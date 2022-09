¡Por fin!, la sexta temporada de Rick and Morty llegó y estamos más que listos para ponernos al día con los dos primeros episodios que ya se estrenaron por HBO Max. Y es que la temporada anterior nos dejó picadísimos, así que saquemos las palomitas para ver qué sigue para nuestros, ehm ¿héroes?



Si ya conoces esta serie animada, estás al tanto que es una de las mejores que se han producido; pero, si no sabes qué show, acá te vamos a contar un poco más sobre el impacto mediático que ha causado, por qué es tan popular y te daremos un breve resumen sobre qué ha pasado con Rick y Morty.

FOTO: Cortesía

La fórmula secreta para el éxito de ‘Rick and Morty‘

Desde que Rick and Morty se estrenó en el 2013, la serie ha visto crecer su muy apasionada base de fans. Esto se debe a varios factores, como la acción y ciencia ficción que ofrece; pero lo que hace única a esta entrega son sus personajes principales.

Por su lado tenemos a Rick, un científico extraordinario pero impulsivo y sin muchas emociones, aparte que le entra al trago bastante; mientras que su nieto Morty es un adolescente tímido y ansioso, quien siempre se ve arrastrado a las aventuras de su abuelo. Si a eso le sumamos que tiene un humor muy oscuro, cuenta con episodios bien escritos y tiene muy pocos límites respecto a los temas que puede tocar, tenemos la fórmula ganadora.

FOTO: Cortesía

El infamoso caso de la salsa Sichuan

La popularidad de Rick and Morty creció tanto, que cuando en el primer episodio de la tercera temporada Rick comenzó a despotricar sobre cómo su verdadero objetivo es conseguir la descontinuada salsa Sichuan que McDonald’s lanzó en 1998 (y sacó del mercado ese mismo año), cientos de seguidores de la serie se lanzaron a las franquicias de esa cadena de comida rápida para exigir su regreso.



La cadena escuchó a sus clientes y lanzó un número limitado de salsas, los cuales no fueron suficientes, causando más alborotos entre los fans de la serie (y aparentemente ahora también fans de la salsa) que hasta la policía tuvo que intervenir para calmar las aguas.

FOTO: Cortesía

Tal vez estas reacciones fueron exageradas, pero funcionaron a tal grado que millones de paquetes de la salsa llegaron a los restaurantes McDonald’s unos meses después para darle abasto a los más urgidos de ella.

Además de estos eventos, la serie ha recibido varias nominaciones y ha ganado en dos ocasiones el Emmy a Mejor Programa Animado. Ahora sí, vamos al recuento para que puedas ver la nueva temporada por HBO Max.

‘Rick and Morty’ ya está en HBO Max: Acá lo que debes saber

Si eres de los que también te desvives por Rick and Morty y vas a darle a la nueva temporada, te daremos un repaso de lo que sucedió en la anterior para que estés al día. Si no la has checado aún, lánzate a ver las temporadas anteriores antes porque AQUÍ VAN VARIOS SPOILERS.

La temporada 6 de Rick and Morty arranca justo tras los eventos del final de la quinta temporada, en la cual se confirmó la trágica historia de Rick, quien fue testigo de la muerte de su esposa Diane y su pequeña hija Beth a manos de un Rick de otro universo. Tras esto, Rick comenzó a viajar a través de diferentes universos para asesinar a todos los Ricks que se le atraviesen, hasta que lograra dar con el que mató a su familia.

En el final de la quinta temporada también vimos el regreso de “Morty Malvado”, quien reveló que la búsqueda de Rick terminó tras llegar a un acuerdo con los Ricks sobrevivientes (que no logró matar) para crear la Curva Central Infinita, una colección de universos en donde Rick es el hombre más inteligente. Esto significa que no logró culminar su venganza.

FOTO: Cortesía

Desafortunadamente, todos los Mortys dentro de esta Curva tienen que pasar sus vidas siendo cómplices de los Ricks y ser sometidos a acompañarlos en sus aventuras. De hecho, Morty Malvado le muestra a Morty como todos los Ricks influyeron en su creación, para después clonar miles de Mortys más.

Al final, Morty Malvado logró huir de la Curva tras saltar a un portal y destruir la Ciudadela. Por su parte, Rick y Morty se quedaron en la Ciudadela ahora en ruinas. Aquí comenzaremos la sexta temporada, la cual ya está disponible por HBO Max, y veremos cómo logran salir de su complicada situación. Mientras tanto, acá te dejamos el tráiler: