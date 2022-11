A combatir a los Locust: Netflix ya trabaja en una película y una serie sobre 'Gears of War'

Después de Halo, Gears of War debe ser la franquicia más importante que Microsoft y Xbox ha lanzado al mercado en la industria de los videojuegos. Tras su lanzamiento en el 2006, la historia de Marcus Fenix y el combate contra la amenaza Locust se convirtió en uno de los juegos estilo shooter más populares de la historia.

Y bueno, era solo cuestión de tiempo para que los grandes estudios de Hollywood se abalanzaran sobre ella para adaptarla a una película o una serie. La cosa es que luego de varios años y uno que otro proyecto que no avanzó por parte de otras instancias, Netflix se hizo con los derechos del juego y ya prepara varios contenidos basados en esta saga.

Netflix nos traerá una peli y una serie de ‘Gears of War’

Así como lo leen, el llamado “gigante del streaming” se la va a rifar por partida doble y aprovecharán al máximo la saga de Gears of War. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la plataforma adaptará el videojuego a una película live-action además de una serie animada para adultos.

Las fuentes mencionan que si las cosas salen de la mejor manera, la franquicia se expandirá a más contenidos (aunque no se mencionan qué otras tramas seguirían en todo caso). Esta noticia llega este lunes 7 de noviembre, justo en el aniversario número 16 del videojuego.

La posible trama de las adaptaciones de Netflix

Claro que resulta emocionante una adaptación de este calibre para Gears of War. Sin embargo, se entiende que los proyectos para la película de acción en vivo y la serie animada aún están en etapas tempranas de desarrollo, por lo que aún no tienen directores, elenco adjunto o una fecha de estreno establecida.

La trama del videojuego original nos sitúa en un planeta ficticio llamado Sera, en medio de una crisis energética mundial. Luego de descubrir bajo tierra un líquido que ayudará a la humanidad a contrarrestar ese problema, hubo un conflicto entre dos bandos por el control de este componente conocido como la Imulsión.

Tras ese conflicto, la raza humana ahora debería enfrentarse a una especie llegada del subsuelo conocida como los Locust quienes invadieron el planeta y obligaron a que los humanos pelearan en favor de su supervivencia. Ahí es cuando conocemos al soldado conocido como Marcus Fenix, un complicado personaje que junto a su amigo personal Dominic Santiago y el escuadrón Delta lideran una de las últimas resistencias de la humanidad contra la amenaza Locust.

Si bien Netflix no ha detallado la trama que seguirán sus contenidos, es muy probable que veamos el origen de la historia en ellos. Esperaremos más detalles próximamente. Para recordar mejor ese juego, les dejamos acá abajo el tráiler.

Las adaptaciones de ‘Gears of War’ que no sucedieron

New Line Cinema (propiedad de Warner Bros)se había hecho con los derechos de Gears of War en 2007, pero en los años posteriores el proyecto no avanzó y se buscó un nuevo estudio que se hiciera cargo de ello.

Fue entre 2013 y 2016 cuando Universal Pictures saltó al quite para desarrollar la película, con el productor ejecutivo Scott Stuber encabezando la iniciativa de que se hiciera la adaptación cinematográfica. Sin embargo, nuevamente ese proyecto no avanzó… aunque las ganas de Stuber permanecieron en otro lado.

Scott Stuber ahora dirige la división de películas originales de Netflix, así que no es difícil entender por qué la plataforma de streaming buscó con tanta insistencia hacerse con los derechos de la franquicia de Xbox. Andaremos al tanto de próximos anuncios respecto a este notición.