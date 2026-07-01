Ya se nos fue la mitad del año, y eso significa una cosa: es momento de hacer corte de caja con las mejores series 2026 que hemos visto hasta ahora. Aquí tienen la de las películas, por si le quieren echar un ojo.

La buena noticia es que la lista viene bastante bien curada. Promesa. Hay regresos esperados, estrenos que sorprendieron, apuestas mexicanas, dramas intensos, comedias, fantasía, crimen, animación y lo que se les ocurra y antoje.

Así que por acá les dejamos nuestras mejores series 2026, sin orden específico.

Foto: @Cinepolis

Widow’s Bay

Apple TV+

No nos cansaremos de profesar amor a Widow’s Bay. Belleza de serie. Este 2026 estrenó su primera temporada construida en un formato en el que cada episodio nos presenta un “monster of the week”, algo muy tradicional de la televisión que permite formatos extendidos.

Widow’s Bay nos presenta a Tom, el alcalde de una pequeña isla de Nueva Inglaterra que, así como conserva algunas tradiciones pesqueras, también lo hace con sus mitos y leyendas, los cuales despiertan cada tanto tiempo para azotar de maldiciones a la isla.

The Testaments

Disney+

Pocas veces nos sorprende tanto una secuela televisiva como lo hizo The Testaments, la cual continúa con la perversa historia de Gilead, un estado teocrático que, entre muchas otras cosas, apela a la violencia extrema contra las mujeres para construir su base.

Lo interesante, en ese caso con The Testaments, no es ver cómo se expande este lugar y su ideología, sino cómo una generación nacida 100 por ciento bajo el régimen resiste ante las imposiciones: no es natural el sometimiento, pero sí la libertad. Además, Chase Infiniti, Lucy Halliday y el resto del elenco juvenil femenino es ESPECTACULAR.

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La oficina

Prime Video

Había tantas cosas que podían salir mal con el remake mexicano de La oficina, que no nos pusimos a pensar nunca en las bondades de traer ese formato a un contexto mexicano. Eso es bueno porque dejó a muchos bastante sorprendidos con el resultado de La oficina.

La oficina tiene ahora al centro de su historia a Jerónimo Ponce III, un inútil que hereda la empresa de jabones hidrocálidos de su familia y que, para echarla para adelante, debe luchar contra el propio nepotismo que lo puso ahí. Es chistosa, incómoda, a veces exagerada, pero siempre atinada.

A Knight of the Seven Kingdoms

HBO Max

Si te dicen que habrá una nueva serie del universo de Game of Thrones, en automático piensas en las cosas más llamativas: dragones, magia, reyes y reinas soeces, caminantes blancos, el fin de un reino. ¿Pero qué tal si mejor conocemos a las personas que se ven afectadas directamente por las decisiones de todos ellos?

Eso es lo que hizo A Knight of the Seven Kingdoms, la cual se ambienta entre House of the Dragon y Game of Thrones. Con su primera temporada seguimos a Dunk, un aspirante a caballero que no es muy listo, pero sí muy alto y, además, bondadoso. Mientras deambula por Westeros, se encuentra con un niño llamado Egg que lo ayuda a encontrar su camino en el reino.

Margo’s Got Money Troubles

Apple TV+

Elle Fanning toma la producción y el protagónico de la adaptación para televisión de Margo’s Got Money Troubles, compartiendo créditos con Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Thaddea Graham, Greg Kinnear y Nicole Kidman. La historia nos presenta a Margo, la hija de una mesera que queda embarazada de su profesor, un hombre casado.

Toma la decisión de conservar al bebé, emprendiendo un complicado recorrido laboral y económico que la lleva a entrarle al mundo de OF para generar ingresos para su bebé. Pocas personas aceptan este camino, incluido el despreciable padre del bebé, que decide aparecer para dar lecciones de supuesta moral.

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Un show más: Las cintas perdidas

HBO Max

Después de un final hermoso para la serie animada Un show más, su creador, J.G. Quintel, trajo de regreso a Mordecai, Rigby y la pandilla completa para plantear no una precuela o secuela, sino el “descubrimiento” de historias perdidas que no pudimos ver. Y el resultado es igual de genial que antes.

No hay nuevos formatos o desarrollos, ni siquiera cambios en la animación, sino una pequeña extensión de la historia con episodios que no alteran ni el principio ni el fin de los personajes. Si nos preguntan, es irónicamente la manera más creativa de hacerlo.

Santita

Netflix

Rodrigo García construyó una buena base en el cine para este 2026 dar el salto a la televisión. Y lo hizo de la mano de Paulina Dávila para interpretar a Santita, una joven doctora en silla de ruedas que está hundida en una espiral de autodestrucción.

