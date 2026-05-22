Lo que necesitas saber: La Policía británica investigará acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el expríncipe Andrés.

El escándalo alrededor del expríncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein volvió a explotar... y ahora sí ya hay investigación formal de por medio.

La Policía del Reino Unido confirmó que investigará acusaciones de conducta sexual inapropiada relacionadas con el miembro de la realeza británica, como parte de las investigaciones abiertas en su contra por presunta mala conducta en un cargo público.

De acuerdo con el jefe de la Policía del Valle del Támesis, Oliver Wright, el caso es “complejo” porque el delito que investigan puede tomar distintas formas. Además, confirmó que las autoridades británicas están trabajando junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para reunir información y avanzar en el caso.

Expríncipe Andrés // Foto: Royalpedia

La investigación sigue creciendo

Las autoridades también revelaron que ya entrevistaron a varios testigos, aunque no dieron detalles sobre sus identidades. Y por si eso fuera poco, la Policía aseguró que ya contactó a la representación legal de una mujer que presuntamente habría sido llevada a una residencia en Windsor en 2010 “con fines sexuales”.

Según la versión oficial, si la mujer decide presentar una denuncia formal, el caso será tratado “con sensibilidad y respeto a su privacidad”.

Todo esto ocurre apenas horas después de que el gobierno británico publicara nuevos archivos sobre el nombramiento del expríncipe Andrés como enviado comercial en 2001. El ministro británico Chris Bryant aseguró que no existe evidencia de que en aquel entonces se hiciera alguna investigación interna sobre posibles riesgos reputacionales o conflictos de interés relacionados con el expríncipe.