pero cuál es esa?

Al mismo tiempo que el trauma vuelve a la memoria de este grupo de amigos, se abre el caso entre dos detectives que buscan llegar al origen de los sucesos por razones personales. Todo mundo oculta cosas, y al mismo tiempo, todos buscan gritar su verdad: cinco verdades que pueden no coincidir.

Foto: Apple TV+

La idea de Now & Then no es original, pues la hemos visto en otras producciones que quizá se desarrollan de manera distinta, pero con esta misma premisa. Sin embargo, lo que hace tan excepcional a la serie es su elenco comandado por la nominada al Oscar, Marina de Tavira, acompañada por el mexicano José María Yazpik, el colombiano Manolo Cardona, la argentina Soledad Villamil y la española Maribel Verdú.

Y no sólo ellos. Al cast se integró a la nominada al Oscar, Rosie Perez, y Željko Ivanek como los detectives que siguen el caso. Y con todos ellos, tuvimos oportunidad de platicar previo al estreno de Now & Then. Acá les dejamos la entrevista completa:

Now & Then

Now & Then es la producción más reciente de Apple TV+, plataforma que se ha puesto las pilas con sus producciones originales. Es decir, las apuestas de la empresa de la manzana son grandes, pues todo su catálogo está lleno de producciones propias.

Ahora, Now & Then se suma como una serie en español y en inglés como Acapulco, una de las comedias más exitosas de la plataforma. A este tipo de producciones se le sumará Echo 3, producida entre América del Sur y Estados Unidos bajo la pluma de Mark Boal (guionista de Zero Dark Thirty) y Midnight Family producida por Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín.

Desde luego, no son las únicas, y recientemente se han estrenado otros títulos internacionales como La serpiente de Essex con Tom Hiddleston; Slow Horses con Gary Oldman. Entre los próximos estrenos, los más destacados sin duda, están los proyectos para televisión de Alfonso Cuarón de los cuales no se ha revelado mucho, pero ya generaron expectativas altas.

Imagen oficial de ‘Now & Then’ / Foto: Apple TV+