Santita quiere ayudar a la gente, pero no a sí misma. Y todo ha ido en picada no necesariamente desde el accidente que le imposibilitó caminar, sino cuando tomó la decisión de dejar plantado al amor de su vida, interpretado, como siempre, de manera natural por Gael García Bernal. Ilse Salas, Erik Hayser, Álvaro Guerrero y más completan el elenco de esta serie mexicana.

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Hacks 5

HBO Max

La temporada sigue a Deborah después de renunciar en vivo al late night para no traicionar a Ava. La televisora crea la narrativa de que tuvo un colapso mental, justo el miedo más grande de Deborah. No podemos describir lo lindo del final de Hacks, que si bien no termina siendo la mejor comedia, si el cierre que necesitaba.

El joven Sherlock

Prime Video

¿Cuántas veces podemos ver la historia de Sherlock en la pantalla grande o chica? Todas las veces que sean necesarias. Y eso lo demostró El joven Sherlock, una serie dirigida y producida por Guy Ritchie, quien conoce bastante bien al personaje desde hace décadas, con un diseño de producción, vestuario y fotografía increíbles.

Esta entrega nos lleva a los orígenes del detective con el protagónico de Hero Fiennes-Tiffin, sí, el sobrino de Ralph Fiennes, quien comienza a trabajar en el área de limpieza en una prestigiosa universidad, solo para encontrarse con un enorme misterio que debe resolver.

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Industry 4

HBO Max

Esta es la primera serie en este listado que regresa con una nueva temporada. Las demás han sido estrenos. Eso habla muy bien de la presentación de nuevas producciones, pero también de lo genial, en ese caso, de Industry, la cual estrenó su cuarta temporada a inicios de 2026.

Industry ha sido definida de muchas formas como Succession en tachas o Euphoria en el mundo de las finanzas. Sí y no, pero es mucho más: un drama que aumenta cada vez más sus apuestas para convertirse en un thriller del mundo corporativo con las mejores actuaciones de Marisa Abela y Myha’la Herrold.

Half Man

HBO Max

Una nueva historia del creador de Bebé Reno no podía ser simple o llevadera. Pero lo que Richard Gadd hizo con Half Man fue demasiado. Tanto que, amigos, es una serie demasiado complicada de ver, de terminar, de seguir y con la cual identificarse.

La historia sigue a dos hombres cuyas vidas se cruzan y se complican porque entre ellos, a pesar de la oportunidad de la intimidad y el amor de hermano, la violencia es lo que impera, lo que los controla. Las actuaciones de Gadd y de Jamie Bell son excepcionales.

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Rooster

HBO Max

Steve Carell está de regreso con una serie que manifiesta sus grandes cualidades como actor. Una vez más. Lo decimos porque series como Space Force o The Four Seasons no alimentaron su carrera. Pero para eso llegó Rooster, en la que interpreta a Greg Russo, un escritor de best sellers divorciado.

Cuando su hija enfrenta una crisis con su esposo, Greg debe ayudarla procurando amabilidad y bondad de su parte. Pero, mientras la ayuda, Greg también descubre algunas virtudes de su propia situación, marcada por la separación con su esposa.

Spider-Noir

Prime Video

Cuando explotó el streaming, nos dijeron que la audiencia tendría poder de decisión sobre cómo, cuándo y dónde ver sus series y películas favoritas. De a poco, esa libertad se fue reduciendo hasta caer en cuenta de que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestro tiempo mientras recorremos por horas las plataformas.

Nos echamos este choro porque hay una serie que nos dio un poder de decisión, y lo mejor es que es uno creativo: Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage como Ben Reilly, quien fuera el héroe de una ciudad que le quitó todo, incluido el amor de su vida.

La cosa es que Spider-Noir se presenta en dos formatos distintos: uno en blanco y negro para corresponder al cine noir y la ambientación de los 30 de la historia; y el otro a color para recuperar la tradición de los cómics. Es genial tomar una decisión así.

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House of the Dragon

HBO Max

El regreso de House of the Dragon era uno de los más esperados en la televisión este 2026. La promesa de ver la épica Danza de los Dragones, después de una pesada y un tanto aburrida segunda temporada, aumentó las expectativas y, les podemos decir, las supera.

Hasta ahora apenas van un par de episodios, pero qué episodios. Emma D’Arcy es impresionante como Rhaenyra Targaryen, reclamando el trono que le pertenece con un ejército de dragones. Dicho esto, lo único que nos tiene con el corazón cruzado son ellos, los dragones a merced de personas narcisistas y ególatras.

Nos falta ver:

Wonder Man de Disney+ (se estrenó en enero)

One Piece 2 de Netflix (estrenada en marzo)

Avatar: The Last Airbender 2 de Netflix (estrenada en junio)