Lo que necesitas saber: En esta segunda tanda de archivos se encuentran videos capturados en Irán, Irak y hasta en Grecia.

Dicho y hecho. Estados Unidos volvió a desclasificar y publicar nuevos archivos, imágenes y expedientes secretos relacionados con ovnis y fenómenos aéreos no identificados… así que acá te dejamos el volumen 2 de los que más están dando de qué hablar.

Segunda tanda de archivos ovni // Foto: U.S Department of War

Los 4 casos más curiosos del volumen 2 de los archivos ovni de Estados Unidos

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba de publicar la segunda tanda de los archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre. Además de los fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI).

1. F-16 derriba un supuesto ovni

En este volumen 2 se encuentra uno de los videos que más ha llamado la atención de todo el tema: el derribo de un OVNI durante los incidentes del lago Hurón en febrero del 2023.

En tan solo 46 segundos se ve un objeto no identificado y el cual posteriormente es derribado por una ráfaga de disparos provenientes de un caza F-16 de Estados Unidos.

2. Formación de 4 fenómenos anómalos no identificados en Irán

Otro de los archivos muestra un video de tan solo 9 segundos en el que se ve a tres objetos sin explicación vistos en agosto del 2022 sobre el mar en Irán.

Lo que más ha llamado la atención de este material es que en la parte izquierda se observa a un cuarto objeto que pasa más rápido que los otros hasta salir de la imagen.

Segunda tanda de archivos ovni // Foto: U.S Department of War

3. Informe sin resolver en Irak

En esta segunda tanda también se publicaron imágenes del Comando Central de los Estados Unidos en el que se aprecia un pequeño punto blanco pasar de un lado a otro.

“Un área de contraste que se mueve desde la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha del campo de visión del sensor. Aproximadamente a los seis segundos, el área de contraste sale del campo de visión del sensor cerca de la esquina superior derecha del fotograma“, se lee en la descripción del video.

Segunda tanda de archivos ovni // Foto: U.S Department of War

4. Fenómeno anómalo no identificado en Grecia

Otro de los videos que anda circulando en redes sociales es uno en el que un objeto en forma de diamante se mueve rápidamente en el cielo… siendo detectado solo mediante sensor infrarrojo.

Sin duda, estos archivos de ovni y fani de Estados Unidos han devuelto a la conversación si existe más allá de nuestro planeta. Pero bueno, si quieres leer los demás documentos solo da clic aquí.