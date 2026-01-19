Lo que necesitas saber: Fossoway, Beesbury o el torneo de la Casa Ashcroft son algunas de las familias que aparecen en 'A Knight of the Seven Kingdoms', la nueva serie del mundo de Game of Thrones

Si están listos para ver A Knight of the Seven Kingdoms, acá les preparamos una guía de todas las Casas que aparecen en la nueva serie del mundo de Game of Thrones.

A diferencia de la serie principal o lo que vimos en House of the Dragon, en las historias de Dunk y Egg vemos algunas casas distintas o mucho menos reconocidas. En ese caso, van a necesitar esta guía para conocer algunas de las historias.

Eso no significa que no existan los Targaryen o los Baratheon, pero la serie —digamos— tiene otros enfoques. Vámonos tendidos.

Guía de Casas en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

Casa Fossoway

La Casa Fossoway es una de las más casas más reconocidas en el Reino del Reach, la zona con más cosechas o producción de alimentos en Westeros. Están subordinados a los gobernantes de la Casa Tyrell.

Casa Fossoway en Knight of the Seven Kingdoms

Su castillo se llama Cider Hall o La Sidra. Su escudo es una manzana roja.

Importancia : Son una casa reconocida por la producción de bebidas, con amplio poder económico dentro del Reach.

: Son una casa reconocida por la producción de bebidas, con amplio poder económico dentro del Reach. House of the Dragon: En House of the Dragon, 80 años antes, la casa apoyó la causa de los Verdes de Alicent Hightower, por lo que en algún momento después de la Guerra pierden sus títulos de Lord.

Steffon y Raymun Fossoway // Foto: WBD

En A Knights of the Seven Kingdoms conocemos a dos personajes importantes para la casa Fossoway. El primero es Steffon, un caballero; el otro es Raymun, su primo y escudero.

Casa Ashford

Ubicada en el Reino del Reach. La Casa Ashford son nobles, pero están a las órdenes de los gobernantes de la Casa Tyrell.

Casa Ashford en Knight of the Seven Kingdoms

Importancia : Son una casa poco reconocida , pero ellos organizan el torneo de la primera temporada en A Knight of the Seven Kingdoms.

: Son una casa , pero ellos de la primera temporada en A Knight of the Seven Kingdoms. Game of Thrones: Siguen existiendo, pero con poco protagonismo. Solo los mencionan una vez, cuando Jon Snow dice que nunca los había escuchado en la temporada 5.

Algunos personajes notorios de la Casa Ashford —son poquitos— incluyen a los tres hijos de Lord Ashford. Robert y Andrew, ambos caballeros y su hermana pequeña, de 13 años, para quien organizan el torneo en su cumpleaños.

Casa Beesbury

La Casa Beesbury está ubicada también en el Reino del Reach, aunque ellos están directamente con la familia Hightower.

Casa Beesbury en Knight of the Seven Kingdoms

Importancia : Era una casa con cierto poder político, pero 80 años antes, en la época de House of the Dragon .

: Era una casa con cierto poder político, pero 80 años antes, en la época de . House of the Dragon : Conocemos a Lord Lyman Beesbury , quien era el Maestro de Moneda en la corte del Rey Viserys.

: Conocemos a , quien era el Maestro de Moneda en la corte del Rey Viserys. Game of Thrones: No aparecen, ni son mencionados en la serie; aunque en los libros un descendiente Beesbury se encuentra a Brienne y le cuenta lo que sucedió en la Red Wedding.

Algunos personajes notorios, además de Lyman Beesbury —considerado la primera muerte de la Danza de los Dragones a manos de Criston Cole—, está Humfrey Beesbury un caballero participante en el torneo de Dunk y Egg.

Casa Hardyng

Originarios del Valle, la zona montañosa en Westeros, la Casa Hardyng es una casa menor bajo las órdenes de la Casa Arryn.

Casa Hardyng en Knight of the Seven Kingdoms

Importancia : Son una casa poco protagonista en los juegos de poder, pero son reconocidos por su caballería .

: Son una casa poco protagonista en los juegos de poder, pero son . Game of Thrones: No son mencionados en la serie, pero en los libros un familiar de la Casa Hardyng aparece unos instantes como parte de una trama de matrimonios organizada por Petyr Baelish, Littlefinger.

Un personaje notorio en A Knights of the Seven Kingdoms es Humfrey Hardyng que es un caballero inscrito en el torneo a quien le rompen una pierna.

Casa Rhysling

La Casa Rhysling es una casa muy pequeña originaria del Reach.

Casa Rhysling en Knight of the Seven Kingdoms

Importancia: Pocas veces se menciona su casa o su escudo, pero se cree que están relacionados con la producción de vino en Westeros.

Un personaje en A Knights of the Seven Kingdoms es Robyn Rhysling, un caballero experimentado que es recordado por haber perdido un ojo en algunos torneos previos.

Otras casas que ya conoces de Game of Thrones

Aunque la historia de A Knight of the Seven Kingdoms tiene un alcance distinto —con un enfoque en la vida de Dunk y de Egg, o de las personas comunes en Westeros—, también tenemos algunas casas que ya conoces.

