Hoppers, la nueva película de Pixar, es la reina de la taquilla internacional y no nos sorprende. A nosotros nos gustó tanto, que incluso adoptamos a un castor como resultado del amor que ahora les tenemos gracias a la película. AQUÍ les contamos todo.

De acuerdo con el último reporte, esta cinta animada recaudó 88 millones de dólares en la totalidad de su taquilla en su primer fin de semana; es decir que es la suma de lo que recaudó en Estados Unidos y el resto de los países. México ocupa el tercer lugar en el mercado de Hoppers con 3.7 millones de dólares.

Los números de Hoppers no son cosa menor (pensando que no se ha estrenado en China, por ejemplo) tomando en cuenta varios puntos. El primero es que el primer éxito mayúsculo de Pixar en casi 10 años en cuanto a sus historias originales. Su última gran cinta fue Coco en 2017, la cual recaudó unos 823 millones de dólares.

Los últimos éxitos de Pixar

Pero de ahí, le siguieron cuatro producciones que forman parte de franquicias: Los Increíbles 2, Toy Story 4, Lightyear e Intensamente 2. Todas exitosas, sobre todo la última al ser una de las películas animadas más taquilleras en la historia junto a Super Mario Bros.: The Movie y Zootopia 2.

Las otras películas que salieron desde 2017, fueron producciones originales, un total de seis. Cuatro de ellas se vieron fuertemente afectadas por la pandemia como en el caso de Onward, Soul, Luca y Red (se estrenaron entre 2020 y 2022 ya sea directamente en Disney+ o con una ventana reducida en cines).

Fuera de la pandemia, por decirlo de alguna manera, llegaron Elemental en 2023 y Elio en 2025, y ninguna de ellas, siendo honestos, se sumó al conocido de Pixar en años anteriores.

Imagen de ‘Soul’ / Foto: Pixar

Los planes a futuro para el estudio

The Wall Street Journal publicó un artículo en donde revelaba los planes a futuro de Pixar, unos títulos que ya conocemos y otros que son sorpresas. La primera gran película de Pixar después de Hoppers es Toy Story 5 programada para el 19 de junio de 2026 como parte de una franquicia.

Luego tenemos Gatto para el 5 de marzo de 2027, una producción original. A esa le sigue Los Increíbles 3 para 2028 sin una fecha específica, de nueva cuenta plan de franquicia. Y a esa, le sigue la tercera entrega del universo de Monsters Inc.

La sorpresas más grandes llegan con la película Ono Ghost Market, una producción original, y un musical del que no se han revelado detalles. Pero Hoppers viene, quizá, a cambiar un poco el panorama tanto de Pixar como de la taquilla en general.

Hoopers, la nueva esperanza

La cantidad que Hoppers ha recaudado en taquilla en su primer fin de semana es importante para entender los próximos planes de Pixar en el futuro y si vale la pena replantearse, como audiencia, lo que vemos.

Hay producciones originales, pero sus apuestas más grandes son extender las franquicias más conocidas, sobre todo con la quinta entrega de Toy Story para este 2026, la cual, sabemos, tendrá el suficiente éxito como asegurar que Pixar extienda, a su vez, otras franquicias que tiene.

Y entendemos. Es un negocio en el que importa más lo que traiga lana a la casa; pero las apuestas originales, cuando son verdaderamente originales, no pueden no ser vistas y Hoppers es la prueba de ello.

El rey Jorge y Mabel en Hoppers / Foto: Pixar

Otra cosa a considerar es que si se arman una buena historia desde el inicio, esa misma se puede convertir en una franquicia a futuro. No nos odien, pero Hoppers tiene ese mismo potencial. Entonces, es un plan redondo que, parece, no todos los estudios asumen del todo.

Veremos Toy Story 5. Sin duda. Pero ver Hoppers, con toda su intensidad, nos da un respiro en una industria que ve la originalidad como un riesgo, una apuesta que se debe evitar, en lugar de una forma de extender sus planes a futuro.

Es decir que si Pixar, por mencionar el caso, nos entrega Hoppers, seguramente iré a ver lo que sigue entre sus novedades. E igual, muy probablemente iré a ver Hoppers 2 si deciden armarse una secuela.

Imagen de Hoppers sobre castores / Foto: Pixar

Sinners es la otra prueba

Esto también sucede fuera de la animación. Sinners de Ryan Coogler es una historia 100 por ciento original que se ha convertido en la cinta más nominada en la historia de los premios Oscar con una taquilla de poco más de 400 millones de dólares frente a sus 90 de presupuesto.

Warner Bros. le dio completa libertad al director en todos los puntos de su producción, y ese ha sido el resultado. Cosa similar sucedió con Weapons (también de Warner entre sus estrenos de 2025), para la cual tienen preparada una nueva producción centrada en la tía Gladys.