Scary Movie es una de las franquicias de comedia más populares del nuevo milenio. Buena parte de su éxito se debe a la enorme cantidad de parodias y referencias que hace a películas, comerciales, celebridades y fenómenos de la cultura popular.

Y cuando Scary Movie 2 llegó a los cines en 2001, había pocos anuncios tan populares como “Freestyle”, el icónico comercial de Nike.

La campaña reunió a varios basquetbolistas profesionales y jugadores callejeros que recreaban el ritmo de “Planet Rock”, de Afrika Bambaataa, mientras botaban el balón (dribbling) y golpeaban sus tenis contra la duela para crear una especie de composición musical.

El anuncio fue dirigido por Paul Hunter, conocido por videos musicales como “Hypnotize”, de Notorious B.I.G., o “Honey”, de Mariah Carey. Mientras Hunter tomó cierta inspiración visual del trabajo que realizó para “Untitled (How Does It Feel)”, de, los hermanos Wayans encontraron en aquel comercial el material perfecto para una de las secuencias más recordadas de Scary Movie 2.

El comercial de Nike en Scary Movie 2

La parodia del comercial de Nike es una de las escenas más memorables de la segunda entrega.

La secuencia ocurre dentro de la casa embrujada que sirve como escenario principal de la película. Mientras los personajes exploran el lugar, una pelota de basquetbol aparece de repente y Shorty comienza a botarla, iniciando una coreografía inspirada directamente en el anuncio.

Cindy y Buddy bailan completamente fuera de ritmo, Dwight realiza un giro en su silla de ruedas, Brenda intenta seguir la música y Shorty junto a Ray son los únicos que parecen tener algo de coordinación. El resultado es una de las escenas más absurdas y divertidas de toda la franquicia.

Todo fue improvisado

“No teníamos el guion completo“, nos contó Marlon Wayans durante nuestra entrevista por el estreno de Scary Movie. Según explicó, tenían el set, los actores y el presupuesto, pero todavía faltaban muchos de los chistes que terminarían apareciendo en pantalla.

Shawn Wayans nos dijo que, después de cada jornada de filmación, él y su hermano regresaban a casa para terminar de escribir las escenas que grabarían al día siguiente. Y así ocurrió con toda la secuencia del comercial de Nike.

“Ese comercial de Nike era súper popular en ese momento“, por lo que sabían que tenían que encontrar una forma de incorporarlo a la película. Muchas de las tomas se fueron construyendo sobre la marcha. Entre ellas, el baile descoordinado de Cindy y Buddy.

“Los blancos bailando fuera de ritmo, eso fue improvisado“, recordó entre risas. “Somos naturales para eso“, agregó Anna Faris.

Paul Hunter dijo en una entrevista de 2015 para Vice que vio lo que hicieron los Wayans en Scary Movie 2 y le pareció gracioso. “Los conozco, e irán detrás de todo. “Pensé que fue gracioso“.