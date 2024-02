Lo que necesitas saber: ¿Cómo fue que una película desconocida y que dura 10 horas se convirtió en una joya entre las reseñas de Letterboxd?

Letterboxd se ha convertido en una de las aplicaciones/páginas más útiles para los amantes del cine y la televisión. En este espacio subes tu calificación y opinión respecto a una película o serie que acabas de ver, y de a poco, se arma un catálogo personal que se comparte con otros usuarios.

Lo genial es que esas recomendaciones no sólo son de personas que se dedican a escribir de cine o televisión, sino de espectadores regulares que tienen una opinión sincera respecto a algún título (ya sea de la película o su experiencia con esta). Y eso es lo que ha hecho que la comunidad de Letterboxd crezca y aumente su validación.

Si bien lo más usual es encontrar un montón de películas que andan en tendencia o sus estrenos son recientes, también por ahí están algunas joyas ocultas de usuarios que son más clavados. Y es aquí donde encontramos la película titulada Paint Drying, la cual dura poco más de 10 horas y cuyas reseñas son una joya.

Paint Drying: una respuesta a la censura

En 2016, Charlie Shackleton estrenó la película Paint Drying, la cual dura 607 minutos y, básicamente, es una imagen sostenida de una pared que se está secando. Vaya, su título no puede ser más literal. Son 10 horas y cachito de contemplación de un muro blanco.

De manera inmediata pensamos que es una broma. Luego, podríamos asumir que se trata de un ejercicio fílmico pretencioso que sólo veríamos en una (primera) cita con una persona snob en la Cineteca Nacional. Pero en realidad, el contexto de Paint Drying es más profundo, aunque no por eso evidente.

La cosa es que su director, escritor, productor, editor y fotógrafo, el mismo Charlie Lyne (cuyo nombre actual es Charlie Shackleton), pensó en Paint Drying como una forma de criticar las prácticas de la British Board of Film Classification. ¿Pero por qué?

Clasificaciones, cuotas y una película de 10 horas

En el Reino Unido si una película no puede pagar la tarifa de visualización, simplemente no se pueden mostrar al público porque es ilegal no tener una clasificación. En Estados Unidos, por ejemplo, esto es distinto a partir de que los creadores (directores, productores o quien sea), pueden o no participar en dicho proceso.

Y ese proceso es bastante costoso, sobre todo si pensamos en producciones independientes, o bien, producciones que surgen del crowdfunding. Ahora bien. Hay un costo al presentar la película y un costo adicional por cada minuto de la producción. Entonces, lo que ideó Shackleton fue una película de 10 horas que la BBFC tuviera que ver en su totalidad.

El tema de la clasificación es más importante de lo que parece, pues no sólo varia en sus costos, sino que también determina en cuántas salas se proyectará la película y cuántas personas tendrán oportunidad de verla.

Paint Drying fue aprobada para tener una clasificación U. ¿Y eso qué significa? Que es Universal y apta para todo público a partir de los 4 años. También se le catalogo como un documental cuya sinopsis lee: “una película que muestra la pintura secarse de una pared”.

Paint Drying en Letterboxd

De acuerdo con IndieWire, en 2020 un usuario de Letterboxd publicó una reseña en el perfil de Paint Drying. Lo interesante de este comentario no es de que este se desprendieran un sinfín de reseñas sobre el filme, sino que la gente lo utilizó para hablar de sus sentimientos, conectando con otras personas en la aplicación.

Actualmente hay más de 7 mil comentarios en Paint Drying que no necesariamente hablan sobre la película. Y eso es lo que hace tan genial este espacio. Primero, conocimos una película que, quizá, de alguna otra manera no hubiera llegado a nuestra biblioteca fílmica. Y en segundo lugar, se creó una comunidad donde los usuarios sienten libertad de expresar sus sentimientos. ¿Acaso hay algo mejor?

