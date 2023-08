Murió a los 87 años William Friedkin, director de 'El Exorcista'

Lo que necesitas saber: El cine está de luto, pues se confirmó la muerte a los 87 años de William Friedkin, uno de los cineastas más importantes del Hollywood de los 70 que dirigió películas importantes como 'El Exorcista' y 'The French Connection'.

Este 7 de agosto el cine está de luto, pues lamentablemente nos enteramos que murió a los 87 años el director William Friedkin, quien estuvo a cargo de películas legendarias que cambiaron por completo la historia del séptimo arte, como El Exorcista y The French Connection.

De acuerdo con Variety, la notifica del fallecimiento del cineasta la confirmó el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, quien es amigo de la esposa de William Friedkin, Sherry Lansing. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte de este enorme director.

Un amigo cercano a la familia de William Friedkin confirmó la muerte del director de ‘El Exorcista’/Foto: Getty Images

Repasemos la carrera de William Friedkin

William David Friedkin nació el 29 de agosto de 1935 en Chicago, Illinois. Para inicios de los 60 comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento, trabajando para el programa Alfred Hitchcock Presents, donde dirigió algunos episodios. Sin embargo, no tardó mucho en dar el gran paso al cine, pues en 1967 estrenó su ópera prima, Good Times.

Con películas como The Birthday Party, The Night They Raided Minsky’s y The Boys in the Band, William Friedkin empezó a ganar popularidad. Pero fue hasta 1972 cuando obtuvo el reconocimiento que cualquier cineasta quiere, ya que en aquel año se ganó cinco premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director por su trabajo en The French Connection.

‘El Exorcista’ y el momento más difícil en la carrera de William Friedkin

A partir de ese momento, William Friedkin se convirtió en una de las figuras del “nuevo Hollywood” y entró a la generación de directores vibrantes y arriesgados que nos regalaron películas icónicas durante los 70, entre los que destacaron nombres como el de Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich y Hal Ashby.

Sin embargo, fue en 1973 cuando William Friedkin dirigió una de las cintas más importantes de su carrera, la adaptación cinematográfica de El Exorcista, la novela de William Peter Blatty. Desde su estreno se convirtió en una película de culto dentro del terror y una de las más importantes en la historia no solo de este género, sino del cine en general.

Tras estos éxitos, la carrera de William Friedkin se fue apagando y poco a poco su nombre dejó de tener tantos reflectores. En 1977 dirigió Sorcerer, un remake de la película El salario del miedo de Henri-Georges Clouzot que fracasó en taquilla. Esto lo llevó a tomar proyectos de menor presupuesto en el que participaron actores que se convertirían en leyendas, como Cruising con Al Pacino y Paul Sorvino, o To Live and Die in L.A., donde apareció Willem Dafoe.

Las últimas películas que dirigió William Friedkin

Entre los trabajos más recientes de William Friedkin para la gran pantalla se encuentran películas como: Jade (1995) con David Caruso y Linda Fiorentino; Rules of Engagement (2000), protagonizada por Samuel L. Jackson, Tommy Lee Jones, Guy Pearce y Ben Kingsley; y Killer Joe (2011), con Matthew McConaughey y Emile Hirsch.

La última cinta que presentó Willian Friedkin fue The Devil and Father Amorth (2017), un documental que se centra en uno de los exorcismos del sacerdote Gabriele Amorth. Sin embargo, alcanzó a dirigir una película más, un remake de The Caine Mutiny Court-Martial, la cual tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2023.

Además de su trayectoria como cineasta, William Friedkin también se convirtió en director de ópera, e incluso recibió la bendición de personalidades y figuras respetadas dentro del género, como Plácido Domingo y Zubin Mehta. Sin duda, se nos fue una verdaderas leyenda del cine, que con su trabajo marcó un antes y después en la historia del séptimo arte. ​

