Lo que necesitas saber: El fallecido 'Rey del Corrido' tendrá su biopic y parece que habría protagonista.

Tal vez no se acuerden porque pues ya tiene rato que se había dado a conocer el proyecto para una película de Chalino Sánchez. Pero sí, está en desarrollo y parece que definitivamente está avanzando.

De acuerdo con Deadline, David Castañeda (que ha tenido papeles en The Umbrella Academy y próximamente en Ballerina) sería el principal candidato para tomar el papel del llamado ‘Rey del Corrido’.

El actor mexicoestadounidense, David Castañeda, es el principal candidato para el papel de Chalino Sánchez. Foto: Getty

David Castañeda, el posible protagonista de la película de Chalino Sánchez

Eso sí, hay que ser muy claros: la elección de protagonista no es oficial aún. Según el medio citado, David Castañeda fue el actor más destacado de entre los varios candidatos de origen latino que se presentaron a la audición.

Hasta donde se sabe, el actor ha mostrado un gran interés por quedarse con el papel, además de que las pláticas con la gente de la producción estarían avanzando. En cuanto se sepa más sobre su posible confirmación en la película de Chalino Sánchez.

David Castañeda ha hecho papeles secundarios en diversas series como Blindspot o Jane The Virgin. Sin embargo, a partir del 2018 se le ha visto en producciones de mayor perfil tanto de televisión como en el cine, siendo sus roles como Héctor en Sicario: Day Of The Soldado y Diego Hargreeves en The Umbrella Academy los más reconocidos.

David Castañeda en ‘The Umbrella Academy’. Foto: Netflix.

Nombre, director y otros detalles sobre la biopic del ‘Rey de los Corridos’

El proyecto de la película de Chalino Sánchez ya se había anunciado en el 2020. El asunto es que poco se pudo avanzar con la preproducción y el desarrollo de la cinta quedó casi en el olvido… al menos hasta ahora que se informó lo de David Castañeda como posible protagonista.

Hasta donde se sabe, la película solo llevará por nombre Chalino y el guión lo escribió Jesús Celaya, quien ganó por ese trabajo de guionismo el premio Latinx Fellowship en el marco del Sundance Screenwriters and Directors Labs 2020. También escribió el guión para un proyecto llamado Chico Grande, que fue adquirido por Amazon Studios.

Jesús Celaya escribió el guión de la película de Chalino Sánchez. Foto: vía IMDB.

El propio Jesús Celaya, de origen mexicano y criado tanto en Sonora como en Washington, también se perfila para dirigir la película de Chalino Sánchez. También se sabe que está autorizado el uso de la música del cantante de regional mexicano.

Por el momento, eso sí, el proyecto tiene etiqueta de cinta independiente y no hay un gran estudio financiándola o cuando menos, ofreciendo un trato de distribución. Tampoco hay una trama delimitada.

Por acá, les andaremos actualizando todo lo que se vaya revelando de esta producción en el futuro. Será interesante ver la historia de vida de uno de los más recordados y polémicos artistas de regional mexicano en el cine.

Chalino Sánchez es recordado como ‘El Rey del Corrido’. Foto: Especial vía Facebook.

