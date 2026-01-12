Lo que necesitas saber: Vimos varios pines de la campaña de "Be Good" en los Golden Globes 2026 y son una protesta contra ICE en Estados Unidos, especialmente la víctima de un tiroteo en Minneapolis

Sabemos que las alfombras rojas son oportunidades para el activismo, para los mensajes políticos o para aprovechar las cámaras para mostrar apoyo a una causa. Esta vez, en los Golden Globes 2026 vimos a varios de los artistas usar pines que decían “Be Good”.

Pines de Be Good en los Golden Globes 2026 // Foto: Variety

Los vimos en el saco de Mark Ruffalo o en el vestido de Wanda Sykes, así como muchas otras celebridades en el evento de California.

¿Qué significan los pines de “Be Good” en los Golden Globes 2026?

La versión más sencilla es que “Be Good” se traduce directamente como ser buenos o ser buenas, pero el significado de estos pines va mucho más allá. En realidad es una protesta directa contra ICE y las políticas migratorias de Estados Unidos.

Recordando a la víctima de ICE en Minneapolis

Los pines son un recordatorio de la víctima de ICE en Minneapolis en 2026.

Se trataba de Renée Nicole Macklin-Good, una poeta y madre de 3 hijos, que fue asesinada en un polémico tiroteo contra la policía migratoria de Estados Unidos.

Renée Nicole Macklin-Good // Captura de pantalla

El Gobierno de Estados Unidos la calificó como “terrorista doméstica” por increpar a los agentes de ICE, mientras que los activistas estaban reclamando que era una manifestante pacífica a la que le dispararon sin razones.

Su apellido y su causa en los pines de “Be Good” de los Golden Globes

Entonces, los pines de “Be Good” que vemos en los Golden Globes 2026 son un recordatorio del apellido de la víctima de ICE.

Fotos de la campaña Be Good // Foto: @somosmaremoto

Aunque, claro, también son una petición a ser mejores personas.

“Nos recuerda lo que significa ser buenos unos con otros frente a un horror así: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano. Todos los días, en todas partes, personas comunes están haciendo el bien: cuidando que niñas y niños lleguen seguros a la escuela, documentando a padres que están siendo desaparecidos de sus lugares de trabajo, donando a colectas para apoyar a organizaciones que nos están protegiendo”

La manifestación y los pines, son una campaña de diversas organizaciones, como Maremoto o la American Civil Liberties Union (ACLU)