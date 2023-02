Muchos crecimos con las películas live-action de Scooby-Doo; esas meras que si bien no fueron perfectas (según la crítica), pues sí estaban entretenidas la verdad. Hasta hay memes sacados de esa cinta hoy en día.

Pero más allá de cómo se les sigue guardando cariño a esas pelis, algunos de los miembros de su elenco han platicado expresamente sobre cómo el primer largometraje del 2002 terminó siendo bastante diferente de lo que creían.

Y en ese sentido, Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Daphne, habló de las escenas censuradas que incluían un beso entre mujeres y un chiste sobre la sexualidad de Fred.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Warner Bros.

Sarah Michelle Gellar habló de las escenas censuradas de ‘Scooby-Doo’

En una entrevista que dio al programa What What Happens Live (vía Variety), Sarah Michelle Gellar confirmó que en Scooby-Doo del 2002 se filmó un beso entre su personaje, la ya mencionada Daphne, y Vilma (interpretada por Linda Cardellini).

“Hubo un beso vaporoso. Se cortó. Hubo un beso real entre Daphne y Vilma que se cortó… Siento que el mundo quiere verlo. No sé dónde está”, dijo la actriz en la plática.

En sus declaraciones, Gellar también mencionó que los cuatro actores principales (ella, su pareja Freddie Prinze Jr, Cardellini y Matthew Lillard) habían firmado para protagonizar esta película –con guión de James Gunn– convencidos de que sería una historia más adulta y no tan infantil. Pero bueno, el corte final de la peli para los cines fue, al parecer, más censurado.

Sarah Michelle Gellar como Daphne. Foto: Warner Bros.

Sarah Michelle Gellar también menciona que se cortó una escena donde había un chiste referente a la sexualidad de Fred (interpretado por Prinze Jr). Según esto, Daphne le decía al líder de la pandilla que su atuendo lo hacía parecer gay.

“Daphne y Fred estaban peleando y yo le grito: ‘¡Ese pañuelo (la que lleva el personaje en el cuello) te hace ver gay!’. Le cierro la puerta y me voy. También cortaron eso“, dijo la actriz.

Sarah mencionó que se había involucrado en la película porque le llamaba la atención que una historia como esta tocara ciertos tabúes y los pusiera sobre la mesa. “Creo que esa fue la razón por la que me inscribí en la película. Es algo que todos han pensado durante mucho tiempo. Siempre ha habido una implicación de que Fred está interesado en ambas partes. Se cortó todo“, finalizó.

Pues bien, parece que la película de Scooby-Doo no fue al final lo que la actriz hubiera querido. Ustedes qué dicen, ¿creen que no debieron cortar esas escenas?