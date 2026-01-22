Este jueves 22 de enero se dieron a conocer las nominaciones a los Oscar 2026. Sinners es la película más nominada de esta edición con 16 menciones, lo que la convierte en la cinta con mayor número de menciones en la historia de los premios de la Academia.

Sinners o Pecadores, es una película dirigida por Ryan Coogler que no sólo recibió la aclamación de la crítica al momento de su salida en la primera mitad de 2025, sino que también fue un éxito total de la taquilla al recaudar, hasta ahora más de 360 millones de dólares.

Las nominaciones de Sinners para los Oscar 2026

La película de Warner Bros., como les decíamos, se llevó 16 nominaciones a los Oscar que incluyen:

Mejor Película

Director para Ryan Coogler

Actor para Michael B. Jordan

Actriz de Reparto para Wunmi Mosaku

Actor de Reparto para Delroy Lindo

Guion original

Casting

Diseño de producción

Fotografía

Diseño de vestuario

Edición

Maquillaje y peluquería

Efectos visuales

Sonido

Score

Canción original con “I Lied to You”

Imagen de ‘Sinners’ / Foto: Warner Bros.

La historia de las nominaciones técnicas en los Oscar

Sinners también se convirtió en la séptima película en recibir todas las nominaciones en las categorías técnicas. Primero lo lograron Titanic en 1997, Master and Commander en 2003, Hugo de 2011, The Revenant de 2015, Mad Max: Fury Road de 2015 y Dune en 2021.

La cosa es que Sinners, al igual que Titanic, también se llevó nominación para Mejor Canción Original. Eso la pone en un lugar destacado junto con la cinta dirigida por James Cameron.

Las otras películas más nominadas a los Oscar 2026

Sinners fue la película más nominada en los premios Oscar 2026, pero hay otras cintas que le dieron batalla y que alcanzaron un número importante de menciones en las distintas categorías.

One Battle After Another queda en segundo lugar con 13 menciones, incluidas las más importantes de Mejor Película, Director, Actor, Actriz de Reparto y dos para Actor de Reparto, igual con Guion adaptado.

Frankenstein se llevó el tercer lugar con 10 nominaciones a los Oscar que, tristemente, no incluyeron a Guillermo del Toro como Mejor Director, pero sí a Jacob Elordi como Actor de Reparto.

Sentimental Value y Marty Supreme se llevaron 9 nominaciones, seguida de Hamnet con 8 menciones.

De ahí seguimos con Bugonia, F1, Train Dreams y El agente secreto, todas con 4 nominaciones a los Oscar 2026.

Blue Moon, Avatar: Fire and Ash, Kpop Demon Hunters, Sirāt y It Was Just An Accident se llevaron 2 nominaciones. Mientras, Weapons y Zootopia 2 corrieron con una sola mención.