Casa Dondarrion

Originaria de las Stormlands, es una casa noble que está subordinada a la Casa Baratheon.

Casa Dondarrion en Knight of the Seven Kingdoms

Importancia : Es una casa conocida por sus caballeros, que participaron en las Guerras de Dorne , se acercaron a la Casa Baratheon y tuvieron amistades con los propios Targaryen.

: Es una casa conocida por sus caballeros, que participaron en las , se acercaron a la Casa Baratheon y tuvieron amistades con los propios Targaryen. Game of Thrones: En la época de Game of Thrones conoces a Beric Dondarrion, el caballero que forma la Hermandad sin Estandartes, legendario por revivir decenas de veces.

Manfred Dondarrion, en A Knight of the Seven Kingdoms // Foto: WBD

En la época de A Knight of the Seven Kingdoms conocemos a Manfred Dondarrion, un caballero de la casa que —años atrás— acompañó a Dunk y Arlan of Pennytree a una batalla cerca de Dorne, aunque finge no conocerlos.

Casa Baratheon

La principal casa gobernante de las Stormlands. Los reconoces por el escudo de un venado en un campo de oro.

Casa Baratheon en Game of Thrones

Importancia : Es una de las casas más importantes en todo Westeros, fundada por el general más cercano a Aegon el Conquistador .

: Es una de las casas más importantes en todo Westeros, fundada por . House of the Dragon : Conocemos a Lord Boros Baratheon , cuando Aemond Targaryen (verdes) y Lucerys Velaryon (negros), van a pedirle su apoyo en la Danza de los Dragones. Justo saliendo de Storm’s End , todo se convierte en tragedia.

: Conocemos a , cuando Aemond Targaryen (verdes) y Lucerys Velaryon (negros), van a pedirle su apoyo en la Danza de los Dragones. Justo saliendo de , todo se convierte en tragedia. Game of Thrones: Obviamente, el más conocido en esas épocas es Robert Baratheon, que lo conocemos como Rey de Westeros. O sus hijos —pónganle comillas— que son Joffrey Baratheon o Tommen. También recordamos a Stannis Baratheon o a Renly.

El siempre sonriente Lyonel Baratheon // Foto: WBD

En las épocas de A Knight of the Seven Kingdoms, el principal personaje de la Casa Baratheon es Lyonel Baratheon, un caballero recordado por su risa, su humor y sus fiestas. Era apodado Laughing Storm.

Un dato curioso: Lyonel Baratheon es bisabuelo de Robert Baratheon.

Casa Targaryen en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

De estos no hay pierde, ¿no? Bueno, hay mucho pierde porque tienen uno de los árboles genealógicos más enredados en toda la ficción, pero el chiste es que ya sabemos quiénes son.

Lo importante acá es ubicarnos en el tiempo o con algunos personajes.

Guía Rápida de los Targaryen en A Knight of the Seven Kingdoms

Esta es una época complicada para los Targaryen. Han pasado 80 años después de la guerra de House of the Dragon y aunque la familia sigue en el trono, su poder está disminuido: los dragones ya no existen en el mundo.

Si eso no fuera suficiente, acaban de vencer una rebelión que sacudió el continente entero, conocida como la Rebelión Blackfyre.

Los Targaryen en A Knight of the Seven Kingdoms // Foto: WBD

Los Targaryen de otras épocas nunca asistirían a un torneo como el de la Casa Ashford, pero están en momentos de Relaciones Públicas, de saludar a sus aliados y de mostrarse, frente a todos, en control de su reino.

El Rey es Daeron II Targaryen.

Su mayor virtud está en haber anexado el Reino de Dorne a Westeros, además haciéndolo sin guerra; sino casándose con la princesa Myriah Martell.

Los personajes Targaryen más importantes

Los principales personajes Targaryen en estos momentos son dos de los hijos del Rey Daeron.

Uno es Baelor Targaryen , apodado Breakspear.

, apodado Breakspear. El otro es Maekar Targaryen.

Baelor Targaryen, Breakspear // Foto: WBD

Baelor Breakspear es heredero a la corona y un príncipe honesto, aunque no heredó el pelo güero de los Targaryen, lo que causa algunos problemas de legitimidad pública.

Maekar es más serio y temido, pero sus conflictos son más familiares.

Maekar Targaryen // Foto: WBD

Baelor solo tiene un hijo llamado Valarr, pero Maekar tiene 4 hijos que son esenciales en esta historia:

Daeron Targaryen , conocido como The Drunken.

, conocido como The Drunken. Aerion Targaryen , conocido como Brightflame.

, conocido como Brightflame. Aemon Targaryen

Aegon Targaryen

Cuando la historia comienza en A Knight of the Seven Kingdoms, sabrás que dos de sus hijos están desaparecidos, uno más está estudiando y el otro es un gandalla marca diablo.

Estas son las Casas que aparecen en la primera temporada de las historias de Dunk y Egg, pero vaya que algunos de los personajes valen la pena.